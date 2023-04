KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2023 klo 8.30

MUUTOKSIA KESLAN JOHTORYHMÄSSÄ

KTM Ilkka Miettinen on nimitetty 5.4.2023 Kesla Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 24.4.2023.

Miettinen siirtyy Keslalle Polarteknik Oy:n palveluksesta. Hän on kokenut talouden ja liikkeenjohdon osaaja, jolla on laajaa kokemusta teknologia-alalta ja monipuolisesti erilaisten yhtiöiden kehitysvaiheista.

Talouspäällikkö Sarita Kortelainen jatkaa talouspäällikön tehtävässä ja raportoi talousjohtajalle.

DI Marko Lappalainen on nimitetty 5.4.2023 Keslan tuotantojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Lappalainen on työskennellyt Keslalla vuodesta 2018 Joensuun tehtaan tuotantopäällikkönä. Hänen aiempi työkokemuksensa koostuu erilaisista konepajateollisuuden tehtävistä.

Tuotantojohtaja Paavo Hopponen siirtyy erillisprojekteihin ja raportoi suoraan toimitusjohtajalle.

Muutosten jälkeen Keslan johtoryhmään kuuluvat:

Marko Pekkola, toimitusjohtaja

Ilkka Miettinen, talousjohtaja

Markku Lappalainen, liiketoimintajohtaja, traktorivarusteet

Marko Lappalainen, tuotantojohtaja

Ari Pirhonen, liiketoimintajohtaja, auto- ja teollisuusnosturit

Mika Tahvanainen, liiketoimintajohtaja, puunkorjuulaitteet

KESLA OYJ

Marko Pekkola

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Marko Pekkola, 050 458 2935

MATCHING YOUR TALENT. Kesla on nykyaikaisen metsäteknologian ja materiaalinkäsittelyn johtava osaaja. Innovatiiviset, laadukkaat tuotteemme on tehty Suomessa vuosikymmenten kokemuksella ja asiakasymmärryksellä, vastaten kovimpiinkin vaatimuksiin niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Oli osaamisesi ja alustasi mikä hyvänsä, Keslan kestävät ja käyttäjäystävälliset tuotteet mukautuvat tarpeisiisi. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 45,9 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 61 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch