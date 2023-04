ECOSLOPS ET PARLYM S’ASSOCIENT POUR DEVELOPPER LE RECYCLAGE LOCAL DES HUILES DE VIDANGE SUR LE CONTINENT AFRICAIN AVEC LA SCARABOX

English French

Paris, le 5 avril 2023

Les deux sociétés françaises, aux expertises complémentaires, nouent un partenariat couvrant 25 pays en vue d’accélérer le déploiement de la Scarabox® sur le continent africain. Cet accord prendra la forme d’une structure conjointe (Parlym 80%/Ecoslops 20%) qui a pour vocation d’investir de façon majoritaire dans les projets locaux codéveloppés et financés par les deux partenaires.

A très court terme, Parlym prendra, aux côtés d’Ecoslops, une participation minoritaire dans la société Valtech Energy au Cameroun (premier client de la Scarabox®). Les deux partenaires ont aussi pour objectif de réaliser un second investissement en 2023 en Côte d’Ivoire, dès que les autorisations réglementaires auront été accordées.

Des savoir-faire complémentaires

Ecoslops est une société spécialisée dans l’économie circulaire appliquée aux résidus hydrocarbonés. Forte d’un savoir-faire de plus de 10 ans en matière d’exploitation d’unités de micro-raffinage, la société a lancé une solution innovante conteneurisée et automatisée : la Scarabox®.

La société Parlym est quant à elle spécialisée dans l’ingénierie de projets d’infrastructures énergétiques dans les secteurs du nucléaire, de l’Oil&Gas et des énergies renouvelables. Réalisant plus de 150M€ de chiffre d’affaires, dont 50% en France et 50% sur le continent africain (sur lequel elle est implantée depuis plus de 50 ans), Parlym dispose d’une expérience reconnue en matière de réalisation d’études de danger, d’impacts environnementaux et d’assistance à maitrise d’ouvrage dans de nombreux pays.

Les deux partenaires maitrisent l’ensemble de la chaîne de valeur : études d’impact environnemental, dépôts des permis, design des unités et des sites, financement, construction et exploitation d’unités industrielles.

Une nouvelle offre d’économie circulaire pour l’Afrique

La Scarabox® est une unité de micro-raffinage, permettant de recycler localement des résidus hydrocarbonés (déchets pétroliers d’origine maritime ou terrestre, et huiles de vidange) en combustibles et bitume léger destinés au tissu industriel environnant.

Grâce à leur partenariat, Ecoslops et Parlym sont en mesure de s’associer aux producteurs et collecteurs de résidus hydrocarbonés pour monter et financer les projets d’implantation de Scarabox® partout où les études de marché ont montré leur potentiel de rentabilité.

Les deux sociétés, mues à la fois par des objectifs commerciaux et leur responsabilité sociétale, ont à cœur de promouvoir le développement de l’économie circulaire sur le continent africain. En donnant une valeur à ces déchets dangereux et en proposant une solution de recyclage basée sur les meilleures technologies et un savoir-faire de qualité, ce partenariat lié autour du développement de la Scarabox® devrait ainsi éviter que davantage de déchets dangereux ne soient déversés de manière inappropriée dans l’écosystème naturel.

Johann Charrier, PDG du Groupe Parlym a déclaré :

« Par ce nouveau partenariat, nous apportons une nouvelle solution d’économie vertueuse et circulaire sur le territoire africain. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Ecoslops pour réduire notre empreinte environnementale. Cela entre parfaitement dans les objectifs de transition énergétique que nous nous sommes fixés à l'horizon 2027. »

Vincent Favier, PDG d’Ecoslops a déclaré :

« Depuis le lancement de notre solution Scarabox®, nous avons cherché un partenaire industriel et financier fort disposant d’un réseau étendu dans le secteur énergétique en Afrique. Parlym est le meilleur partenaire possible pour ce projet et nous sommes persuadés que cette association permettra d’accélérer efficacement le développement de ces unités de recyclage innovantes répondant à un besoin urgent. »

Il s’agit d’une avancée majeure pour le développement de l’économie circulaire des résidus hydrocarbonés sur le continent africain, répondant à l’ambition d’Ecoslops de devenir, comme Parlym, un grand groupe français industriel opérant à l’international.

A PROPOS D'ECOSLOPS

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers et d'huiles de vidange. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l'environnement.

Contact Relations investisseurs : ir@ecoslops.com +33 (0)1 83 64 47 43

Contact Presse : info.esa@ecoslops.com +33 (0)1 83 64 47 43

Site web : www.ecoslops.com

A PROPOS DE PARLYM

150 M€ de CA - 1000 collaborateurs

Depuis plus de cinquante ans, Parlym développe ses expertises d'ingénierie, procurement, conseil, inspection et conduite de projets à l'international, dans les secteurs du nucléaire, de l'Oil&Gas et des énergies renouvelables. Présent de l'Europe à l'Afrique, Parlym assure les projets les plus ambitieux : EPC, centrales, usines, dépôts. Chaque année, Ecovadis évalue l'efficacité de la politique RSE de Parlym. Cette année, la plateforme de certification a délivré au Groupe une note de 64/100 (note largement au-dessus de la moyenne des entreprises du secteur). Afin d'accompagner la transition énergétique, le Groupe a officialisé en juin 2022 sa volonté d'accentuer le développement de ses activités non-carbonées. Dans ce but, la Direction de la Transition Énergétique dont Didier Laurent a pris la tête, a été créée.

Direction de la transition énergétique : ‍ transition.energie@parlym.com - 06 16 35 21 18

Relations presse : communication@parlym.com - 04 88 04 08 20

Site web : www.parlym.com





