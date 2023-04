OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

05 April 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 04 April 2023 it had purchased a total of 124,367 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 124,367 Highest price paid (per ordinary share) £4.8940 Lowest price paid (per ordinary share) £4.7500 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.8159

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 429,040,667 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 429,040,667.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:17:46 GBp 476 475.00 XLON xHa9nbdmPK2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:17:09 GBp 212 475.80 XLON xHa9nbdm6sb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:15:42 GBp 725 476.20 XLON xHa9nbdm7IE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:13:57 GBp 608 476.60 XLON xHa9nbdm5GD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:13:42 GBp 353 476.60 XLON xHa9nbdm2cX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:13:42 GBp 529 476.60 XLON xHa9nbdm2cZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:11:53 GBp 114 476.40 XLON xHa9nbdm3Hk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:11:33 GBp 7 476.40 XLON xHa9nbdm0Yj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:11:27 GBp 300 476.40 XLON xHa9nbdm0hO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:11:27 GBp 399 476.40 XLON xHa9nbdm0hQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:09:24 GBp 803 476.80 XLON xHa9nbdmEs3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:08:42 GBp 212 477.00 XLON xHa9nbdmFgF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:08:09 GBp 300 477.00 XLON xHa9nbdmFNm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:08:09 GBp 405 477.00 XLON xHa9nbdmFNo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:07:29 GBp 24 477.00 XLON xHa9nbdmC9$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:06:43 GBp 205 477.00 XLON xHa9nbdmDDP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:06:42 GBp 430 477.20 XLON xHa9nbdmDC4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:06:42 GBp 300 477.20 XLON xHa9nbdmDC6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:06:42 GBp 300 477.20 XLON xHa9nbdmDC8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:06:42 GBp 189 477.20 XLON xHa9nbdmDCA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:06:42 GBp 80 477.20 XLON xHa9nbdmDCE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:03:20 GBp 374 476.80 XLON xHa9nbdm8Ov OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 16:02:56 GBp 771 476.80 XLON xHa9nbdm9o6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:58:59 GBp 106 477.40 XLON xHa9nbdnr6b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:58:59 GBp 650 477.40 XLON xHa9nbdnr6Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:58:59 GBp 929 477.40 XLON xHa9nbdnr6i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:58:16 GBp 595 477.40 XLON xHa9nbdnogj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:53:39 GBp 673 477.60 XLON xHa9nbdn@IS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:53:39 GBp 1,044 477.60 XLON xHa9nbdn@Tj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:53:39 GBp 1,339 477.60 XLON xHa9nbdn@Tt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:46:08 GBp 1,283 478.20 XLON xHa9nbdncSx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:46:04 GBp 1,068 478.40 XLON xHa9nbdndbz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:40:18 GBp 27 478.60 XLON xHa9nbdnX3B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:40:18 GBp 340 478.60 XLON xHa9nbdnX3D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:40:18 GBp 212 478.60 XLON xHa9nbdnXCX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:38:12 GBp 713 479.20 XLON xHa9nbdnion OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:36:53 GBp 1,175 479.60 XLON xHa9nbdnjVE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:36:53 GBp 300 479.60 XLON xHa9nbdnjVG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:35:13 GBp 212 479.60 XLON xHa9nbdnhM0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:35:12 GBp 1,379 479.60 XLON xHa9nbdnhMQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:34:18 GBp 212 479.80 XLON xHa9nbdneQl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:34:18 GBp 930 479.80 XLON xHa9nbdnfbe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:31:48 GBp 179 480.20 XLON xHa9nbdnKjk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:31:48 GBp 498 480.20 XLON xHa9nbdnKjH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:31:48 GBp 294 480.20 XLON xHa9nbdnKjJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:31:48 GBp 356 480.20 XLON xHa9nbdnKip OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:22:44 GBp 14 478.00 XLON xHa9nbdnRlA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:22:44 GBp 1,224 478.00 XLON xHa9nbdnRlC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:22:44 GBp 248 478.00 XLON xHa9nbdnRlE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:19:01 GBp 750 478.60 XLON xHa9nbdn497 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:16:30 GBp 268 479.60 XLON xHa9nbdn0qu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:16:30 GBp 72 479.60 XLON