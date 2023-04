Ontex publiceert jaarverslag en nodigt uit voor algemene vergadering

English Dutch

Aalst, België – 4 april 2023 – Ontex Group NV ("Ontex"), een toonaangevende internationale leverancier van oplossingen voor persoonlijke hygiëne, publiceerde vandaag zijn geïntegreerd jaarverslag 2022 en bijbehorende documenten, en riep zijn jaarlijkse en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen bijeen, die op 5 mei 2022 zullen worden gehouden in het hoofdkantoor van Ontex in Aalst, België.

Het geïntegreerde jaarverslag over de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022, rapporteert over de financiën van Ontex voor die periode, het management, de strategie en de verwezenlijking van het potentieel van de onderneming.

"Ik ben erg trots op mijn team, dat in tijden van wereldwijde beroering meer dan 22 miljard essentiële hygiëneproducten heeft geleverd voor consumenten. Ze hebben miljoenen mensen geholpen om de vele veranderingen in hun leven te doorstaan, van het krijgen van een baby tot het omgaan met ouder worden. En ik ben er nog trotser op dat we tijdens al die uitdagingen sneller zijn gegroeid dan de markt", aldus Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex.

Daarnaast geeft het rapport inzicht in de vooruitgang die de onderneming boekt op het vlak van milieu-, sociale en governance-criteria (ESG). "We werken samen met onze klanten en leveranciers om onze ecologische voetafdruk snel te verkleinen. We hebben de CO 2 -uitstoot van onze eigen activiteiten in 2 jaar tijd met 55% verminderd", aldus Gustavo Calvo Paz.

Het geïntegreerde jaarverslag 2022 en gerelateerde documenten zijn beschikbaar in het Engels en het Nederlands op ontex.com .

Ontex Group NV roept haar jaarlijkse en buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen op donderdag 5 mei 2022 in haar hoofdzetel in de Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst, België, vanaf 14.00 uur (CET). Om nog sterker in te zetten op de ommekeer van het bedrijf en om het Uitvoerend Comité, de Raad van Bestuur en de aandeelhouders verder op elkaar af te stemmen, heeft de Raad van Bestuur ook het remuneratiebeleid voor het management herzien, met wijzigingen die tijdens de volgende Algemene Vergadering worden voorgesteld aan de aandeelhouders. De agenda, de voorgestelde resoluties en andere documenten met betrekking tot de jaarlijkse en buitengewone aandeelhoudersvergadering zijn te vinden op: https://ontex.com/agm-shareholder-information-nl/

