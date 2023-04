SATOn vuokrakerrostalon peruskorjaus Kalliossa valmistuu – 95 uusittua vuokrakotia keskellä kaupunkia

English Finnish

Noin puolitoista vuotta kestänyt SATOn omistaman kerrostalon peruskorjaus Helsingin Kalliossa osoitteessa Castréninkatu 3 on valmistumassa. Kerrostalossa on 95 täysin uusittua vuokrakotia, joihin pääsee muuttamaan kesäkuussa.



Vuonna 1939 valmistunut kuusikerroksinen asuinrakennus edustaa arkkitehtuuriltaan ajalle tyypillistä kerrostaloa. Vankan kivitalon kaarevaseinäiset porrashuoneet, valoisat, korkeat huoneet ja kauniit ikkunalaudat henkivät lähes satavuotista historiaa. Loppukeväästä 2023 valmistuva peruskorjaus kunnioittaa rakennuksen henkeä, samalla kaikki asuintilat on päivitetty uuden vuosituhannen vaatimuksiin. Talon julkisivuremontti on tehty jo aiemmin vuonna 2017.



”Peruskorjauksessa uusimme asuntojen keittiöt, kylpyhuoneet ja asuinhuoneet. Pienten ajalle tyypillisten kylpyhuoneiden toimivuutta parannettiin ja niitä suurennettiin, jotta sinne mahtuu myös pesukone. Erilliset ruokailu- ja keittiötilat tuotiin avoimen pohjaratkaisun avulla osaksi oleskelutiloja”, kertoo SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto.



Lisäksi peruskorjauksessa uusittiin kiinteistön vesi- ja viemäriputkistot sekä sähköt ja taloautomaatio: painovoimainen ilmanvaihto muutettiin keskitetyksi tulo-poistoilmanvaihdoksi, jossa on lämmön talteenotto. Peruskorjauksessa parannettiin kiinteistön energiatehokkuutta yli 30 prosentilla aikaisempaan verrattuna. Myös porrashuoneet maalattiin.



Keskellä Kallion kaupunginosaa sijaitsevassa kerrostalossa on nyt yhteensä 95 asuntoa: yksiöitä, kaksioita, kolmioita sekä neljä huonetta ja keittiö -asuntoja, joissa osassa on myös pieni parveke.

Peruskorjauksen yhteydessä uusittiin myös yhteisiä tiloja. Talosta löytyy nyt yhteinen saunaosasto, kuivaushuone ja talopesula sekä pyöräilijöitä varten pyörävarasto sisäpihalta ja kellarista. Jokaiselle huoneistolle on kellarikerroksessa oma irtaimistovarastonsa. Talon katutasossa on kuusi liikehuoneistoa ja lisäksi sisäpihalla olevassa piharakennuksessa on kaksi liiketilaa.



Ennen purkutyön käynnistymistä syksyllä 2021 SATO ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus järjestivät Castréninkadun kerrostalossa kiertotalouskokeilun, jossa talon hyväkuntoisia rakennusosia sekä asuntojen irtaimistoa, kuten väliovia, kylmälaitteita, vaatekomeroita sekä naulakoita pyrittiin saamaan uudelleenkäyttöön. Kierrätyskeskus varmisti myytävien rakennusosien ja irtaimiston käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden uusiokäyttöön. Tuotteet olivat myynnissä Kierrätyskeskuksen verkkokaupassa. Kiertotalouskokeilun ansiosta luonnonvaroja säästyi 46 000 kg.



Yhdellä Kallion rauhallisimmista alueista sijaitseva Castréninkatu 3 on päivittäispalveluiden ja hyvien liikenneyhteyksien tuntumassa. Lisätietoja Castréninkadun vuokrakodeista kiinnostuneille: https://www.sato.fi/fi/tulossa/helsinki/castreninkatu-3



SATO Oyj, investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto, puh. 040 513 0702. arto.aalto@sato.fi





