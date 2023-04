Cellebrite annonce des fonctionnalités améliorées dans ses solutions pour les enquêtes numériques

PETAH TIKVA, Israël et TYSONS CORNER, Virginie, 05 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'intelligence numérique (Digital Intelligence, DI), a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de Pathfinder X , une suite améliorée de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour une grande variété de données numériques provenant de diverses sources visant à fournir des capacités de connectivité améliorées et des informations pertinentes aux agences et aux équipes qui travaillent sur des enquêtes complexes.



« Les analyses d'investigation de Cellebrite fournissent depuis longtemps à nos partenaires enquêteurs des solutions d'intelligence numérique fiables de bout en bout, ce qui permet d'obtenir des preuves exploitables et d'accélérer les procédures judiciaires », affirme Ronnen Armon, reponsable des produits et des technologies de Cellebrite. « Le lancement de Pathfinder X aujourd'hui apporte un niveau supérieur de confiance et de performance aux équipes de nos agences et de nos clients qui travaillent dans un environnement numérique de plus en plus complexe. »

Pathfinder X offre à présent :

Des options de déploiement cloud sur AWS et Azure VPC.

Un format de déploiement en étoile idéal pour les équipes dispersées géographiquement.

Un nouveau système de gestion des utilisateurs avec des pistes d'audit et des affectations de groupe pour garantir une sécurité accrue et la conformité avec les exigences de sécurité au niveau gouvernemental et fédéral, y compris celles stipulées dans le FISMA.



Après l'extraction des données numériques, Pathfinder X identifie de manière transparente les liens dans les données collectées, indépendamment de l'origine et de la technologie d'extraction légale, afin de localiser plus rapidement et plus précisément les personnes d'intérêt potentielles sur la base de leur contenu partagé et de leurs actions corrélées. Le logiciel améliore les services de reporting grâce à une modélisation d'emplacement qui fournit une cartographie précise des données et permet d'identifier les doublons – une capacité importante qui rationalise et accélère les enquêtes.

Les capacités améliorées de Pathfinder ont déjà été déployées dans le cadre de plusieurs enquêtes, dont une affaire en cours impliquant le service de police de Lake Jackson. Après avoir reçu une information du National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) concernant un suspect présumé en possession de contenus pédopornographiques (CP), incluant notamment une jeune victime vivante, le département a utilisé la technologie Pathfinder de Cellebrite pour appuyer son dossier.

« J'ai recueilli des preuves de CP à partir de diverses sources de données dans cette affaire et, grâce à la puissante IA de Cellebrite Pathfinder, j'ai pu traiter et comparer des images connues de l'enfant victime avec les preuves de CP, ce qui a permis d'étayer le dossier au cours de la procédure judiciaire », a déclaré le commissaire de police Chris Collins en fonction dans le département.

De la scène de crime à la salle d'audience, Cellebrite est un partenaire établi et fiable pour les équipes d'enquêteurs au niveau de l'État, local et fédéral, et est utilisé dans les juridictions du monde entier. L'annonce d'aujourd'hui concernant Pathfinder fait suite à d'importants investissements dans la technologie, notamment un contrat de 10 millions de dollars avec une force de police nationale européenne et un accord de plus d'un million de dollars avec une importante force de police australienne.

Pour plus d'informations sur Cellebrite Pathfinder X, rendez-vous ici .

À propos de Cellebrite

La mission de Cellebrite (Nasdaq : CLBT) consiste à permettre à ses clients de protéger et de sauver des vies, d'accélérer la justice et de préserver la confidentialité dans les communautés du monde entier. Nous sommes un leader mondial des solutions d'intelligence numérique pour les secteurs public et privé, permettant aux organisations de maîtriser les complexités des enquêtes numériques avalisées par la loi en rationalisant les processus d'intelligence. La plateforme et les solutions d'intelligence numérique de Cellebrite, qui ont gagné la confiance de milliers d'agences et d'entreprises de premier plan dans le monde entier, transforment la façon dont les clients collectent, examinent, analysent et gèrent les données dans le cadre d'enquêtes légalement approuvées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com , https://investors.cellebrite.com , ou suivez-nous sur Twitter @Cellebrite .

