Cellebrite Lança Recursos de Soluções Aprimoradas para Investigações Digitais

PETAH TIKVA, Israel e TYSONS CORNER, Va., April 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), fornecedora líder global de soluções de Inteligência Digital (ID), anunciou hoje o lançamento global do Pathfinder X , uma suíte superior de recursos habilitados para inteligência artificial (IA) para uma ampla variedade de dados digitais de várias fontes, projetados para fornecer recursos aprimorados de conectividade e insights valiosos para agências e equipes que trabalham em investigações complexas.



“As análises investigativas da Cellebrite há muito fornecem aos nossos parceiros investigativos soluções completas e confiáveis de inteligência digital, resultando evidências acionáveis e aceleração da justiça”, disse Ronnen Armon, Diretor de Produtos e Tecnologias da Cellebrite. “O lançamento do Pathfinder X hoje proporciona um novo nível de confiança e capacidade para as equipes das nossas agências e dos clientes, que trabalham em um ambiente digital cada vez mais complexo.”

O Pathfinder X agora oferece:

Opções de implantação em nuvem na AWS e no Azure VPC.

Um formato de implantação de hub e raios ideal para equipes geograficamente dispersas.

Um novo sistema de gerenciamento de usuários com trilhas de auditoria e atribuições de grupo para garantir maior segurança e conformidade com os requisitos de segurança governamentais e federais, incluindo FISMA.



Após extrair os dados digitais, o Pathfinder X identifica consistentemente as conexões nos dados coletados, independentemente da origem e da tecnologia de extração legal, para identificar com mais rapidez e precisão possíveis pessoas de interesse com base no seu conteúdo compartilhado e ações correlacionadas. O software aprimora os serviços de relatórios com a modelagem de localização que fornece mapeamento de dados preciso e capacidade de identificar duplicação de dados – um recurso importante eficiente que agiliza as investigações.

A capacidade aprimorada do Pathfinder já foram implantadas em várias investigações, incluindo um caso pendente envolvendo o Departamento de Polícia de Lake Jackson. Depois de receber uma dica do National Center for Missing & Exploited Children (Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas - NCMEC) de um suspeito acusado de estar de posse de Child Sex Abuse Materials (Materiais de Abuso Sexual Infantil - CSAM), contendo uma vítima criança viva, o departamento usou a tecnologia Pathfinder da Cellebrite para fortalecer seu caso.

“Eu coletei evidências CSAM de uma variedade de fontes de dados neste caso e, com a potente IA da Cellebrite Pathfinder, processei e comparei imagens conhecidas da criança vítima com as evidências CSAM. Isto fortaleceu o caso mais forte no sistema de justiça”, diz o Detetive Sargento do Departamento, Chris Collins.

Desde a cena do crime até o tribunal, a Cellebrite é uma parceira estabelecida e confiável para equipes de investigação nos níveis estadual, local e federal, sendo usada em jurisdições em todo o mundo. O anúncio da Pathfinder de hoje vem na sequência de investimentos significativos em tecnologia, incluindo um contrato de US$ 10 milhões com uma força policial nacional europeia e um acordo no valor de mais de US$ 1 milhão com uma grande força policial australiana.

Para mais informação sobre a Cellebrite Pathfinder X, visite aqui .

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou siga-nos no Twitter em @Cellebrite.

Contato da Cellebrite

Mídia

Victor Cooper

Diretor Sênior de Comunicações Corporativas + Operações de Conteúdo

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910