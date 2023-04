Déclaration de Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière, Bombardier, sur la hausse de la cote de crédit de l’entreprise par Moody’s à B2

English French

MONTRÉAL, 05 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous sommes tous très heureux chez Bombardier de la hausse de la cote de crédit de l’entreprise par Moody’s, annoncée hier. Elle représente une confirmation des progrès importants que nous avons faits jusqu’ici, particulièrement en matière de réduction de la dette, de résultat et de génération de flux de trésorerie disponibles, et est alignée sur les objectifs 2025 mis à jour que nous avons présentés pas plus tard que le mois dernier lors de notre Journée des investisseurs 2023 (L’enregistrement de la webdiffusion est disponible ici).



Les résultats que nous avons obtenus jusqu’ici nous donnent un formidable élan pour poursuivre nos efforts soutenus afin de réduire davantage notre dette et notre endettement net, ce qui reste une des principales priorités de l’assainissement de notre bilan et de l’amélioration de notre performance financière. Grâce à notre solide exécution du plan stratégique que nous avons présenté en 2021, nous respectons notre plan ou le réalisons plus rapidement que prévu, et nous regardons l’avenir avec optimisme.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Des avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier pour réaliser des missions spéciales gouvernementales ou militaires grâce à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la Grande région de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Learjet, Challenger et Global sont des marques déposées de Bombardier Inc.

