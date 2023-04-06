AKWEL: 2022 年业绩

| Source: Akwel Akwel

CHAMPFROMIER, FRANCE

        2023年4月6日星期四

2022 年业绩

汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理以及电动车结构部件专家 AKWEL（FR0000053027，AKW）公布了 2022 年业绩。

单位：百万欧元20222021百分比变化
营业额990.5922.6+7.4 %
息税折旧摊销前利润81.3117.1-30.6 %
主营业务利润38.675.2-48.7 %
主营业务利润率3.9 %8.2 %-4.3%
营业利润37.770.4-46.4 %
财务利润(11.4)(2.2)-
净利润（集团）11.151.2-78.3 %
净利润率1.1 %5.5 %-4.4%

尽管汽车制造市场仍受供应紧张影响，集团 2022 财年营业额增长了 7.4%，按固定汇率和范围计算增长来 11.3%。

采购价格上涨对销售价格的影响延迟严重影响了集团 2022 年的利润。息税折旧摊销前利润下滑了 30.6 %，为 8130 万欧元。过去一年主要科目涨价的转嫁百分比约为 55%。

主营业务利润为 3860 万欧元，利润率为 3.9%，与 2021 年相比下降 4.3 个百分点。集团净利润为 1110 万欧元。

3320 万欧元的投资流产生了 4890 万欧元自由现金流，使净现金流为正，达到 1.137 亿欧元，而 2021 年为 9820 万欧元。公司将在 2023 年 5 月 25 日的股东大会上提议每股分配 0.3 欧元的股息。

AKWEL 对 2023 年行业复苏预测保持谨慎，并预计营业额将略有增加，但生产成本仍然紧张。

由于今年加强了企业社会责任行动，集团还为 2028 年就环境、社会、客户满意度和负责任采购制定了雄心勃勃的目标。

 
AKWEL 是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体、机械管理和电动汽车结构部件方面的专家。集团在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。

AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有9,500名员工。

 

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