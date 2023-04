Probe Gold nomme Renaud Adams à son conseil d’administration

English French

TORONTO, 05 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le très grand plaisir d’annoncer la nomination de M. Renaud Adams à son conseil d’administration, avec effet immédiat.



Renaud Adams cumule plus de 30 ans d’expérience dans le secteur minier international, à des postes de haute direction et d’opérations. M. Adams occupe actuellement les fonctions de président et chef de la direction de IAMGOLD Corporation. Auparavant, de 2018 à 2022, il était président et chef de la direction de New Gold Inc., où il a dirigé le repositionnement stratégique de l’entreprise et le redressement de ses activités. Avant New Gold, M. Adams a été président et chef de la direction de Mines Richmont Inc. de 2014 jusqu’à ce que la société soit vendue à Alamos Gold Inc. en novembre 2017. Sous la gouverne de M. Adams, la principale mine de Mines Richmont a plus que doublé sa production, les réserves minérales ont plus que triplé et les coûts ont été considérablement réduits, faisant ainsi de la mine Island Gold en Ontario l’une des mines souterraines les plus rentables des Amériques. De 2011 à 2014, M. Adams a été chef de l’exploitation chez Primero Mining Corporation, et auparavant, directeur général de la mine Rosebel d’IAMGOLD au Suriname, avant d’être nommé vice-président principal aux opérations pour les Amériques. Avant d’entrer à l’emploi d’IAMGOLD, M. Adams a occupé divers postes de responsable des opérations à différents sites miniers dans les Amériques. M. Adams est titulaire d’un Baccalauréat en génie des mines et de la minéralurgie de l’Université Laval au Québec (Canada).

Jamie Sokalsky, président du conseil de Probe, a déclaré : « En mon nom personnel et au nom des autres administrateurs, j’aimerais souhaiter la bienvenue à Renaud au sein du conseil d’administration de Probe. Nous sommes extrêmement heureux que Renaud se joigne à nous alors que nous faisons progresser notre projet aurifère Novador, l’un des projets d’exploration aurifère les plus importants et les plus avancés au Canada, vers l’étape du développement. L’expérience et les compétences de Renaud dans le secteur minier et les stratégies d’affaires correspondent exactement à ce dont nous avons besoin pour la prochaine phase de notre parcours, et ses contributions seront primordiales pour nous permettre de tirer le maximum de valeur de notre projet alors que nous progressons vers la production. Renaud est un membre très respecté de notre industrie, et bon nombre d’entre nous chez Probe ont eu le privilège de le connaître et de travailler avec lui pendant plusieurs années. Son professionnalisme, son intégrité et son éthique de travail irréprochable s’arriment parfaitement avec notre culture d’entreprise. »

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société d’exploration aurifère canadienne de premier plan qui se consacre à l’acquisition, à l’exploration et au développement de propriétés aurifères très prometteuses. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Novador au Québec, qui renferme plusieurs millions d’onces d’or. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 500 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente, à hauteur de 526 M$, de Probe Mines Limited à Goldcorp.

Au nom de Probe Gold Inc.,



David Palmer, Ph. D.

Président et chef de la direction

Pour plus d’information :

Veuillez visiter notre site Web au : www.probegold.com ou contacter :

Seema Sindwani

Vice-présidente aux relations avec les investisseurs

info@probegold.com

+1.416.777.9467

Énoncés prospectifs

TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l’effet que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou qu’un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « est d’avis », « anticipe », « s'attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n’offre aucune garantie à l’effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, la réalisation du financement par voie de prise ferme selon les conditions annoncées, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d’exploration, la minéralisation potentielle, l’estimation des ressources minérales, les plans d’exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l’estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’incapacité d’obtenir les approbations réglementaires requises pour le financement par voie de prise ferme, incluant l’approbation de la Bourse de Toronto, la survenance d’un changement défavorable important, d’un désastre, d’une modification aux lois ou d’un autre défaut de satisfaire aux conditions de clôture du financement par voie de prise ferme, l’incapacité de la Société d’utiliser le produit du financement par voie de prise ferme de la façon anticipée, l’incapacité d’identifier des ressources minérales, l’incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l’incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d’aller en production, la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques, les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l’égard des projets, les risques politiques, l’incapacité de s’acquitter de l’obligation d’accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l’industrie de l’exploration et du développement minier; l’incapacité de prédire et de contrer les effets de la COVID-19 sur les activités de la Société, incluant sans s’y limiter les effets de la COVID-19 sur les prix des matières premières, la conjoncture sur les marchés financiers, les restrictions sur la main-d’œuvre et les déplacements internationaux et les chaines d’approvisionnement, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.