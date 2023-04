Auditeeritud majandusaasta aruanne 2022

English Estonian

ASi Merko Ehitus 2022. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud finantstulemused ei ole võrreldes 9. veebruaril 2023 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud.

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

2022. aasta lõppes Merko jaoks heade majandustulemustega. Kontserni müügitulu ületas 400 miljonit eurot, millest pool tuli väljastpoolt Eestit. Kasum kasvas 19 protsenti ja omakapitali tootlus ulatus 20,4 protsendini. Arvestades kiiret intressitõusu ja investeerimiskliima halvenemist, on hea meel, et nende näitajatega suutsime kõrge inflatsiooniga sammu pidada.



Merko äritegevus toetub kahele sambale – elukondliku kinnisvara arendus ja ehitusteenuse pakkumine. Eelmise aasta tulemuses peegeldub kontserni varasemate aastate investeeringute kasv korteriarendusse ja edukas korterite müük kõigil kolmel Balti turul. Samuti on hea meel, et meie ehitusteenuse ärivaldkond suutis äärmiselt heitlikus ärikeskkonnas riske hästi juhtida.



Sõda Ukrainas jätkub. Rohepööre jätkub. Riigi sekkumine majandusse, regulatsioonide hulk ning ettevõtete koormus nende järgimiseks kasvab. 2022. aasta kevadel tardunud korteriturg on jätkuvalt ooteseisundis. Majanduse hoog on selleks korraks raugenud ning kiire inflatsioon ja intressitõus jätkub.



Ka meie jätkame, et vaatamata oludele luua paremat elukeskkonda ja uusi kodusid, ehitada kaasaegseid hooneid ja head taristut. Oleme viimaste aastatega õppinud mitte liigselt üllatuma suurtest muutustest meie ümber ja võimalikult kiirelt kohanema, ent unustamata seejuures pikka perspektiivi. Teeme tööd, ajame oma asja, hoiame oma inimesi ja koostööpartnereid. Väärtustame usaldust Merko vastu ja õpime oma vigadest. Seal, kus oskame ja saame, proovime ühiskonnale tagasi anda.



Tänan kõiki Merko töötajaid ja koostööpartnereid keerulistes oludes hästi hakkama saamise eest.



Tänan meie rajatud kodude ostjaid ja ehitusteenuse tellijaid usalduse eest. Tänan aktsionäre, et olete heitlikes oludes Merkosse uskunud.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes

2022 2021 Müügitulu 409 633 339 375 Müüdud toodangu kulu (355 975) (292 563) Brutokasum 53 658 46 812 Turustuskulud (4 077) (3 611) Üldhalduskulud (15 860) (13 925) Muud äritulud 3 144 3 508 Muud ärikulud (1 834) (582) Ärikasum 35 031 32 202 Finantstulud 1 12 Finantskulud (1 450) (886) Kasum (kahjum) sidus-ja ühisettevõtetelt 3 516 799 Kasum enne maksustamist 37 098 32 127 Tulumaksukulu (2 995) (3 104) Perioodi puhaskasum 34 103 29 023 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 34 640 29 140 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (537) (117) Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 30 33 Perioodi koondkasum 34 133 29 056 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 34 648 29 163 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (515) (107) Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 1,96 1,65

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

31.12.2022 31.12.2021 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 17 665 44 930 Nõuded ja ettemaksed 77 959 55 484 Ettemakstud tulumaks 38 114 Varud 225 661 160 593 321 323 261 121 Põhivara Sidus-ja ühisettevõtete aktsiad või osad 12 895 7 703 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 22 982 24 079 Edasilükkunud tulumaksuvara 693 622 Kinnisvarainvesteeringud 11 485 13 828 Materiaalne põhivara 17 452 16 350 Immateriaalne põhivara 582 669 66 089 63 251 VARAD KOKKU 387 412 324 372 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 49 687 11 636 Võlad ja ettemaksed 96 248 90 054 Tulumaksukohustus 1 241 681 Lühiajalised eraldised 9 820 7 976 156 996 110 347 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 42 236 41 001 Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 355 3 112 Muud pikaajalised võlad 2 133 2 900 46 724 47 013 KOHUSTUSED KOKKU 203 720 157 360 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus (495) (227) Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 Realiseerimata kursivahed (783) (791) Jaotamata kasum 176 248 159 308 184 187 167 239 OMAKAPITAL KOKKU 183 692 167 012 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 387 412 324 372

ASi Merko Ehitus auditeeritud 2022. aasta majandusaasta aruanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel ( group.merko.ee ).

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2022. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 661 inimesele ning ettevõtte 2022. aasta müügitulu oli 410 miljonit eurot.

