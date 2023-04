Genetec aide l’aéroport de Floripa au Brésil à améliorer la sécurité et les loisirs, du parking à la porte d’embarquement

English French

MONTRÉAL, 04 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui que Security Center, sa plateforme phare de sécurité unifiée, a été retenue par l’aéroport international Hercílio Luz de Florianópolis (Floripa) au Brésil pour supporter son architecture de sécurité physique et apporter des informations sur les opérations.



Nommé « Meilleur aéroport du Brésil » par le Secrétariat national de l’aviation civile (SAC) brésilien, Floripa est l’un des aéroports les plus modernes du pays. Géré par Zurich Airport Brazil, l’aéroport a fait l’objet d’un vaste projet d’expansion et a rouvert en octobre 2019 pour accueillir jusqu’à 8 millions de passagers par an. Aujourd’hui, Floripa est à la fois un hub aérien très fréquenté pour les vols intérieurs et les destinations internationales dans toute l’Amérique du Sud, et un lieu de shopping et de divertissement populaire pour la communauté locale.

« Il était très important pour nous de choisir un système de sécurité moderne qui puisse être totalement intégré aux opérations critiques de l’aéroport », déclare Kleyton Mendes, Directeur exécutif de Zurich Airport Brazil. « Genetec Security Center nous a permis de mettre en œuvre une technologie de pointe et d’intégrer de nouveaux matériels, des outils d’intelligence artificielle et d’analyse, tout en renforçant notre posture de cybersécurité. »

La plateforme Genetec gère actuellement plus de 500 caméras et 210 portes donnant accès aux zones administratives et critiques du terminal, telles que l’embarquement, les arrivées et les douanes. GenetecMC Security Center étant basé sur une plateforme ouverte, la solution peut intégrer une variété de systèmes opérationnels et d’outils d’analyse sophistiqués tels que la capacité à identifier et suivre les bagages non accompagnés et à générer des alertes afin que les mesures de sécurité appropriées puissent être prises.

Grâce à l’outil Plan Manager de Security Center, les équipes de sécurité de l’aéroport peuvent facilement visualiser et gérer leurs environnements de sécurité à l’aide d’une interface intuitive qui affiche l’emplacement des événements et des dispositifs sur des cartes et des plans d’étage. Les caméras, les portes, les unités de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, les interphones et les autres dispositifs de sécurité peuvent tous être pilotés à partir de la même interface. Plan Manager peut également afficher des informations pertinentes provenant de systèmes externes, enrichissant ainsi la compréhension des opérateurs afin qu’ils puissent rapidement prendre les bonnes décisions.

Grâce à Security Center, l’équipe de Floripa a pu mettre en place un processus fluide d’émission d’identifiants pour les employés et les sous-traitants. Elle a également pu simplifier l’accès au parking des employés grâce au système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation Genetec AutoVuMC.

Avec ses fonctions conçues pour protéger les données et les informations personnelles, Security Center permet à l’aéroport de rester en conformité avec la loi générale de protection des données personnelles (LGPD) du Brésil. Grâce aux outils de reporting de Security Center, l’équipe de sécurité de Floripa est également en mesure de créer facilement les rapports de conformité de sécurité exigés par l’ANAC, l’autorité brésilienne de l’aviation civile, afin de garantir la sécurité des environnements critiques.

« En travaillant avec l’aéroport de Floripa, nous avons pu fournir une solution qui répond à ses besoins et lui permettra de s’adapter et d’évoluer dans les années à venir, tout en restant conforme aux lois et réglementations locales », déclare Alexandre Nastro, Directeur des ventes sectorielles, gouvernements et infrastructures, chez Genetec Inc.

Pour consulter cette étude de cas dans son intégralité, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/customer-stories/floripa-airport

