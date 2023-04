MacGregorille merkittävä jatkotilaus RoRo-laitteista Grimaldi Groupin ajoneuvonkuljetusaluksiin

English Finnish

Cargoteciin kuuluva MacGregor sai merkittävän jatkotilauksen RoRo-laitekokonaisuuksien toimittamisesta viiteen henkilöautoja ja raskaita ajoneuvoja kuljettavaan PCTC-alukseen. Tilauksen arvo on yli 20 miljoonaa euroa. Alukset rakennetaan China Merchant Heavy Industries -telakalla Grimaldi Groupille. Tämä jatkotilaus laajentaa MacGregorin RoRo-laitetoimitukset viidestä Grimaldin uudesta PCTC-aluksesta kymmeneen.

Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Alukset toimitetaan omistajalle vuoden 2024 kolmannen neljänneksen ja vuoden 2026 kolmannen neljänneksen välisenä aikana.

MacGregorin toimitus kattaa RoRo- ja autokansilaitteiden suunnittelun ja toimittamisen sekä asennuksen tuen kaikkiin viiteen tilattu alukseen. Toimitettaviin laitteisiin kuuluu taittuvia peräramppeja, sisäisiä ramppeja, luukkuja ja ovia sekä erilaisia nostettavia autokansia. MacGregorin laitteet on suunniteltu joustaviksi ja monikäyttöisiksi.

Uudet alukset on suunniteltu sähköisten ajoneuvojen kuljettamiseen, ja niiden koko on yli 9000 CEU:ta (car equivalent unit). Innovatiivisiin aluksiin tulee Rinan luokituksen mukainen valmius ammoniakin käyttöön polttoaineena. Litiumakut, aurinkopaneelit ja mahdollisuus sataman sähköyhteyden käyttöön mahdollistavat päästöttömän toiminnan satamissa. Myös innovatiivinen käyttövoimajärjestelmä sekä rungon optimoitu suunnittelu ja ilmavoitelu tähtäävät alusten hiilijalanjäljen pienentämiseen.

“Viimeaikaiset PCTC-alustilauksemme vahvistavat entisestään sitoutumistamme asiakkaisiimme, erityisesti maailman johtaviin autovalmistajiin, jotka palkitsevat meidät luottamuksellaan. Yhä tehokkaammilla ja ympäristöystävällisemmillä merikuljetusratkaisuilla vastaamme heidän korkeisiin odotuksiinsa ja muuttuviin tarpeisiinsa”, toteaa Emanuele Grimaldi, Managing Director, Grimaldi Group.

“Olen iloinen, että sekä varustamo että telakka luottavat edelleen MacGregor-brandiin, pitkään kokemukseemme ja hienoihin saavutuksiimme RoRo-ratkaisujen toimittajana. Arvostamme erittäin paljon vahvoja suhteita sekä China Merchant Heavy Industries -telakan että Grimaldi Groupin kanssa. MacGregor on tukenut Grimaldia jo suunnitteluvaiheessa etsimällä kustannustehokkaita ratkaisuja ja antamlla teknistä tukea rahdinkäsittelyn optimointiin. Olemme erittäin sitoutuneita säilyttämään tämän luottamuksen myös tulevaisuudessa”, sanoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions, MacGregor.

