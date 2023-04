Aduro Clean Technologies gibt Abschluss einer nicht über Makler vermittelten Privatplatzierung bekannt

French German

SARNIA, Ontario, April 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffen und zur Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen in Rohstoffe und höherwertige Kraftstoffe, freut sich, bezugnehmend auf seine Pressemitteilungen vom 8. März 2023 und 28. März 2023 bekanntgeben zu können, dass es eine nicht über Makler vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen hat, in deren Rahmen 4.222.056 Anteile (jeweils ein „Anteil“) zu einem Preis von 0,93 USD je Anteil und einem Brutterlös von 3.926.512,08 USD ausgegeben wurden (das „Angebot“).

Jeder Anteil besteht aus einer (1) Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und der Hälfte (1/2) eines Optionsscheins zum Erwerb einer Stammaktie (jeder komplette Optionsschein ein „Optionsschein“). Jeder Optionsschein kann innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Abschluss zu einem Preis von 1,30 USD je Aktienoptionsschein in eine (1) Stammaktie (jeweils ein „Aktienoptionsschein”) umgewandelt werden, vorbehaltlich des Rechts auf vorzeitige Fälligstellung (das „Recht auf vorzeitige Fälligstellung“). Gemäß dem Recht auf vorzeitige Fälligstellung gilt Folgendes: Wenn die Stammaktien an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) (oder einer anderen Wertpapierbörse, an der die Stammaktien zu diesem Zeitpunkt gehandelt werden können) während eines Zeitraums von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen zu irgendeinem Zeitpunkt nach der Ausgabe der Optionsscheine einen Schlusskurs von mindestens 1,60 USD je Stammaktie haben, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Optionsscheine durch eine Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine vorverlegen (durch die Verbreitung einer Pressemitteilung, in der die Vorverlegung des Verfallsdatums der Optionsscheine angekündigt wird). In diesem Fall verfallen die Optionsscheine am dreißigsten (30.) Tag nach dem Datum dieser Mitteilung.

Das Unternehmen zahlte insgesamt 119.614,67 USD in bar und 128.617 Finder Warrants (die „Finder Warrants“) an Canaccord Genuity Corp., Echelon Wealth Partners Inc., PI Financial Corp. und Research Capital Corp. Die Finder Warrants können für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Abschlussdatum zu einem Preis von 1,30 USD je Aktie ausgeübt werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der LIFE-Emission zur Finanzierung der Forschung und Entwicklung der chemischen Recyclingtechnologien des Unternehmens sowie für allgemeine Ausgaben für Verwaltung und Betriebskapital zu verwenden.

Die Anteile wurden an Käufer mit Wohnsitz in Kanada und anderen zulässigen Ländern gemäß der Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 – Prospectus Exemptions (die „Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten“) verkauft. Da das Angebot gemäß der Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten abgeschlossen wurde, unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere nicht einer Mindesthaltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder anderen Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und geltender Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten befreit. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land dar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet – ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Dazu gehören folgende: dass die Erlöse aus der Emission nicht wie in dieser Pressemitteilung angegeben verwendet werden dürfen; ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die sich der Kontrolle der Parteien entziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in seinem jüngsten Jahresbericht ausführlicher erläutert. Sie werden ansonsten in den Berichten an die Wertpapieraufsichtsbehörden offengelegt, die auf SEDAR unter www.sedar.com erhältlich sind.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.