xHa9nbdn0qw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:16:30 GBp 300 479.60 XLON xHa9nbdn0qy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:16:24 GBp 978 479.60 XLON xHa9nbdn0ud OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:16:24 GBp 1,166 479.60 XLON xHa9nbdn0xZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:10:10 GBp 613 480.20 XLON xHa9nbdn8aJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:09:19 GBp 338 480.80 XLON xHa9nbdn9dm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:09:19 GBp 595 480.40 XLON xHa9nbdn9d4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:09:19 GBp 1,360 480.60 XLON xHa9nbdn9dC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:03:14 GBp 1,150 480.20 XLON xHa9nbdomZg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:03:13 GBp 381 480.20 XLON xHa9nbdomYY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:03:08 GBp 632 480.40 XLON xHa9nbdomr0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:03:08 GBp 212 480.60 XLON xHa9nbdomq$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:03:03 GBp 53 481.00 XLON xHa9nbdom5I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:03:03 GBp 206 481.00 XLON xHa9nbdom5K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:02:05 GBp 110 481.00 XLON xHa9nbdonSP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:02:05 GBp 560 481.00 XLON xHa9nbdonSR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:01:09 GBp 338 481.00 XLON xHa9nbdo$rb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 15:01:09 GBp 1 481.00 XLON xHa9nbdo$rf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:59:55 GBp 457 480.40 XLON xHa9nbdozqI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:59:55 GBp 590 480.60 XLON xHa9nbdozt0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:59:55 GBp 347 480.60 XLON xHa9nbdozt2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:52:06 GBp 212 480.40 XLON xHa9nbdoY1h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:52:06 GBp 494 480.40 XLON xHa9nbdoY1K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:52:06 GBp 14 480.40 XLON xHa9nbdoY1M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:52:06 GBp 300 480.40 XLON xHa9nbdoY1O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:50:07 GBp 727 480.00 XLON xHa9nbdoXis OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:48:06 GBp 943 480.60 XLON xHa9nbdolF6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:47:10 GBp 573 480.60 XLON xHa9nbdoiEo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:47:10 GBp 1,374 480.80 XLON xHa9nbdoiEv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:40:46 GBp 803 481.00 XLON xHa9nbdoLe6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:40:44 GBp 949 480.80 XLON xHa9nbdoLqc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:40:44 GBp 7 480.80 XLON xHa9nbdoLqe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:40:44 GBp 102 480.80 XLON xHa9nbdoLqg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:40:44 GBp 662 480.80 XLON xHa9nbdoLqi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:40:36 GBp 287 481.20 XLON xHa9nbdoL1U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:40:36 GBp 409 481.00 XLON xHa9nbdoL0J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:40:36 GBp 53 481.20 XLON xHa9nbdoL0K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:40:36 GBp 300 481.20 XLON xHa9nbdoL0M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:40:36 GBp 584 481.20 XLON xHa9nbdoL0O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:38:14 GBp 409 481.20 XLON xHa9nbdoHle OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:38:14 GBp 937 481.40 XLON xHa9nbdoHlE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:35:16 GBp 21 481.00 XLON xHa9nbdoSKA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:35:16 GBp 241 481.00 XLON xHa9nbdoSKC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:35:16 GBp 159 481.20 XLON xHa9nbdoSNi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:35:16 GBp 295 481.00 XLON xHa9nbdoSNu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:35:16 GBp 300 481.00 XLON xHa9nbdoSN@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:35:16 GBp 298 481.00 XLON xHa9nbdoSN0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:35:16 GBp 44 481.00 XLON xHa9nbdoSN2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:32:20 GBp 198 480.80 XLON xHa9nbdoOPz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:32:19 GBp 1,320 481.00 XLON xHa9nbdoPbj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:30:40 GBp 203 481.20 XLON xHa9nbdo76k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:30:40 GBp 14 481.20 XLON xHa9nbdo76q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:30:40 GBp 373 481.20 XLON xHa9nbdo76s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:30:40 GBp 138 481.20 XLON xHa9nbdo76u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:30:40 GBp 282 481.20 XLON xHa9nbdo76w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:30:40 GBp 249 481.20 XLON xHa9nbdo761 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:26:37 GBp 79 481.40 XLON xHa9nbdo0hz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:26:37 GBp 468 481.40 XLON xHa9nbdo0h5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:26:13 GBp 520 481.40 XLON xHa9nbdo0Fb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:25:32 GBp 200 481.40 XLON xHa9nbdo1sw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:25:32 GBp 36 481.40 XLON xHa9nbdo1sy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:24:06 GBp 224 481.80 XLON xHa9nbdoECC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:24:06 GBp 75 481.80 XLON xHa9nbdoECE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:24:06 GBp 222 481.80 XLON xHa9nbdoECG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:20:20 GBp 329 481.60 XLON xHa9nbdoDJy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:20:20 GBp 850 481.60 XLON xHa9nbdoDJ@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:20:20 GBp 284 481.40 XLON xHa9nbdoDJF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:20:20 GBp 272 481.40 XLON xHa9nbdoDJH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:20:20 GBp 304 481.40 XLON xHa9nbdoDJJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:11:07 GBp 785 481.60 XLON xHa9nbdprPQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:05:21 GBp 1,015 481.60 XLON xHa9nbdp@2C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:04:09 GBp 2 481.40 XLON xHa9nbdp$Uj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:03:12 GBp 56 481.40 XLON xHa9nbdpzZL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:03:12 GBp 166 481.40 XLON xHa9nbdpzZN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:02:23 GBp 300 481.40 XLON xHa9nbdpwa$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:02:23 GBp 300 481.40 XLON xHa9nbdpwa1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:02:23 GBp 23 481.40 XLON xHa9nbdpwa3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:02:23 GBp 16 481.40 XLON xHa9nbdpwaz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 14:02:23 GBp 353 481.40 XLON xHa9nbdpwa5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:57:29 GBp 215 481.20 XLON xHa9nbdpcLI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:57:29 GBp 76 481.20 XLON xHa9nbdpcLK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:55:36 GBp 468 481.20 XLON xHa9nbdpaVt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:53:41 GBp 279 481.20 XLON xHa9nbdpYBh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:53:41 GBp 41 481.20 XLON xHa9nbdpYBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:51:48 GBp 417 481.20 XLON xHa9nbdpW$b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:51:48 GBp 26 481.20 XLON xHa9nbdpW$d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:50:20 GBp 386 481.20 XLON xHa9nbdpXGM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:50:15 GBp 159 481.20 XLON xHa9nbdpXVp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:50:15 GBp 3,910 481.20 XLON xHa9nbdpXVw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:50:15 GBp 50 481.20 XLON xHa9nbdpXVy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:50:15 GBp 27 481.20 XLON xHa9nbdpXVE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:50:15 GBp 850 481.20 XLON xHa9nbdpXVG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:50:15 GBp 754 481.00 XLON xHa9nbdpXUX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:45:20 GBp 596 481.20 XLON xHa9nbdpglC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:43:08 GBp 593 481.20 XLON xHa9nbdphG$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:40:12 GBp 816 480.80 XLON xHa9nbdpfVT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:30:28 GBp 688 481.00 XLON xHa9nbdpU7X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:19:35 GBp 307 481.00 XLON xHa9nbdp7L0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:19:35 GBp 401 481.20 XLON xHa9nbdp7L6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:19:34 GBp 692 481.40 XLON xHa9nbdp7LI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:03:48 GBp 1 480.80 XLON xHa9nbdp9IV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 13:03:48 GBp 10 480.80 XLON xHa9nbdp9Tf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:52:10 GBp 592 480.20 XLON xHa9nbdi@$m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:48:03 GBp 605 480.20 XLON xHa9nbdiw6R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:46:16 GBp 348 480.20 XLON xHa9nbdiurr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:40:52 GBp 277 480.40 XLON xHa9nbdia16 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:27:40 GBp 22 480.00 XLON xHa9nbdij4g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:27:40 GBp 498 480.00 XLON xHa9nbdij4i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:27:40 GBp 480 480.00 XLON xHa9nbdij4k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:27:01 GBp 963 480.20 XLON xHa9nbdijQE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:18:35 GBp 211 480.20 XLON xHa9nbdiNQc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:18:30 GBp 721 480.20 XLON xHa9nbdiKcI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:13:07 GBp 542 479.80 XLON xHa9nbdiJg8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:12:27 GBp 601 479.80 XLON xHa9nbdiJ0v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:02:10 GBp 356 479.20 XLON xHa9nbdiQ73 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:02:09 GBp 516 479.40 XLON xHa9nbdiQ6J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 12:02:09 GBp 300 479.40 XLON xHa9nbdiQ6L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:51:39 GBp 629 480.80 XLON xHa9nbdi5BI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:51:39 GBp 131 480.80 XLON xHa9nbdi5BK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:51:39 GBp 334 480.60 XLON xHa9nbdi5AZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:51:39 GBp 199 480.80 XLON xHa9nbdi5Aa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:51:39 GBp 1 480.80 XLON xHa9nbdi5Ac OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:51:39 GBp 229 480.80 XLON xHa9nbdi5Ae OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:51:39 GBp 16 480.80 XLON xHa9nbdi5Ag OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:51:39 GBp 300 480.80 XLON xHa9nbdi5Ai OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:51:39 GBp 18 480.80 XLON xHa9nbdi5Ak OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:43:01 GBp 703 481.80 XLON xHa9nbdiF13 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:40:24 GBp 123 481.60 XLON xHa9nbdiCQx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:40:24 GBp 286 481.60 XLON xHa9nbdiCQz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:40:24 GBp 68 481.80 XLON xHa9nbdiDbu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:40:24 GBp 269 481.80 XLON xHa9nbdiDbR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:40:24 GBp 435 481.80 XLON xHa9nbdiDam OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:29:52 GBp 435 482.60 XLON xHa9nbdjtIR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:29:47 GBp 388 482.80 XLON xHa9nbdjtS1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:29:44 GBp 532 483.40 XLON xHa9nbdjtVD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:29:44 GBp 317 483.40 XLON xHa9nbdjtVF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:29:44 GBp 332 483.20 XLON xHa9nbdjtVN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:29:44 GBp 476 483.40 XLON xHa9nbdjtVP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:28:21 GBp 478 483.60 XLON xHa9nbdjqT0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:13:34 GBp 776 483.60 XLON xHa9nbdjw5t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:11:14 GBp 59 484.20 XLON xHa9nbdjxRH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:11:14 GBp 230 484.20 XLON xHa9nbdjxRJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:11:14 GBp 193 484.20 XLON xHa9nbdjxRL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:01:10 GBp 614 483.20 XLON xHa9nbdjYYL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:01:10 GBp 327 483.20 XLON xHa9nbdjYYV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:01:10 GBp 367 483.20 XLON xHa9nbdjYjX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:00:19 GBp 600 484.00 XLON xHa9nbdjY0G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:00:19 GBp 602 484.00 XLON xHa9nbdjY0P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:00:19 GBp 131 484.00 XLON xHa9nbdjY3e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:00:19 GBp 244 484.00 XLON xHa9nbdjY3g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:00:19 GBp 93 484.00 XLON xHa9nbdjY3i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:00:19 GBp 232 484.00 XLON xHa9nbdjY3k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:00:19 GBp 464 483.80 XLON xHa9nbdjY3m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:00:19 GBp 333 483.80 XLON xHa9nbdjY3v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 11:00:19 GBp 478 484.00 XLON xHa9nbdjY3x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:53:34 GBp 473 483.80 XLON xHa9nbdjkTJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:46:55 GBp 180 483.40 XLON xHa9nbdjhYN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:46:55 GBp 305 483.40 XLON xHa9nbdjhYP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:46:55 GBp 155 483.40 XLON xHa9nbdjhjq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:46:55 GBp 321 483.40 XLON xHa9nbdjhjs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:46:53 GBp 334 483.40 XLON xHa9nbdjheR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:24:25 GBp 253 483.20 XLON xHa9nbdjTL2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:23:55 GBp 658 483.80 XLON xHa9nbdjQcy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:23:55 GBp 423 483.40 XLON xHa9nbdjQc2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:22:28 GBp 595 483.80 XLON xHa9nbdjRk7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:20:39 GBp 398 483.20 XLON xHa9nbdjOv@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:13:57 GBp 1,040 483.60 XLON xHa9nbdj4TB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:13:57 GBp 282 483.40 XLON xHa9nbdj4TG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:13:57 GBp 212 483.60 XLON xHa9nbdj4TI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:13:56 GBp 283 484.00 XLON xHa9nbdj4Si OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:13:49 GBp 407 484.20 XLON xHa9nbdj4RC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:05:41 GBp 1 483.20 XLON xHa9nbdjE8J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:04:12 GBp 51 483.20 XLON xHa9nbdjFJ2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:04:12 GBp 24 483.20 XLON xHa9nbdjFJ4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:04:12 GBp 5 483.20 XLON xHa9nbdjFJ8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:04:12 GBp 90 483.20 XLON xHa9nbdjFJE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:02:51 GBp 55 483.20 XLON xHa9nbdjDXT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:02:51 GBp 35 483.20 XLON