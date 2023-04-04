硕迪生物2022年第四季度和全年财务业绩以及近期亮点

口服GLP-1激动剂GSBR-1290 Phase 1b研究已完成给药

预计2023年下半年将获得GSBR-1290 Phase 1b和Phase 2a研究的数据

已完成总额为1.853亿美元的扩大规模首次公开募股

旧金山和上海, April 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 硕迪生物技术有限公司（纳斯达克股票代码：GPCR）是一家临床阶段的全球化生物制药公司，致力于研发治疗代谢性和肺部疾病的新型口服小分子药物。今日，硕迪生物公布了2022年第四季度和2022年全年财务业绩报告，并重点陈述了公司近期获得的成就。

“2023年2月份的成功上市增强了我们的经济实力，使我们能继续推进GSBR-1290的研发并实现为未得到满足患者提供小分子口服药物的使命，”硕迪生物首席执行官Raymond Stevens博士表示，“全球范围内，2型糖尿病和肥胖症的患病率仍在快速增长，情势不容小觑。硕迪生物现已完成Phase 1b临床研究中GSBR-1290在健康超重受试者中的给药，接下来将针对T2DM和肥胖患者开展Phase 2a研究。”

近期亮点

已完成Phase 1b临床研究中GSBR-1290在健康超重受试者中的给药。GSBR-1290是一种口服的GLP-1受体小分子激动剂，该受体是治疗2型糖尿病和肥胖症的有效药物靶点。Phase 1b研究采用多次给药剂量递增方案，以获取并评价GSBR-1290的安全性、药代动力学和耐受性数据。硕迪生物现计划向美国食品药品监督管理局提交一份方案修正案，推进GSBR-1290的研发进入针对2型糖尿病（“T2DM”）和肥胖症患者的Phase 2a概念验证研究阶段。预计将于2023年下半年可获得Phase 1b和Phase 2a研究的数据。

已完成总额为1.853亿美元的首次公开募股。硕迪生物完成了12,351,000股美国存托股票（ADS）的首次公开募股，每股代表三股普通股，包括承销商全权行使其购买多达1,611,000股额外ADS的选择权，公开发行价为每股ADS 15.00美元。扣除承销折扣和其他估计发售费用后，所得总收益净额约为1.667亿美元，截至2023年2月28日，现金、现金等价物和短期投资总额达 [2.494] 亿美元。

2022年第四季度和全年财务概况

资金状况：截至2022年12月31日，现金、现金等价物和有价证券总计9080万美元。基于直至2025年底的预期关键临床里程碑，硕迪生物预计当前的现金、现金等价物和短期投资可为其提供充足的运营资金。

研发费用：第四季度和截至2022年12月31日止年度研发费用分别为 840 万美元和 3620 万美元，相比之下，2021年同期为990万美元和2910万美元。费用的增长主要是由于公司GLP-1R重点项目和其他研究项目的推进，以及员工人数和股票薪酬费用增加而引起的。

总务及管理费用：第四季度和截至2022年12月31日止年度总务及管理费用分别为 460 万美元和 1640 万美元，相比之下，2021年同期为340万美元和860万美元。年内的增长主要是由于员工人数增长，股票薪酬费用增加，以及公司上市准备过程中产生的专业服务费以及相关其他费用。

净亏损：2022年第四季度的净亏损总计1190万美元，非现金股票薪酬费用为60万美元，相比之下，2021年第四季度的净亏损为1340万美元，非现金股票薪酬费用为90万美元。截至2022年12月31日止年度净亏损为5130万美元，非现金股票薪酬费用为250万美元，相比之下，截至2021年12月31日止年度净亏损为3800万美元，非现金股票薪酬费用为150万美元。

