WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'actions au 31 mars 2023

Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance

au capital de 177 630 708 euros

Siège social : 89, rue Taitbout - 75009 Paris - France

572 174 035 RCS PARIS

Information relative au nombre de droits de vote et d’actions prévue par l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’AMF

Paris, le 5 avril 2023

A la date du Nombre d’actions



en circulation Nombre total de droits de vote Nombre de droits de vote théoriques 67 887 997 31/03/2023 44 407 677 Nombre de droits de vote exerçables* 66 924 591

(*) Déduction faite des actions privées du droit de vote

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou de premier ordre. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d’investissements de croissance, de diversification ou d’innovation, Wendel est également investi dans, Nippon Oil Pump au Japon, et dans PlaYce et Tsebo en Afrique.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014.

Notation attribuée par Moody’s : Long terme, Baa2 – perspective stable – Court terme, P-2, depuis le 5 septembre 2018.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour plus d’information,

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup



Contact

Secrétariat général

Caroline BERTIN DELACOUR : +33 (0) 1 42 85 30 00

c.bertindelacour@wendelgroup.com

Pièce jointe