On 20th of April at 9:00 AM CEO of AB “Novaturas” Mr. Vitalij Rakovski for investors will present Company’s strategy for 2023-2025 (in English).

We’re kindly asking to register for the webinar using the link below:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_fb10pz5jRU23r_vWueZ9oQ

CFO

Vygantas Reifonas

+370 687 21603