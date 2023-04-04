更正 - Evident 已被 Bain Capital 收购：此项合作将加快未来增长和创新

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东京, April 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天早些时候 Evident Corporation 发布在同一标题下的新闻稿中部分信息有误。现更正如下：Yuji Sugimoto 和 Stephen Thomas 的职衔已更正为合伙人，并且 Stephen Thomas 的名字拼写已经更正。更正后的新闻稿如下：



Evident Corporation （下称“Evident”）今日宣布，根据 2022 年 8 月 29 日签署的正式协议，私募股权公司 Bain Capital Private Equity（下称“Bain Capital”）已从 Olympus Corporation（下称“Olympus”）收购 Evident。

Evident 于 2022 年 4 月 1 日新成立，是 Olympus 的全资子公司，由 Olympus 经营的前科学解决方案业务组成。总部设于日本东京，Evident 在全球 24 个国家开展业务，拥有 4,300 多名员工。

在 Bain Capital 的支持下，Evident 将实现更高水平的敏捷性和更快的决策过程，以推动生命科学和工业市场业务基于创新的增长。凭借在成像、仪器仪表和测量解决方案方面超过 100 年的创新历史，Evident 计划进一步扩大其世界级产品、解决方案和服务的组合。

Evident 的董事长兼 CEO Yoshitake Saito 表示:“我们对与 Bain Capital 合作感到非常激动，因为我们相信，这将使我们能够更坚定地实现我们成为生命科学和工业市场广大客户首选工作流解决方案合作伙伴的目标。”

Bain Capital 在日本的合伙人 Yuji Sugimoto 说道：“Bain Capital 致力于支持 Evident 的可持续增长道路，会推动该公司加速创新进程。”

Bain Capital 在北美的合伙人 Stephen Thomas 补充说：“Evident 处于生命科学和工业终端市场的数字光学技术最前沿。作为一家独立公司，它拥有巨大潜力能够扩展到新产品、新客户和新市场。”

关于 EVIDENT

在 Evident，我们以科学精神为指导，将创新和探索视为工作的核心。我们致力于让人们的生活更健康、更安全、更有意义。我们为客户提供解决方案，以解决他们遇到的挑战并推进他们的工作（无论是研究医学突破、检查基础设施，还是揭露消费品中隐藏的毒素）。

Evident Industrial 的解决方案包括用于维护、制造和环境应用的显微镜、视频内窥镜、无损检测设备和 X 射线分析仪。凭借最先进的技术支持，Evident 的产品广泛用于质量控制、检验和测量。

Evident 的生命科学部通过合作和尖端的生命科学解决方案为科学家和研究人员提供支持。Evident 的生命科学部致力于应对挑战，支持客户不断变化的需求，为病理学、血液学、体外受精 (IVF) 和其他临床应用以及研究和教育提供了全面的显微镜产品。

要了解更多信息，请访问 www.EvidentScientific.com

关于 Bain Capital Private Equity

自 1984 年成立以来，Bain Capital Private Equity 一直与管理团队密切合作，提供建立优秀公司的策略资源，并帮助他们发展壮大。Bain Capital Private Equity 的全球团队由超过 280 位投资专家组成，通过其全球平台，并凭借在医疗保健、消费/零售、金融和商业服务、工业、科技、媒体和通讯等关键垂直行业的精深专业知识，为其投资组合内的公司创造价值。Bain Capital 在四大洲设有 23 个办公室。自成立以来，该公司已对超过 1,100 家公司进行了首次投资或后续跟投。除私募股权外，Bain Capital 还投资于各类资产，包括信贷、上市股权、风险投资和房地产，管理的资产总值约为 1,600 亿美元，同时利用其共享平台，在战略重点领域捕捉机遇。