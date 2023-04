Découvrez le Kia EV9 2024 : Un raffinement moderne et une capacité tout-electrique qui arrivera au Canada cette année

English French

Un niveau au-dessus du reste : L’EV9 entièrement électrique est le premier VUS électrique à trois rangées de Kia qui offre de l’espace pour les aventures et un confort rivalisant avec les VUS de luxe



Design minimaliste et distinctif : La philosophie de design des « Opposés réunis » de Kia crée une nouvelle topologie, tout en intégrant les éléments distinctifs des VUS de Kia

Stratégie et style de la nouvelle génération de matériaux pour l'intérieur : Un tableau de bord à deux écrans dispose d'une instrumentation numérique complète et des images provenant de caméras multiples 1 , tandis que les garnitures intérieures privilégient les alternatives aux cuirs traditionnels et les matériaux partiellement recyclés

Première classe à la deuxième rangée : Les sièges à réglages électriques à la deuxième rangée incluent un relève-jambe, un chauffe-siège, une ventilation en option et offrent un plus grand espace pour les jambes que la plupart des VUS de luxe actuels

Performance puissante sur la route : L’EV9 GT-Line produit 379 chevaux, 516 lb-pi de couple, et vise une accélération de 0 à 100 km/h en 5 secondes 2 .

Véritables capacités de VUS : Une traction intégrale à couple vectoriel et deux moteurs en option, une garde au sol de 7,8 pouces, un espace de chargement maximal de 2 320 L derrière les sièges avant et une capacité de remorquage atteignant 5 000 lb 3

Une architecture électrique de 800 V de série : Elle permet un chargement ultrarapide avec des bornes de chargement CC, afin de recharger la batterie de 10 à 80 % en moins de 25 minutes 4

Chef de file en technologies OTA : Les technologies de pointe incluent des systèmes de commande et d’infodivertissement pouvant être mis à jour par liaison radio

L’art de l’ADAS à son meilleur : Les technologies de prévention des collisions et d’assistance à la conduite de série atteignent de nouveaux sommets, grâce aux technologies lidar 5

Arrivée imminente : Le véhicule doit être mis en vente au Canada à la fin de l’année 2023

NEW YORK, 05 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, lors du Salon international de l’auto de New York 2023, Kia a dévoilé, en primeur nord-américaine, le VUS EV9 2024 entièrement électrique. En tant que premier VUS électrique à trois rangées de sièges de Kia, l’EV9 constitue le fer de lance de la stratégie internationale de la marque, baptisée Plan S, et devient un précurseur novateur au sein de son segment et du secteur automobile en général.

« Le lancement de l’EV9 est un jalon important de l’histoire de Kia et prouve notre capacité à nous dépasser pour nos clients et à leur proposer des véhicules électriques novateurs en tête de catégorie, » confirme M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « Un véritable pionnier du segment des VUS et de l’industrie automobile dans son ensemble, l’EV9 offrira aux Canadiens un VUS entièrement électrique à 3 rangées de sièges. »

L’EV9 est un flambeau qui éclaire l’avenir de Kia en tant que leader en mobilité et en véhicules électrifiés. Kia a mérité sa réputation de constructeur automobile à la recherche de l’excellence dans tous les segments. L’EV9 renforce cette réputation en ajoutant un VUS à trois rangées de sièges à l’ère de l’électrification et en offrant les caractéristiques de série et optionnelles les plus recherchées : un habitacle et un espace de chargement spacieux, une excellente capacité de remorquage, un dynamisme novateur, de nombreux accessoires intérieurs et une capacité de chargement rapide. L’intérieur et l’extérieur de l’EV9 matérialisent la philosophie de design de Kia, baptisée les « Opposés réunis », qui consiste à façonner la tension créative générée par les valeurs divergentes de la nature et de la modernité pour créer un ensemble harmonieux.

