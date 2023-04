Platform Acara Hubungan Investor (IR) dari Notified Menghadirkan Fitur Baru untuk Menciptakan Komunikasi yang Interaktif dan Mudah Diakses Pemangku Kepentingan

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

NEW YORK, April 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified , mitra teknologi tepercaya secara global untuk hubungan investor, hubungan masyarakat dan tenaga pemasaran profesional, hari ini mengumumkan serangkaian penyempurnaan yang kini tersedia di Platform Acara (Investor Relations/IR) miliknya– termasuk perluasan fitur yang mendukung kepatuhan aksesibilitas digital serta interaksi dengan pemangku kepentingan untuk panggilan konferensi membahas laporan keuangan dan pertemuan dengan investor. Perkembangan terbaru pada platform memungkinkan pelanggan Notified untuk memenuhi persyaratan kepatuhan sekaligus membuat acara berdampak besar untuk memperkuat dan menambah total jumlah pemegang saham, serta mengakses informasi dan analisis yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan matang.



“Dalam lingkungan bisnis yang kompleks sekarang ini, tanggung jawab untuk berhasil mengelola komunikasi antara pemimpin perusahaan dan pemangku kepentingan sangatlah penting,” ungkap Nimesh Davé, presiden Notified. “Perusahaan ingin meningkatkan kesadaran, memperkuat visibilitas, dan tetap kompetitif. Di Notified, kami berkomitmen mengembangkan alat yang memberdayakan banyak perusahaan untuk menggaungkan kisah mereka dengan cara membuat perubahan pada proses IR yang tradisional guna memenuhi ekspektasi investor yang terus berkembang serta pada akhirnya mendukung pencapaian bisnis yang berhasil. Penyempurnaan terbaru pada Platform Acara IR dari Notified memungkinkan terwujudnya inovasi dengan menghadirkan fleksibilitas dan opsionalitas, sekaligus memastikan kepatuhan dan keamanan terbaik di industri.”

Penyempurnaan ini mencakup:

Peningkatan Aksesibilitas dan Kepatuhan Digital: Pemutar webcast milik Notified secara berkala dinilai dan diperbarui berdasarkan persyaratan aksesibilitas yang terus berkembang, melalui kemitraan dengan penyedia solusi aksesibilitas digital Level Access . Webcast Platform Acara IR yang disempurnakan memiliki pengalaman pengguna yang telah diupgrade agar mendukung pelanggan kami dalam memenuhi standar Panduan Aksesibilitas Konten Web (WCAG 2.1) Level AA, termasuk kompatibilitas dengan pembaca layar.

“Platform Acara IR dari Notified memungkinkan tim keuangan untuk memaksimalkan komunikasi yang dibutuhkan – platform ini dibuat khusus untuk komunikasi dengan investor dan pelaporan perusahaan,” kata Erik Carlson, COO dan CFO Notified. “Kami memprioritaskan fitur dan fungsi yang diandalkan klien kami guna memenuhi standar saat ini yakni pengiriman, keamanan, layanan pelanggan, dan fleksibilitas yang tak tertandingi sekaligus memudahkan terwujudnya inovasi di masa depan.”

Dengan pengalaman di pasar selama beberapa dekade, Notified menempati peringkat #1 dalam daftar penyedia webcast IR dan penyedia tepercaya bagi 88% pelanggan dalam Fortune 100. Selain bersertifikasi Systems and Organization Controls 2 (SOC2), Notified terus menjalin kemitraan dengan konsultan aksesibilitas terkemuka di industri untuk webcast dan situs web, yang memperkuat kemampuan Notified untuk mencapai target klien sekaligus memelihara keamanan dan aksesibilitas. Rangkaian solusi lengkap dari perusahaan ini memudahkan bisnis untuk secara efektif menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan, investor, karyawan, dan media – mulai dari distribusi rilis pers via GlobeNewswire hingga panggilan konferensi membahas laporan keuangan, situs web IR, analisis percakapan online di media sosial, pengukuran interaksi di media sosial, webinar, dan pengalaman digital.

“Memuaskan sekali rasanya dapat mendukung bisnis yang memiliki komitmen sama untuk menciptakan dunia digital yang lebih layak,” ujar Tim Springer, CEO, Level Access. “Notified telah memprioritaskan aksesibilitas digital dengan membangun pengalaman inklusif bagi pelanggannya serta terus memprioritaskan aksesibilitas agar selaras dengan perilisan fitur baru. Kami sangat puas dengan hasil kerja sama kami di Platform Acara IR, dan kami percaya kolaborasi ini akan terus mengubah status quo inklusi online di masa depan.”

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Platform Acara IR dari Notified, kunjungi: https://www.notified.com/IR/earnings-day

Tentang Notified:

Notified berkomitmen untuk mempermudah merek-merek dalam membuat dan menyebarluaskan kisah-kisah hebat kepada dunia. Rangkaian solusi kelas dunia kami yang telah meraih penghargaan dan tim layanan pelanggan kami yang berdedikasi telah diandalkan lebih dari 10.000 pelanggan di seluruh dunia mulai dari bisnis yang berkembang dan perusahaan publik hingga merek-merek yang paling diakui di dunia.

Solusi dari Notified membantu bisnis untuk secara efektif menyebarluaskan dan menggaungkan kisah-kisah mereka kepada pelanggan, investor, karyawan, dan media. Mulai dari distribusi rilis pers via GlobeNewswire hingga panggilan konferensi membahas laporan keuangan, situs web IR, analisis percakapan online di media sosial, pengukuran interaksi di media sosial, webinar, dan pengalaman digital, Notified dapat membantu Anda. Notified merupakan bagian dari West Technology Group, LLC (sebelumnya Intrado Corporation) yang dikendalikan oleh afiliasi dana tertentu yang dikelola oleh Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). Notified memiliki kantor pusat di New York, N.Y.

Kontak:

Hannah Freedman

Direktur Media dan Komunikasi

hannah.freedman@notified.com