xHa9nbdjDXU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:02:51 GBp 162 483.20 XLON xHa9nbdjDWa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:02:51 GBp 24 483.20 XLON xHa9nbdjDWW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 10:00:57 GBp 192 483.20 XLON xHa9nbdjAAt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:59:59 GBp 194 483.20 XLON xHa9nbdjB3e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:58:48 GBp 236 483.20 XLON xHa9nbdj8A6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:58:48 GBp 288 482.80 XLON xHa9nbdj8AI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:58:48 GBp 51 483.00 XLON xHa9nbdj8AK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:58:48 GBp 363 483.00 XLON xHa9nbdj8AM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:55:24 GBp 674 483.20 XLON xHa9nbdktTj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:51:15 GBp 146 482.80 XLON xHa9nbdkp3Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:51:15 GBp 266 482.80 XLON xHa9nbdkp2b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:51:12 GBp 687 483.20 XLON xHa9nbdkpC@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:51:12 GBp 292 483.20 XLON xHa9nbdkpC7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:51:12 GBp 290 483.40 XLON xHa9nbdkpCI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:51:12 GBp 417 483.60 XLON xHa9nbdkpCO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:42:39 GBp 345 482.80 XLON xHa9nbdkzBm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:41:24 GBp 183 482.80 XLON xHa9nbdkwNc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:41:21 GBp 238 483.00 XLON xHa9nbdkwIJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:41:21 GBp 344 483.20 XLON xHa9nbdkwIP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:35:51 GBp 240 483.40 XLON xHa9nbdkcNn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:35:49 GBp 212 483.60 XLON xHa9nbdkcMC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:35:48 GBp 239 483.80 XLON xHa9nbdkcHd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:35:48 GBp 80 484.00 XLON xHa9nbdkcHh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:35:48 GBp 264 484.00 XLON xHa9nbdkcHj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:21:48 GBp 328 482.80 XLON xHa9nbdkj$N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:21:47 GBp 548 483.00 XLON xHa9nbdkj$V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:18:00 GBp 466 482.60 XLON xHa9nbdkeu1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:17:59 GBp 374 483.40 XLON xHa9nbdke4o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:12:07 GBp 261 484.00 XLON xHa9nbdkKPS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:12:07 GBp 43 484.20 XLON xHa9nbdkKPU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:12:07 GBp 600 484.20 XLON xHa9nbdkKOh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:12:03 GBp 810 484.80 XLON xHa9nbdkLXW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:12:03 GBp 271 484.40 XLON xHa9nbdkLXj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:09:58 GBp 379 484.80 XLON xHa9nbdkI9C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:09:58 GBp 371 484.80 XLON xHa9nbdkI8b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:09:58 GBp 238 484.80 XLON xHa9nbdkI8d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:09:58 GBp 184 484.40 XLON xHa9nbdkI8i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:09:58 GBp 273 484.60 XLON xHa9nbdkI8m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:01:31 GBp 131 485.00 XLON xHa9nbdkTEB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:01:30 GBp 53 485.00 XLON xHa9nbdkT9f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:00:05 GBp 3 484.60 XLON xHa9nbdkQEL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:00:05 GBp 13 484.60 XLON xHa9nbdkQ9d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 09:00:05 GBp 485 484.40 XLON xHa9nbdkQ9H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:59:14 GBp 37 483.80 XLON xHa9nbdkR26 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:59:14 GBp 311 484.00 XLON xHa9nbdkR2D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:51:36 GBp 212 483.20 XLON xHa9nbdk4RB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:48:32 GBp 167 483.80 XLON xHa9nbdk3YK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:48:27 GBp 683 484.00 XLON xHa9nbdk3fX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:48:13 GBp 218 484.40 XLON xHa9nbdk3yN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:48:13 GBp 63 484.40 XLON xHa9nbdk3yP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:48:12 GBp 126 484.40 XLON xHa9nbdk3$b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:48:12 GBp 33 484.40 XLON xHa9nbdk3$d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:48:12 GBp 718 484.40 XLON xHa9nbdk3$w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:48:12 GBp 17 484.40 XLON xHa9nbdk3$y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:42:44 GBp 212 483.40 XLON xHa9nbdkFg3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:42:44 GBp 212 483.60 XLON xHa9nbdkFgR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:42:24 GBp 185 483.80 XLON xHa9nbdkF6n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:42:24 GBp 53 483.80 XLON xHa9nbdkF6p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:41:12 GBp 130 484.40 XLON