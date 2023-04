Cellebrite anuncia capacidades de soluciones optimizadas para investigaciones digitales

La más reciente solución de análisis investigativo habilitada por IA de Cellebrite, Pathfinder X, equipa a los investigadores con una nueva variedad de herramientas de investigación y opciones de implementación empresarial para respaldar la resolución de casos.

April 05, 2023 11:03 ET | Source: Cellebrite Inc. Cellebrite Inc.

Vienna, Virginia, UNITED STATES