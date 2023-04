AKWEL : RÉSULTATS 2022 IMPACTÉS PAR LES TENSIONS INFLATIONNISTES

English French

Mercredi 0 5 avril 202 3

RÉSULTATS 2022 IMPACTÉS PAR LES TENSIONS INFLATIONNISTES

Marge opérationnelle courante de 3,9 % , en forte réduction

Trésorerie nette en progression de 15,5 M€ à 113,7 M€

Dividende proposé à 0,30 € par action





AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques annonce ses résultats annuels 2022, arrêtés par le Directoire le 03 avril 2023. Les rapports d’audit sont en cours d’émission.

Données consolidées - En M€ 2022 2021 Var. en % Chiffre d’affaires 990,51 922,6 +7,4 % Excédent brut d’exploitation 81,3 117,1 -30,6 % Résultat opérationnel courant 38,6 75,2 -48,7 % Marge opérationnelle courante 3,9 % 8,2 % -4,3 pts Résultat opérationnel 37,7 70,4 -46,4 % Résultat financier (11,4) (2,2) - Résultat net (pdg) 11,1 51,2 -78,3 % Marge nette 1,1 % 5,5 % -4,4 pts

CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ DE +7,4 %

Dans un marché de la production automobile en légère reprise, mais toujours soumis à de fortes tensions sur les approvisionnements en matières premières et composants électroniques, le Groupe AKWEL clôture son exercice 2022 sur une augmentation annuelle de son chiffre d’affaires de +7,4 % par rapport à 2021. Celui-ci reste toutefois en retrait de l’ordre de 10 % au regard de l’année 2019, dernier exercice avant la crise sanitaire et la chute du marché mondial. À périmètre et taux de change constants, la hausse du chiffre d’affaires annuel est de +11.3 %.

DÉCALAGE DES RÉPERCUSSIONS DE L’INFLATION SUR LES PRIX DE VENTE

Le décalage des répercussions des hausses de prix d’achats sur les prix de vente, combiné aux surcoûts générés par les tensions sur les approvisionnements, a fortement pesé sur les résultats du Groupe en 2022. L’excédent brut d’exploitation (EBE) s’affiche ainsi en baisse de -30,6 %, à 81,3 M€. Les hausses de prix sur les principaux postes (matières premières, composants, énergie, transports et coûts salariaux) ont représenté un surcoût de près de 85 M€. Ces hausses ont été répercutées pour environ 55 % sur l’année, avec une tendance à l’amélioration au second semestre (60 %).

Le résultat opérationnel courant s’établit à 38,6 M€, représentant une marge opérationnelle courante de 3,9% en baisse de 4,3 points par rapport à 2021. Comme annoncé au premier semestre 2022, la première application de la norme IAS 29 (« informations financières dans les économies hyper-inflationnistes ») a un impact important (non cash) de -14,3 M€, pour un résultat financier de -11,4 M€. Après une charge d’impôts de 14,6 M€ (vs 16,3 M€ en 2021), le résultat net part du Groupe ressort à 11,1 M€.

TRÉSORERIE NETTE EN PROGRESSION À 113,7 M€

Avec une capacité d’autofinancement de 47,0 M€ et un BFR en baisse de 1,9 M€, l’activité a généré un flux de trésorerie de 48,9 M€. Au regard d’un flux d’investissements de 33,2 M€ (à comparer à 30,0 M€ en 2021) le free cash flow s’est établi à 15,7 M€, conduisant à une trésorerie nette positive en fin d’exercice de 113,7 M€ (y compris obligations locatives), contre 98,2 M€ fin 2021. La distribution d’un dividende de 0,30 € par action au titre de l’exercice 2022 sera proposée lors de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le jeudi 25 mai 2023.

LÉGÈRE CROISSANCE ATTENDUE EN 2023

Pour l’exercice 2023, AKWEL reste prudent vis-à-vis des prévisions de reprise du secteur et anticipe un chiffre d’affaires en légère croissance, dans un contexte de visibilité toujours très limitée sur le marché automobile mondial compte tenu des tensions économiques et géopolitiques. Le Groupe anticipe une situation toujours tendue sur les coûts de production et oeuvrera pour continuer à améliorer leur taux de répercussion aux clients.

D’un point de vue extra-financier, le Groupe s’est fixé à horizon 2028 des objectifs ambitieux en matière environnementale (par exemple une réduction de 40% des émission de CO2), sociale (réduction de 4,09 à 2,8 du taux de fréquence des accidents du travail), ainsi qu’en matière de satisfaction clients (division par 3 des retours garantie) ou d’achats responsables, grâce à l’intensification des actions engagées dès cette année.

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023, le 4 mai 2023, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 9 500 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





1 Le chiffre d’affaires publié intègre la première application de la norme IAS 29 (« informations financières dans les économies hyper-inflationnistes ») impactant les filiales turques, générant un réajustement de +2,0 M€ par rapport au chiffre communiqué en février.