Fabriqué sur la plateforme E-GMP, une architecture éprouvée dédiée à la fabrication des véhicules électriques de Kia, l’EV9 est doté d’une technologie de batterie de quatrième génération. L’empattement long et le plancher plat ainsi obtenus maximisent l’espace pour accueillir jusqu’à sept personnes, tout en permettant une grande flexibilité d’agencement de l’intérieur et en garantissant un confort inégalé pour tous les occupants. En intégrant les technologies automobiles les plus récentes, notamment les mises à jour par liaison radio 6, la clé numérique à bande ultra-large7, et la fonctionnalité (V2L), l’EV9 continue d’évoluer en même temps que la vie de son propriétaire. Enfin, grâce à l’architecture électrique de 800 volts de série, la batterie de l’EV9 est compatible avec le chargement des bornes CC à haute vitesse et se recharge de 10 à 80 % en moins de 25 minutes.8 L’EV9 doit arriver au Canada vers la fin de l’année 2023.

Le design extérieur de l’EV9 : le triomphe des proportions

Dès le premier regard, on reconnaît dans l’EV9 l’apparence robuste et sophistiquée digne d’un VUS phare. Sa posture musclée et ses lignes dynamiques se rejoignent avec une fluidité précise pour rendre hommage à l’Étoile du Nord, le logo réinventé de Kia. L’EV9 donne vie au design du véhicule concept du même nom, guidé par l’interprétation de la simplicité qui donne à la nature sa perfection et par la beauté des quatre éléments qui la représentent.

Long de 5 010 mm, l’EV9 est légèrement plus allongé que le VUS Telluride, mais reste comparable en hauteur (1 750 mm) et en largeur (1 980 mm). Lorsque les trois rangées de sièges sont relevées, l’EV9 offre un espace de chargement de 571 L qui augmente à 2 320 L en rabaissant les deux rangées de sièges arrière.

Le design triangulaire imposant de l’EV9 accentue la tension générée par les porte-à-faux courts et l’empattement long, repoussés au plus loin des quatre coins des supports de la plateforme modulaire électrique E-GMP. L’avant de l’EV9 adopte des phares à DEL fins et le « Museau de tigre », une réinvention modernisée de la calandre « en museau de tigre » typique de Kia soulignant la profondeur et la dimensionnalité du véhicule. En option pour la première fois sur un véhicule Kia, des groupes de DEL optionnels, nommés « Star Map », créent un motif animé personnalisable parmi cinq choix d’éclairage d’accueil dynamiques. Ces deux éléments innovants réinventent l’expression reconnaissable et assurée des véhicules Kia en y ajoutant une touche futuriste. À l’arrière, les feux fins attirent le regard vers l’extérieur de la carrosserie de l’EV9, tandis que les poignées de portières escamotables à déploiement automatique soulignent un profil net et minimaliste.

Le design est la pierre d’angle de chaque détail de l’EV9, visible même dans les jantes optionnelles de 19 à 21 pouces. Pour les adeptes d’un design encore plus prononcé, la version GT-Line de l’EV9 ajoute un arrière exclusif, des longerons de toit surélevés9, des jantes uniques en alliage et des pneus spécifiques de 21 pouces.

Le design intérieur de l’EV9 : un sanctuaire moderne

Dans le droit fil de la philosophie des « Opposés réunis », l’intérieur de l’EV9 rappelle la nature par ses contrastes créatifs et ses matériaux innovants, tout en appuyant sur l’interaction entre les humains et leur environnement. Cette approche postindustrielle de la fabrication témoigne encore du raffinement de Kia.

« L’innovation de la matière est une alchimie délicate qui donne des résultats durables et l’EV9 révèle la prochaine étape de notre identité de design, » explique M. Jochen Paesen, vice-président du design intérieur de Kia Design. « Grâce aux agencements astucieux rendus possibles par la plateforme E-GMP, le EV9 offre un intérieur spacieux à trois rangées de sièges. »

La philosophie de design de l’intérieur de l’EV9 se base sur la notion des « Dix items essentiels », un nouvel idéal en matière de couleurs, de matériaux et de finitions qui se retrouvera dans les futurs modèles de Kia. À l’intérieur de l’EV9, ce concept se traduit par l’utilisation d’une sellerie en polyuréthane, ainsi que par la présence, à certains endroits, de garnitures intérieures sans BTX ainsi que de moquettes et tissus en matériaux partiellement recyclés. Qu’il s’agisse de la garniture du plafond ou de différentes zones accessibles aux occupants des trois rangées, ces matériaux novateurs subliment la qualité tactile et créent un habitacle bien équipé sans l’utilisation de produits d’origine animale.

