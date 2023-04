Oro lance la nouvelle version 5.1 de OroCommerce, sa plateforme e-commerce conçue pour le B2B

Oro est heureux d’annoncer le lancement de la nouvelle version 5.1 de OroCommerce, sa plateforme e-commerce conçue pour le B2B. OroCommerce 5.1 met l'accent sur l'autonomisation du commerce de détail pour le B2B, améliore l'expérience client et fournit des fonctionnalités qui simplifient la gestion des opérations de commerce complexes.

OroCommerce 5.1 propose des nouvelles fonctionnalités afin d’offrir aux marques B2B une meilleure expérience client :

Le regroupement de produits offre aux clients une expérience d'achat plus intuitive.

Le contrôle des fonctionnalités de recherche permet de hiérarchiser les produits, de personnaliser les résultats en fonction des requêtes des clients et de personnaliser les résultats des produits en fonction des commentaires des utilisateurs.

L'intégration de l’outil de paiement Stripe et l'amélioration de l'architecture de recherche permettent une expérience d'achat plus rapide et plus fluide, compatible avec un plus grand nombre d'options de paiement.

Cette mise à jour apporte plus d’options de gestion des rôles et d’autorisations dans les scénarios multi-organisations. Les nouvelles options d'organisation et de groupes d'utilisateurs personnalisables permettent plus d'agilité et de flexibilité.

De nouveaux outils pour gérer les vendeurs de marketplace avec la séparation automatique des commandes en fonction de plusieurs critères, de nouveaux niveaux d'autorisation pour les vendeurs et de multiples fonctions et options de frais d'expédition.

Une meilleure évolutivité, efficacité et sécurité grâce à la mise à jour vers les dernières versions PHP 8.2 et Nodejs 18 et à la mise en place d'un certain nombre de correctifs en réponse aux commentaires des développeurs, des partenaires et des clients Oro.

"Alors que le e-commerce B2B continue d'évoluer et que les vendeurs s'efforcent de répondre aux attentes des clients, OroCommerce est toujours à la pointe des demandes du marché pour aider les marchands B2B à préparer l'avenir de leurs opérations de e-commerce", a déclaré Yoav Kutner, CEO et cofondateur d'Oro, Inc. "Avec la nouvelle version 5.1 de OroCommerce, nous donnons aux vendeurs le pouvoir et la flexibilité de personnaliser entièrement l'expérience client et de créer le meilleur parcours d'achat."