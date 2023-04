McPhy Energy : Sur la voie de la décarbonisation grâce à l'hydrogène : ArcelorMittal, VEO et McPhy vont construire une usine pilote d'électrolyse à Eisenhüttenstadt

French English

La nouvelle usine pilote d'électrolyse entrera en service en 2024 avec une capacité de 2 MW

L’hydrogène sera utilisé directement dans la production d'acier et pour les processus logistiques sur le site

L'Université de technologie de Brandebourg Cottbus-Senftenberg apporte un soutien scientifique au projet pour la poursuite de son développement technologique

La région du Brandebourg soutient financièrement le projet à hauteur de 5,1 millions d'euros

Eisenhüttenstadt (Allemagne) et Grenoble (France), le 5 avril 2023 - 17 h 45 CEST - Le groupe sidérurgique et minier mondial ArcelorMittal progresse sur la voie d'une production d'acier bas-carbone sur son site d'Eisenhüttenstadt. En collaboration avec le fournisseur d'énergie Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke (VEO) - une coentreprise entre la ville d'Eisenhüttenstadt et ArcelorMittal - et McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), ArcelorMittal Eisenhüttenstadt construira une usine pilote d'électrolyse et une station de recharge d’hydrogène sur le site de l'usine.

Ce projet innovant comprend la fourniture de deux électrolyseurs McLyzer d'une puissance de 1 MW chacun. En complément, un contrat de service d'une durée de cinq ans a été conclu. La région du Brandebourg finance le projet à hauteur de 5,1 millions d'euros dans le cadre du pôle régional d'innovation.

Les électrolyseurs produiront de l'hydrogène directement employé dans la production d'acier. L'hydrogène sera d'abord utilisé dans le laminoir à froid. La station de recharge avitaillera ensuite des chariots élévateurs ou des camions avec une partie de la production d’hydrogène. L'oxygène récupéré sur place lors de l'électrolyse pourra être réutilisé dans la production au sein du laminoir à chaud.

Des modes d’exploitation intelligents pour accroître l'efficacité énergétique

Le second objectif du projet est de tester de nouveaux modes de fonctionnement intelligents à travers des applications réelles pour optimiser l’efficacité énergétique globale du site de production.

Ils devraient permettre de déterminer la meilleure combinaison entre software et hardware pour améliorer les performances du système, tout comme celle des logiciels utilisés dans les aéronefs grâce à la mise en œuvre d'une stratégie intelligente de contrôle des fonctions des avions. L’Université technique de Brandebourg (BTU) Cottbus fournit un soutien scientifique au projet et analyse les données sur l’utilisation de l’hydrogène de l’usine de démonstration afin d’améliorer l’efficacité et de soutenir le développement ultérieur des électrolyseurs.

Reiner Blaschek, Directeur Général d'ArcelorMittal Allemagne : « L'usine pilote fournira de l'hydrogène pour la production d'acier et l'utilisation de véhicules hydrogène en support logistique. Avec ce projet, nous voulons étudier et démontrer, jusqu’à quel point il est possible de réduire dès à présent les émissions. Ceci, avant qu'un changement complet de technologie et l’utilisation davantage d’hydrogène dans les années à venir ne convertissent complètement la production à la neutralité climatique. »

Jörg Steinbach, Ministre de l'Économie de la Région du Brandebourg : « L'utilisation de l'hydrogène dans la production d'acier répond de manière significative au besoin d’une infrastructure hydrogène, élément clé pour le maintien d’une industrie sidérurgique dans le Brandebourg et pour la transition énergétique. Le projet associe les secteurs de l'énergie, de l'industrie et de la mobilité pour réduire les émissions de CO 2 à long terme dans la production d'acier de la région du Brandebourg. »

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy : « Nous sommes fiers de participer à ce projet innovant et de grande envergure aux côtés d'ArcelorMittal et de la région du Brandebourg. Il s'agit de notre premier contrat majeur dans le secteur industriel, l'une des applications les plus stratégiques et prometteuses de l'hydrogène bas-carbone. Les travaux seront réalisés en Allemagne, à proximité de notre site de Wildau. Il s'agit d'une étape importante dans notre stratégie d'expansion européenne ainsi que la preuve de l’importance de notre structure industrielle paneuropéenne. »

Prof. Dr. Lars Röntzsch, BTU Cottbus : « L'augmentation de l'efficacité énergétique par l'utilisation de modes d’exploitation intelligents dans l'électrolyse est un sujet ambitieux sur lequel nous sommes très heureux de travailler. Ceci afin d'apporter une contribution scientifique à cette technologie d'avenir et permettre le fonctionnement climatiquement neutre d’une industrie aussi énergivore que l'industrie sidérurgique. L'hydrogène sera un vecteur d'énergie verte de grande importance pour l'industrie et la mobilité dans le Brandebourg. »

À PROPOS DE ARCELORMITTAL

Allemagne

Avec un volume de production d'environ 8 millions de tonnes d'acier brut, ArcelorMittal est l'un des plus grands fabricants d'acier en Allemagne. Elle compte parmi ses clients les industries de l'automobile, de la construction et de l'emballage, ainsi que le secteur de l'équipement ménager. L'entreprise exploite quatre grands sites de production en Allemagne. Il s'agit de deux aciéries plates intégrées à Brême et Eisenhüttenstadt et de deux aciéries longues à Hambourg et Duisbourg. En outre, le Groupe exploite au travers d’ArcelorMittal Construction à Sandersdorf/Brehna, un site de production avec des ventes de panneaux sandwich ainsi que des installations de profilage à cassettes, de trapézoïdaux, de support, design et ondulés. En outre, le groupe dispose d'un solide réseau de distribution en Allemagne, avec quatre centres de service et dix sites de négoce d’acier. ArcelorMittal exploite une tuberie à Altensteig. Le groupe emploie environ 8 500 personnes en Allemagne.

Pour plus d’informations : https://germany.arcelormittal.com

Dans le monde entier

ArcelorMittal est le leader mondial de la sidérurgie et de l'exploitation minière, avec une présence dans 60 pays et des installations de production d'acier primaire dans 16 pays. En 2022, ArcelorMittal a réalisé un chiffre d'affaires de 79,8 milliards de dollars et une production d'acier brut de 59 millions de tonnes, tandis que la production de minerai de fer a atteint 45,3 millions de tonnes. Notre objectif est de produire des aciers toujours plus intelligemment avec des effets positifs sur la population et la planète. Des aciers produits à l'aide de procédés innovants qui consomment moins d'énergie, émettent beaucoup moins de carbone et réduisent les coûts. Qu’ils soient plus propres, plus résistants et réutilisables à destination des véhicules électriques et des infrastructures d'énergie renouvelable qui soutiendront la société à l'aube du nouveau siècle. Avec l'acier au cœur de nos préoccupations, notre personnel inventif et notre culture entrepreneuriale, nous aiderons le monde à opérer cette transformation. C'est ce qu'il faut pour être l'entreprise sidérurgique du futur. ArcelorMittal est cotée aux bourses de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS).

Pour plus d'informations sur ArcelorMittal : http://corporate.arcelormittal.com

CONTACTS PRESSE ARCELORMITTAL





Berlin



Arne Langner

T. +49 30 75445-556

arne.langner@arcelormittal.com



Eisenhüttenstadt



Carolin Becker

T. +49 3364 37-2010

carolin.becker@arcelormittal.com





À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs



Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse



Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu





Suivez-nous sur

@McPhyEnergy

Pièce jointe