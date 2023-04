Kitron: Innkalling til ordinær generalforsamling 28. april 2023 kl. 10.00

English Norwegian

(2023-04-05) Ordinær generalforsamling i Kitron vil bli avholdt fredag 28. april 2023, kl. 10.00. Generalforsamlingen vil kun holdes som et digitalt møte.

Alle aksjonærer er invitert til å delta på nett. Det vil ikke være mulig å delta ved personlig fremmøte. Aksjonærer kan også forhåndsstemme eller sende inn fullmakt med stemmeinstruks.

Nærmere informasjon om saker på agendaen og styrets forslag til vedtak for de enkelte saker fremgår av vedlagte innkalling.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cathrin Nylander, finansdirektør,

tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron is a leading Scandinavian electronics manufacturing services company for the Connectivity, Electrification, Industry, Medical devices and Defence/Aerospace sectors. The group is located in Norway, Sweden, Denmark, Lithuania, Germany, Poland, the Czech Republic, India, China and the United States. Kitron has about 2 800 employees, and revenues were about NOK 6.5

billion in 2022.

www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg