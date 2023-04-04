Notified 的投資者關係活動平台提供新功能，創建有趣無障礙的股東溝通

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紐約, April 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球投資者關係、公共關係和營銷專業人士信賴的技術合作伙伴 Notified 今天宣布，其 投資者關係 (IR) 活動平台 現提供一系列增強功能，包括擴充功能，加強數字無障礙合規性，提高收益和投資者日的股東參與度。該平台的最新功能使 Notified 客戶能夠滿足合規性要求，同時創建具有高度影響力的活動，以加強和擴大他們的股東基礎，更多地了解他們的投資社群，並獲得他們做出明智決策所需的洞察力和分析能力。



Notified 公司總裁 Nimesh Davé 說「在當今複雜的商業環境中，成功管理企業領導層和股東之間的溝通的責任是至關重要的。」「公司希望提高知名度，增加曝光度並保持競爭力。在 Notified，我們致力於開發工具，使公司能夠通過創新傳統的投資者關係流程來放大他們的故事，以滿足不斷變化的投資者期望，並最終支持成功的業務成果。Notified 的投資者關係活動平台的最新增強功能通過提供靈活性和可選性來實現創新，同時確保行業領先的合規性和安全性。」

通過選擇下面的圖片或鏈接，可以獲得本公告隨附的媒體片段：

這些增強功能包括:

增強的數字無障礙和合規性: Notified 與數字無障礙方案供應商 Level Access 合作，根據不斷變化的無障礙要求，定期評估和更新網絡廣播播放器。增強的投資者關係活動平台網絡廣播具有升級的用戶體驗，支持我們的客戶滿足《網絡內容無障礙指南》 (WCAG 2.1) AA 級標準，包括螢幕閱讀器兼容性。

Notified 與數字無障礙方案供應商 合作，根據不斷變化的無障礙要求，定期評估和更新網絡廣播播放器。增強的投資者關係活動平台網絡廣播具有升級的用戶體驗，支持我們的客戶滿足《網絡內容無障礙指南》 (WCAG 2.1) AA 級標準，包括螢幕閱讀器兼容性。 全新的訂製布局 ：新的工具，如歡迎大廳和倒計時鐘，可以為備受期待的活動製造興奮。公司可以通過將網絡廣播變成一個或多個頁面的微型網站來達到完整的網站外觀和感覺。

：新的工具，如歡迎大廳和倒計時鐘，可以為備受期待的活動製造興奮。公司可以通過將網絡廣播變成一個或多個頁面的微型網站來達到完整的網站外觀和感覺。 強大的股東參與度： 終端用戶增強了對其體驗的控制，包括能夠管理直播和點播內容的播放速度，利用直播 DVR 暫停和恢復而不會遺漏任何內容，以及訪問影片網絡廣播的畫中畫功能。

終端用戶增強了對其體驗的控制，包括能夠管理直播和點播內容的播放速度，利用直播 DVR 暫停和恢復而不會遺漏任何內容，以及訪問影片網絡廣播的畫中畫功能。 可選性和可擴展性：Notified 的投資者關係活動平台有 Essentials 和 Expert 兩種模式 --這些新的、靈活的產品版本使投資者關係團隊能夠選擇滿足其獨特需求和預算的解決方案，同時確保所有用戶可用。

Notified 運營長兼財務長 Erik Carlson 表示「Notified 的投資者關係活動平台使財務團隊能夠充分利用所需的溝通--它專為投資者溝通和公司報告而設計。」「我們優先考慮客戶所依賴的特性和功能以滿足當今的標準——包括無與倫比的交付、安全性、客戶服務和靈活性——同時支持未來的創新。」

憑藉數十年的市場經驗，Notified 是投資者關係網絡廣播的第一大供應商，也是 88% 的財富 100 強企業信賴的服務提供商。除了獲得系統和組織控制 2 (SOC2) 認證外，它還繼續與業界領先的無障礙顧問合作進行網絡廣播和網站，鞏固了 Notified 在保持安全和無障礙的同時達到客戶目標的能力。該公司的全面解決方案套件使企業能夠有效地接觸和吸引客戶、投資者、員工和媒體——從通過 GlobeNewswire 發布新聞稿到收益電話會議、投資者關係網站、社交傾聽、媒體參與、網絡研討會和數字體驗。

Level Access 執行長 Tim Springer 表示「支持那些與我們一樣致力於創造一個更加公平的數字世界的企業，是非常有意義的。」「Notified 通過為客戶建立包容性的體驗來優先考慮數字無障礙，並繼續優先考慮無障礙以與新功能發布保持一致。我們為我們在投資者關係活動平台上的合作感到無比自豪，我們相信我們的合作將在未來繼續改變在線包容性的現狀。」

要了解有關 Notified 的投資者關係活動平台的更多信息，請訪問： https://www.notified.com/IR/earnings-day

關於 Notified：

Notified 致力於幫助品牌輕鬆地創造和分享具有影響力的故事，讓其傳播到全世界。我們屢獲殊榮的世界級解決方案套件和敬業的客戶服務團隊受到 10,000 多家全球客戶的信賴，其中包括成長型企業和上市公司以及一些世界上最知名的品牌。

Notified 的解決方案可幫助企業有效地向客戶、投資者、員工和媒體分享和宣傳他們的故事。從通過 GlobeNewswire 發布新聞稿到收益電話、投資者關係網站、社交聆聽、媒體參與、網絡研討會和數字體驗，Notified 為您提供服務。Notified 是 West Technology Group, LLC（前身為 Intrado Corporation）旗下的一部分，由 Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) 管理的某些基金的附屬公司控制。Notified 公司的總部位於紐約州紐約市。

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聯繫人：

Hannah Freedman

媒體與通訊總監

hannah.freedman@notified.com