Le réductionnisme constitue le leitmotiv de l’habitacle de l’EV9. Les commutateurs haptiques centraux du système d’infodivertissement sont camouflés jusqu’à ce que l’EV9 s’allume et les éclaire. La console centrale flottante à deux niveaux s’étend de la première à la deuxième rangée, créant un espace de rangement sous un tiroir accessible aux occupants de la première rangée, ainsi que des porte-tasses et un rangement coulissant central optionnel pour les passagers arrière. Un affichage tête haute tout en couleur, camouflé devant le conducteur, est également proposé en option. Un écran d’affichage intégral optionnel (Full Display Mirror®) remplace le rétroviseur intérieur traditionnel et affiche l’image renvoyée par une caméra lorsque le conducteur appuie sur l’onglet inférieur10. Le système audio de luxe Meridian® de 708 watts à 14 haut-parleurs, proposé en option, produit un son d’une clarté exceptionnelle, baignant l’habitacle d’une sérénité impressionnante11. Enfin, des DEL optionnelles éclairent le logo Kia situé sur le volant.

Chaque siège de l’EV9 offre un confort de classe affaires, y compris les sièges de deuxième rangée. Les occupants des deux premières rangées profitent d’un confort inégalé, grâce au « mode de relaxation » optionnel incluant des repose-jambes à réglages électriques. Les sièges de la deuxième rangée possèdent 6 réglages électriques, un chauffe-siège et un refroidissement par air. Des prises USB-C sont réparties un peu partout dans l’habitacle, permettant à chacun de recharger indépendamment ses appareils électroniques.

Dès son lancement, l’EV9 sera disponible avec un choix de six et sept places assises. En dernier lieu, la prise V2L optionnelle de l’EV6, située dans l’espace de chargement, permettra d’alimenter différents appareils électriques, tandis que le régulateur de température intérieure à trois zones donnera aux occupants de l’avant et de l’arrière le contrôle total de la température de leur propre zone.

La technologie de l’EV9 : l’ultramoderne connecté

L’EV9 est doté du système d’exploitation ultramoderne de nouvelle génération de Kia, baptisé ccNC (« centre de pilotage et de navigation connecté » ou « Connected Car Navigation Cockpit » en anglais). Reflet du style de l’extérieur, l’interface du ccNC s’inspire des lignes verticales, des courbes régulières et du contraste prononcé du logo Kia. Le système d’exploitation ccNC traite les informations plus rapidement, les affiche avec une fidélité plus élevée et simplifie l’utilisation de commandes rapides, disponibles en glissant le doigt sur l’écran. L’EV9 sera également le premier véhicule Kia à permettre les mises à jour par liaison radio, une stratégie visant à personnaliser informatiquement les véhicules, et à offrir un navigateur basé sur le chargement qui fournit des estimations d’heure d’arrivée et d’autonomie basées sur le niveau de chargement de la batterie. L'EV9 est conçu pour être une source d'énergie mobile, grâce à une unité de contrôle de charge intégrée (ICCU) et à la technologie V2L. 12.

L’EV9 est également équipé de série d’une clé numérique à bande ultra-large perfectionnée. Ce dispositif permet au conducteur d’utiliser son appareil intelligent compatible comme une clé virtuelle pour verrouiller, déverrouiller et conduire son véhicule. Le propriétaire peut également partager des clés avec ses proches en envoyant simplement un texto sur un appareil compatible. Cette technologie de pointe permet au conducteur de déverrouiller son EV9 sans avoir à tenir son téléphone intelligent à la main.

Les systèmes perfectionnés d’assistance à la conduite de l’EV9 : l’évolution d’un art

Avec l’EV9, les différents systèmes perfectionnés d’assistance à la conduite (ADAS) de série et optionnels de Kia se raffinent et se multiplient. L’EV9 inclut Advanced Highway Driving Assist (AHDA)13, Lane Following Assist 2 (LFA-2)14 ainsi que Standard Highway Driving Assist 2, une première sur les véhicules Kia vendus en Amérique du Nord. Proposée de série, HDA-2 aide le conducteur à conserver une distance prédéterminée avec le véhicule devant, à garder l’EV9 entre le marquage des voies détecté sur certaines autoroutes et à changer de voie dans certaines situations. Le dispositif de commodité LFA-2 contribue à garder le véhicule au milieu de la voie détectée. Enfin, l’AHDA fonctionne grâce à la technologie Lidar.

