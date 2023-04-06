AKWEL: 2022 年业绩

2023年4月6日星期四
2022 年业绩
汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理以及电动车结构部件专家 AKWEL（FR0000053027，AKW）公布了 2022 年业绩。
|单位：百万欧元
|2022
|2021
|百分比变化
|营业额
|990.5
|922.6
|+7.4 %
|息税折旧摊销前利润
|81.3
|117.1
|-30.6 %
|主营业务利润
|38.6
|75.2
|-48.7 %
|主营业务利润率
|3.9 %
|8.2 %
|-4.3%
|营业利润
|37.7
|70.4
|-46.4 %
|财务利润
|(11.4)
|(2.2)
|-
|净利润（集团）
|11.1
|51.2
|-78.3 %
|净利润率
|1.1 %
|5.5 %
|-4.4%
尽管汽车制造市场仍受供应紧张影响，集团 2022 财年营业额增长了 7.4%，按固定汇率和范围计算增长来 11.3%。
采购价格上涨对销售价格的影响延迟严重影响了集团 2022 年的利润。息税折旧摊销前利润下滑了 30.6 %，为 8130 万欧元。过去一年主要科目涨价的转嫁百分比约为 55%。
主营业务利润为 3860 万欧元，利润率为 3.9%，与 2021 年相比下降 4.3 个百分点。集团净利润为 1110 万欧元。
3320 万欧元的投资流产生了 4890 万欧元自由现金流，使净现金流为正，达到 1.137 亿欧元，而 2021 年为 9820 万欧元。公司将在 2023 年 5 月 25 日的股东大会上提议每股分配 0.3 欧元的股息。
AKWEL 对 2023 年行业复苏预测保持谨慎，并预计营业额将略有增加，但生产成本仍然紧张。
由于今年加强了企业社会责任行动，集团还为 2028 年就环境、社会、客户满意度和负责任采购制定了雄心勃勃的目标。
|AKWEL 是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体、机械管理和电动汽车结构部件方面的专家。集团在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。
AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有9,500名员工。
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