xHa9nbdkC@t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:41:12 GBp 88 484.40 XLON xHa9nbdkC@v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:41:12 GBp 177 484.40 XLON xHa9nbdkC@E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:41:12 GBp 244 484.40 XLON xHa9nbdkC@G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:41:12 GBp 44 484.40 XLON xHa9nbdkC@I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:41:12 GBp 161 484.40 XLON xHa9nbdkC@O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:41:12 GBp 166 484.20 XLON xHa9nbdkC@V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:41:12 GBp 240 484.40 XLON xHa9nbdkCvX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:40:39 GBp 1 484.40 XLON xHa9nbdkCG6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:40:39 GBp 11 484.40 XLON xHa9nbdkCG8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:37:26 GBp 239 483.80 XLON xHa9nbdkBy9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:34:03 GBp 11 484.00 XLON xHa9nbdlsfU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:33:25 GBp 204 484.20 XLON xHa9nbdls9x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:33:25 GBp 4 484.40 XLON xHa9nbdls9z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:33:25 GBp 290 484.40 XLON xHa9nbdls90 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:32:31 GBp 212 484.60 XLON xHa9nbdlt0E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:32:26 GBp 35 484.60 XLON xHa9nbdltFS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:32:26 GBp 204 484.60 XLON xHa9nbdltE$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:29:51 GBp 164 483.80 XLON xHa9nbdlrKz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:29:51 GBp 164 484.00 XLON xHa9nbdlrK5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:29:51 GBp 239 484.20 XLON xHa9nbdlrK7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:25:12 GBp 268 484.20 XLON xHa9nbdlnjI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:25:11 GBp 9 484.20 XLON xHa9nbdlniz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:25:11 GBp 300 484.20 XLON xHa9nbdlni$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:25:11 GBp 152 484.20 XLON xHa9nbdlni1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:22:25 GBp 232 485.00 XLON xHa9nbdl$ks OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:22:25 GBp 36 485.00 XLON xHa9nbdl$ku OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:22:25 GBp 386 485.20 XLON xHa9nbdl$kw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:22:08 GBp 150 485.60 XLON xHa9nbdl$ya OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:22:08 GBp 156 485.60 XLON xHa9nbdl$yc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:22:08 GBp 20 485.60 XLON xHa9nbdl$ye OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:22:08 GBp 102 485.80 XLON xHa9nbdl$yY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:18:10 GBp 242 485.80 XLON xHa9nbdlwE5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:18:09 GBp 260 486.00 XLON xHa9nbdlwBj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:18:09 GBp 214 486.20 XLON xHa9nbdlwBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:18:09 GBp 160 486.20 XLON xHa9nbdlwBn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:16:57 GBp 688 485.80 XLON xHa9nbdluXF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:16:10 GBp 297 486.80 XLON xHa9nbdluIh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:16:10 GBp 446 487.00 XLON xHa9nbdluIj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:16:06 GBp 112 487.00 XLON xHa9nbdluVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:14:27 GBp 183 486.40 XLON xHa9nbdlcwW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:14:27 GBp 286 486.20 XLON xHa9nbdlcxS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:14:27 GBp 227 486.40 XLON xHa9nbdlcxU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:12:35 GBp 99 486.60 XLON xHa9nbdlamE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:12:35 GBp 31 486.60 XLON xHa9nbdlamG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:12:35 GBp 190 486.60 XLON xHa9nbdlamV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:12:35 GBp 44 486.80 XLON xHa9nbdlapX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:12:35 GBp 276 486.80 XLON xHa9nbdlapZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:10:30 GBp 273 487.00 XLON xHa9nbdlYr4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:10:29 GBp 34 487.20 XLON xHa9nbdlYtD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:10:29 GBp 236 487.20 XLON xHa9nbdlYtF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:10:19 GBp 56 489.40 XLON xHa9nbdlY16 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:10:19 GBp 214 489.40 XLON xHa9nbdlY18 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:10:19 GBp 528 489.20 XLON xHa9nbdlY1A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:10:19 GBp 1,881 489.20 XLON xHa9nbdlY0h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:10:19 GBp 1,252 489.20 XLON xHa9nbdlY0j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:02:58 GBp 567 485.80 XLON xHa9nbdljkQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:02:58 GBp 300 485.80 XLON xHa9nbdljkS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:02:58 GBp 66 485.80 XLON xHa9nbdljkU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Apr-2023 08:02:58 GBp 299 485.80 XLON xHa9nbdljfj

END