Notified 的投资者关系活动平台推出了新功能，可以创建具有吸引力、无障碍的利益相关者沟通

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纽约, April 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为投资者关系、公共关系和营销专业人士提供可信赖技术的全球合作伙伴 Notified 今天宣布，其 投资者关系 (IR) 活动平台 现已上线一系列增强功能，包括可加强数字无障碍合规性，提高财报公布日和投资者日的股东参与度的扩展功能。该平台的最新发展使 Notified 客户能够在满足合规性要求的同时，开展具有高影响的活动，以加强和扩大其股东基础，深入了解其投资社群，并获得明智决策所需的洞见和分析。



Notified 公司总裁 Nimesh Davé 称：“在当今复杂的商业环境中，成功管理企业领导层和利益相关者之间的沟通至关重要。”“公司希望提高知名度，增加曝光度，并保持竞争力。在 Notified，我们致力于开发工具，使公司能够通过创新传统的投资者关系流程，充实其背景经历，以满足不断变化的投资者期望，并最终支持成功的业务成果。Notified 的投资者关系活动平台的最新增强功能在提供灵活性和可选性来实现创新的同时，确保行业领先的合规性和安全性。”

选择下列图片或链接，查看本公告随附的媒体片段：

这些增强功能包括:

增强的数字无障碍和合规性: Notified 与数字无障碍解决方案供应商 Level Access 合作，根据不断变化的无障碍要求定期评估和更新网络广播播放器。增强的投资者关系活动平台网络广播具有升级的用户体验，支持我们的客户满足《网络内容无障碍指南》 (WCAG 2.1) AA 级标准，包括屏幕阅读器兼容性。

Notified 与数字无障碍解决方案供应商 合作，根据不断变化的无障碍要求定期评估和更新网络广播播放器。增强的投资者关系活动平台网络广播具有升级的用户体验，支持我们的客户满足《网络内容无障碍指南》 (WCAG 2.1) AA 级标准，包括屏幕阅读器兼容性。 全新的定制布局 ：新的工具，如欢迎大厅和倒计时钟，可以为备受期待的活动建立兴奋点。公司可以将网络广播转变成一个或多个页面的微型网站来匹配其完整的网站外观和感觉。

：新的工具，如欢迎大厅和倒计时钟，可以为备受期待的活动建立兴奋点。公司可以将网络广播转变成一个或多个页面的微型网站来匹配其完整的网站外观和感觉。 强大的利益相关者参与度 ：终端用户增强了对其体验的控制，包括管理直播和点播内容的播放速度，利用直播 DVR 暂停和恢复而不会遗漏任何内容，以及访问视频网络广播的画中画功能。

：终端用户增强了对其体验的控制，包括管理直播和点播内容的播放速度，利用直播 DVR 暂停和恢复而不会遗漏任何内容，以及访问视频网络广播的画中画功能。 可选性和可扩展性：Notified 的投资者关系活动平台有 Essentials 和 Expert 两种模式--这些灵活的产品新版本使投资者关系团队能够选择满足其独特需求和预算的解决方案，同时确保所有用户的包容性和无障碍。

Notified 首席运营官兼首席财务官 Erik Carlson 表示：“Notified 的投资者关系活动平台使财务团队能够充分利用所需的沟通--它专为投资者沟通和公司报告而设计。”“我们优先考虑客户所依赖的特性和功能以满足当今的标准——包括无与伦比的交付、安全性、客户服务和灵活性——同时支持未来的创新。”

凭借数十年的市场经验，Notified 成为了投资者关系网络广播的第一大供应商，也是 88% 的财富 100 强企业信赖的服务提供商。除了获得系统和组织控制2 (SOC2) 认证外，Notified 还继续与业界领先的无障碍顾问在网络广播和网站方面开展合作，巩固其在保持安全和无障碍的同时达到客户目标的能力。该公司的全面解决方案套件使企业能够有效地接触和吸引客户、投资者、员工和媒体——包括通过 GlobeNewswire 发布新闻稿、财报电话会议、投资者关系网站、社交媒体聆听、媒体参与、网络研讨会和数字体验。

Level Access 首席执行官 Tim Springer 表示：“支持与我们一样致力于创造更加公平的数字世界的企业，是非常有意义的。”“Notified 为客户建立包容性的体验来优先考虑数字无障碍，并继续将无障碍放在优先位置，以与新功能发布保持一致。我们为在投资者关系活动平台上完成的合作感到无比自豪，我们相信，未来的合作将继续改变在线包容的现状。”

要了解有关 Notified 的投资者关系活动平台的更多信息，请访问： https://www.notified.com/IR/earnings-day

关于 Notified：

Notified 致力于帮助品牌轻松地创造并分享具有影响力的故事，将其传播到全世界。我们屡获殊荣的全套世界级解决方案和敬业的客户服务团队受到 10,000 多家全球客户的信赖，其中包括成长型企业和上市公司以及世界知名品牌。

Notified 的解决方案可帮助企业有效地向客户、投资者、员工和媒体分享和宣传他们的故事。从通过 GlobeNewswire 发布新闻稿到财报电话会议、投资者关系网站、社交媒体聆听、媒体参与、网络研讨会和数字体验，Notified 为您提供服务。Notified 隶属于由 Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) 管理的若干基金的联属公司控股的 West Technology Group, LLC（前身为 Intrado Corporation）。Notified 公司的总部位于纽约州纽约市。

如需了解更多信息，请访问 www.notified.com 或在 LinkedIn 、 Twitter 或我们的 博客 上关注我们。

联系人：

Hannah Freedman

媒体与通讯总监

hannah.freedman@notified.com