Pivot central des technologies d’assistance à la conduite de l’EV9, l’assistance d’évitement de collision frontale (FCA-2)15 aide à détecter et prévenir les collisions sous certaines conditions. La FCA de base a été fignolée pour détecter, dans certaines circonstances : les véhicules, les piétons et les cyclistes devant l’EV9 en marche avant (FCA-CPC); les véhicules s’approchant en sens inverse lorsque l’EV9 tourne à gauche à un carrefour (FCA-JT); et les véhicules s’approchant par la droite ou par la gauche lorsque l’EV9 traverse une intersection (FCA-JC). Le dispositif est également conçu pour freiner ou diriger l’EV9, jusqu’à un certain point, dans le but de prévenir certaines collisions ou d’en réduire la gravité lorsque la FCA détecte : un véhicule en train de dépasser arrivant en sens inverse (FCA-LO); un véhicule se trouvant devant l’EV9 pendant un changement de voie (FCA-LS); et des obstacles, piétons et autres véhicules devant l’EV9 en ligne droite (FCA-ESA). La FCA a pour objectif d’aider, dans certaines situations, à réduire la gravité d’une collision directe avec un véhicule arrivant en contresens en émettant des alertes visuelles et sonores et en enclenchant les freins (FCA-DO). L’avertisseur de collision dans les angles morts (BCW) et l’écran de visualisation des angles morts (BVM), quant à eux, détectent et affichent les véhicules s’approchant par l’arrière sur la voie d’à côté et, dans certaines circonstances, freinent l’EV9, contribuant ainsi à réduire les risques de collision pendant les changements de voie (FCA-BCA).

L’EV9 est également équipé de plusieurs caractéristiques d’assistance active à la conduite16, notamment la commande automatique des feux (HBA)17, l’assistance intelligente au respect des limites de vitesse (ISLA), l’assistance au maintien de voie (LKA), l’assistance de sortie sécuritaire (SEA), l’avertisseur de sortie sécuritaire (SEW)18 et le régulateur de vitesse intelligent avec démarrage/arrêt.

Certaines options, notamment l’écran de visualisation de l’arrière et l’écran panoramique19, utilisent plusieurs caméras pour afficher une image élargie à 360° des alentours de l’EV9 en marche arrière et pendant les manœuvres de stationnement. L’assistance intelligente au stationnement à distance 2, proposée en option, permet au conducteur d’activer le stationnement ou la sortie de stationnement autonomes de l’extérieur du véhicule, ou d’activer le stationnement intelligent de l’intérieur20. L’assistance d’évitement de collision transversale arrière et les avertisseurs de distance de stationnement avant et arrière sont créés pour simplifier les manœuvres dans certaines circonstances.

En plus de toutes ces technologies d’assistance active à la conduite, l’EV9 est également muni de 10 coussins gonflables, dont un coussin gonflable central à l’avant visant à réduire la gravité d’un impact frontal dans certaines collisions21.

Les groupes motopropulseurs de l’EV9 : conçus pour performer

L’EV9 est le deuxième modèle Kia basé sur la plateforme E-GMP et le premier à être doté d’une batterie quatrième génération, une technologie accentuant la densité d’énergie. Au Canada, l'EV9 sera disponible avec une batterie de 99,8 kWh et une configuration à un seul moteur visant 480 km d'autonomie ou une configuration à deux moteurs, 283 kW (379 ch) à traction intégrale à vecteur de couple avec 516 lb-pi de couple. Toutes les versions de l’EV9 proposeront trois modes de conduites : Eco, Confort et Sport.

Grâce à une vitesse de chargement CC maximale de 230 kW, le chargement rapide de l’EV9 sera possible à l’aide de bornes de chargement en courant continu. Le chargeur embarqué de 11 kW, quant à lui, accélérera le chargement de niveau 2.

La disponibilité de l’EV9

L’EV9 doit être mis en vente au Canada à la fin de l’année 2023. Les prix, la disponibilité, les détails des équipements des différentes versions et l’autonomie approuvées seront annoncés prochainement.

