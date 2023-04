Snom obtient le deuxième meilleur résultat de son histoire et reconnaît la contribution de ses partenaires

La marque de téléphonie IP haut de gamme se félicite d'un résultat très satisfaisant à la fin de son année fiscale et remercie ses partenaires commerciaux pour leur fidélité et leur soutien actif.

Snom, le pionnier de la téléphonie IP, a pu maintenir son chiffre d'affaires au niveau record de l'année précédente et renforcer ses parts de marché au cours de l'exercice qui vient de s'achever. La coopération avec ses partenaires commerciaux, qui ont activement contribué au succès de la marque malgré la situation politique mondiale et une économie en forte récession sur les douze derniers mois, a été déterminante pour le succès de l'entreprise.

Selon Gernot Sagl, PDG de Snom, l'année écoulée a été difficile pour les entreprises évoluant dans un environnement B2B. À peine la restriction du marché liée à la pandémie s'était-elle atténuée, que les entreprises ont été confrontées à la flambée des coûts d'exploitation ainsi que des coûts de l'énergie et du carburant, causés par une situation géopolitique inquiétante. Dans certains cas, des projets initialement programmés pour 2022 n'ont été achevés qu'en 2023. En outre, pour la marque haut de gamme de téléphonie IP, il s'est avéré difficile de garantir la capacité de livraison en raison de la nécessité de contourner les routes commerciales habituelles. Toutefois, les efforts déployés pour offrir aux distributeurs la fiabilité par l'innovation, la qualité et la disponibilité des produits et, enfin, la stabilité des prix, ont été accueillis avec loyauté et un soutien actif.

Gernot Sagl remercie les partenaires de Snom pour leur contribution au succès de la marque : « La coopération active avec les distributeurs spécialisés est inestimable pour nous, surtout dans les moments difficiles. Compte tenu des défis que nous avons relevés, nous sommes d'autant plus heureux d'honorer nos partenaires distributeurs en leur décernant cette année encore nos Distribution Awards. »

En France, EDOX et AC Nexitup se voient décerner l’Award de distributeur Platinum et ACTN SAS et IT-Logiq l’award de distributeur Gold.

Snom continuera à s'efforcer d'améliorer constamment ses propres produits et services et à se développer avec ses partenaires. « Nous sommes impatients de continuer à célébrer ensemble de nouveaux succès à l'avenir : au cours de la nouvelle année fiscale qui vient de commencer, nous lancerons de nombreux nouveaux produits qui permettront à nos partenaires d'atteindre de nouveaux marchés. »