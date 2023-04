Solutions 30 et Community Fibre s’associent pour déployer la fibre à Londres

English French

Un contrat de vested outsourcing qui répond à l’ensemble des exigences fixées par CFL en matière de couverture du territoire, d’efficacité, de rapidité et qualité de la fourniture de service.

Objectif de raccordement de plus de 200 000 foyers en 2 ans à Londres

Community Fibre , fournisseur d'accès à Internet basé à Londres, et Solutions30 , leader européen des solutions pour les nouvelles technologies, annoncent la signature d'un partenariat de vested outsourcing visant dans un premier temps à raccorder plus de 200 000 foyers londoniens au réseau de Community Fibre, et qui impliquera d’autres projets dans un second temps.

Ce contrat prend la forme innovante de « vested outsourcing » en ce qu’il engage les deux parties sur des intérêts et des objectifs pleinement alignés. S'appuyant sur les enseignements tirés de précédents plans de déploiement de la fibre optique en Europe, l’accord incite les partenaires à optimiser la qualité du réseau, le rendement économique du projet et l’efficacité du planning des déploiements afin d’accélérer le retour sur investissement du partenariat.

Pour répondre à la montée en puissance du déploiement et à la rapidité de livraison, Solutions 30 fera appel à des techniciens locaux mais aussi à des collaborateurs qualifiés d'autres pays où Solutions 30 est implanté qui justifient d’une expérience significative en matière de déploiements de la fibre.

Graeme Oxby, Directeur général de Community Fibre, a déclaré au sujet de ce partenariat : "Ce contrat de sous-traitance sous la forme de vested outsourcing est une nouvelle étape dans la relation que nous avons initiée avec Solutions30 l'année dernière. Nous sommes heureux de les avoir à nos côtés pour ensemble atteindre nos objectifs ambitieux en matière de déploiement. Ce partenariat innovant, fondé sur la confiance mutuelle, la transparence et la collaboration, nous permettra d'offrir une très haute valeur ajoutée à nos clients et à nos investisseurs."

Paul Garston, Directeur général de Solutions 30 au Royaume-Uni, déclare : "Il s'agit du deuxième contrat de « vested outsourcing » que Solutions 30 signe ; nous sommes très heureux de reproduire ce modèle qui a été un succès pour la filiale Belge su Groupe. Ce nouveau contrat démontre les objectifs ambitieux et la croissance continue de Solutions 30 sur le marché des télécommunications au Royaume-Uni. Notre expérience en Europe et sur des projets FTTx apportent au marché britannique des capacités supplémentaires nécessaires et que nous sommes ravis d'offrir à Community Fibre".