关于硕迪

硕迪生物是一家业内领先的临床阶段生物制药公司，致力于研发治疗多种慢性代谢性和肺部疾病的新型口服治疗药物，解决大量医疗需求未得到满足的问题。利用新一代基于结构的药物设计平台，硕迪生物构建了以科学为导向的 GPCR 靶向研发管线，涵盖两种全资拥有的专有临床阶段小分子化合物，以期克服传统生物制剂和肽类疗法的局限，为全球更多患者提供治疗。欲了解更多信息，请访问www.structuretx.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义范围内的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有陈述均可视为前瞻性陈述，包括但不限于以下内容：有关公司未来计划和前景的陈述，公司预期的现金运营需求，对GSBR-1290及其他开发中的候选药物的安全性或有效性的任何预期，GSBR-1290治疗2型糖尿病、肥胖症或相关适应症的能力，注册申报相关计划，公司临床试验的时间计划，GSBR-1290的数据结果和持续开发，对靶向GLP-1R的口服开发候选药物的预期。此外，当在本新闻稿中使用或如果在本新闻稿中使用“可能”、“可以”、“应该”、“预计”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“预测”以及类似表达时，由于涉及的内容与硕迪生物有关，因此可能会识别为前瞻性陈述。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。尽管硕迪生物认为此类前瞻性陈述中反映的预期具有合理性，但无法保证其一定会实现。读者应注意，由于各种风险和不确定性，实际结果、活动水平、安全性、表现或事件和情况可能与公司前瞻性陈述中明示或暗示的信息存在重大差异，这些风险和不确定性包括但不限于：与公司推进GSBR-1290、LTSE-2578、ANPA-0073及其他候选治疗药物、获得公司候选治疗药物的监管批准并最终实现商业化、临床前和临床试验的时间安排和结果的能力相关的风险和不确定性；公司资助开发活动和实现开发目标的能力；COVID-19大流行对公司业务的持续影响；公司保护自身知识产权的能力；公司向美国证券交易委员会（“SEC”）所提交文件中描述的其他风险和不确定性，包括公司于2023年2月6日根据第424 (b) (4) 条规则向SEC提交的招股说明书，以及公司今后可能不时向SEC提交的报告。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅代表发表之日的情况，且基于管理层截至该日期的假设和估计。除非法律要求，否则硕迪生物没有义务更新此类陈述，以反映在陈述作出之日以后发生的事件或存在的情况。





硕迪生物技术有限公司

简明合并财务报表

（未经审计）

（以千计，每股数额除外）



截至12月31日止年度 2022年 2021年 运营开支： 研发 美元 36,239 美元 29,111 总务及管理 16,368 8,585 总运营开支 52,607 37,696 运营亏损 （52,607) （37,696) 利息和其他收入（支出），净额 1,256 （122) 预提所得税前亏损 （51,351) （37,818) 所得税准备金 325 231 净亏损 （51,676) （38,049) 扣除：增加可赎回可转换优先股赎回 （1,515) （3,757) 扣除：支付的对价公允价值超过可赎回非控股权益账面价值的部分 _ （1,959) 归属于普通股股东的净亏损 美元 （53,191) 美元 （43,765) 归属于普通股股东的每股基本和稀释后的净亏损 美元 （5.55) 美元 （5.38) 用于计算归属于普通股股东的每股基本和稀释后净亏损的加权平均普通股 9,584 8,141





硕迪生物技术有限公司

简明合并资产负债数据表

（未经审计）

（以千计）



12月31日 2022年 2021年 资产 现有资产： 现金、现金等价物和短期投资 美元 90,841 美元 107,307 预付费用和其他现有资产 2,201 1,943 现有资产总额 93,042 109,250 财产和设备，净额 1,031 1,185 经营使用权资产 262 609 其他非现有资产 3,403 111 总资产 美元 97,738 美元 111,155 负债、可赎回可转换优先股和股东赤字 现有负债： 应付账款 美元 6,009 美元 3,484 应计费用和其他现有负债 6,894 4,825 经营租赁负债，现有部分 260 349 现有负债总额 13,163 8,658 经营租赁负债，扣除现有部分 _ 272 推迟所得税负债 95 _ 负债总额 13,258 8,930 系列发行的可赎回可转换优先股 199,975 166,960 股东赤字总额 （115,495) （64,735) 总负债、可赎回可转换优先股和股东赤字 美元 97,738 美元 111,155

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