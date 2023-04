Eviden lance les premières solutions d’identité numérique adaptées pour la cryptographie post-quantique

English French

Maîtrise de la cryptographie post-quantique de la production à l’utilisation

Lille, le 5 avril 2023 – Eviden , la ligne d’activités d’ Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd’hui l’évolution de ses produits de gestion de l’identité numérique (Digital ID) afin de les préparer à l’ère post-quantique. Les nouvelles versions seront disponibles d’ici la fin de l’année.

Alors que de puissants ordinateurs quantiques seront capables de surpasser la cryptographie traditionnelle d’ici quelques années, la cryptographie post-quantique1 représente la voie la plus prometteuse pour se prémunir contre la menace quantique. Grâce au progrès technologique, de nouveaux algorithmes et de nouvelles techniques cryptographiques sont spécifiés et développés dans le cadre de coopérations entre des membres de la communauté scientifique, des organismes de normalisation et différents acteurs du secteur.

L’évolution des produits d’Eviden permettra aux clients d’anticiper sereinement la révolution à venir, en planifiant la migration de leurs solutions de cybersécurité de façon à renforcer progressivement la confiance dans les algorithmes post-quantiques.

Les produits de cybersécurité d’Eviden pour l’identité numérique qui seront bientôt adaptés à la cryptographie post-quantique sont les suivants :

IDnomic PKI – une suite logicielle puissante et polyvalente d’infrastructure à clé publique (PKI) pour la production et l’émission d’identités numériques de confiance, qui respectent les normes de sécurité les plus strictes. Crypto-agile par sa conception, IDnomic PKI garantira un parcours de migration fluide pour les clients en émettant des certificats hybrides pour les applications existantes adaptées à la cryptographie post-quantique.

« Avec la révolution quantique qui approche, ce n’est pas le moment de paniquer, mais de planifier ! Leader en matière de cybersécurité et pionnier dans son approche scientifique et technologique, Eviden a acquis une grande expertise dans la cryptographie post-quantique. Nous sommes heureux d’annoncer que nos clients bénéficieront d’une nouvelle version de nos produits d’identité numérique à la pointe de la technologie, » a déclaré Jean-Philippe Poirault, Directeur des activités Big Data et Sécurité, Eviden, Groupe Atos. « Nous sommes prêts à nous lancer dans cette passionnante révolution de la cryptographie post-quantique grâce à nos solutions évolutives. »

Les versions d’IDnomic PKI et Cryptovision Greenshield adaptées pour la cryptographie post-quantique seront disponibles d’ici le quatrième trimestre 2023.

La cryptographie post-quantique est au cœur des travaux d’Eviden, qui annonce également supporter des algorithmes post-quantiques au sein de son HSM Trustway Proteccio. Par ailleurs, le Groupe Atos, via sa ligne d’activités Eviden, est un pionnier de l'informatique quantique. Le Groupe a lancé le premier émulateur quantique sur le marché en 2016 et propose désormais la plateforme de développement d'applications d'informatique quantique la plus puissante, couplée à une offre de conseil qui permet d’accélérer les applications quantiques réelles.

1 La cryptographie post-quantique (post-quantum cryptography en anglais ou PQC) est un ensemble d’algorithmes cryptographiques comprenant l’établissement de clés et les signatures numériques et assurant une sécurité conjecturée même contre un attaquant équipé d’ordinateurs quantiques.

