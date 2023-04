UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos“ užsitikrino 67.8 MW saulės parko statybų finansavimą

English Lithuanian

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ valdoma investicijų valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“, užsitikrino 67.8 MW saulės elektrinių portfelio statybų Lenkijoje finansavimą su vienu didžiausių Lenkijos bankų Bank Pekao S.A. Finansavimo suma yra 105 mln. PLN (22.4 mln. EUR) su galimybe padidinti finansavimą ateityje. Apie 40 MW galios saulės modulių numatoma įdiegti šiais metais, o likusi portfelio dalis pradės veikti 2024 m.

Pirmaisiais veiklos metais bendra portfolio generacija turėtų siekti apie 77,112 MWh žaliosios elektros energijos ir kompensuoti maždaug 55,300 tonų anglies dioksido emisijų per metus. Toks žaliosios elektros energijos kiekis bus pakankamas aptarnauti per 21,000 namų ūkių per metus.

„Nepaisant krizės elektros rinkose 2022 m. Lenkija buvo viena iš Europos lyderių pagal naujai instaliuotų saulės projektų kiekį. Lenkijos tikslas šiems metams yra dar ambicingesnis ir mes džiaugiamės turėdami galimybę prisidėti prie šio proceso.“, - teigia Kristina Kepsnytė-Bugaitienė, investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios Energetikos investicijos“ Verslo plėtros vadovė.

Bank Pekao S.A. investicinės bendrovės valdomam projektui teikia visą paslaugų paketą ir veikia kaip paskolos agentas, saugumo agentas, projekto sąskaitų bankas ir dalyvauja apsidraudimo sandoriuose. Investicinė bendrovė ir Bank Pekao S.A. bendradarbiauja jau nuo 2022 m., kuomet bankas suteikė ilgalaikį finansavimą kitam bendrovės valdomam saulės parkui Lenkijoje, kurio galia siekia 65.57 MW.

„Per pastaruosius metus atsinaujinančios energijos rinka Lenkijoje sparčiai augo, vertinant saulės energetiką – nuo 2018 m. šalyje buvo instaliuota daugiau nei 11 GW saulės elektrinių. Nepaisant to Lenkijos elektros generacija vis dar stipriai priklauso nuo iškastinio kuro. Ši priklausomybė tampa kritiška ne tik žaliojo kurso tikslų įvykdymui, bet ir Ukrainos karo akivaizdoje, nes Rusija istoriškai buvo pagrindinis Lenkijos iškastinio kuro importo partneris. Būtent dėl šios priežasties tolimesnės investicijos į atsinaujinančios energetikos sektorių Lenkijoje yra reikalingos norit užtikrinti energetinę nepriklausomybę bei įvykdyti 2030 metams keliamus tikslus.” – pabrėžia Grėtė Bukauskaitė, investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios Energetikos investicijos“ valdytoja.

Tai yra dar vienas investicinės bendrovės UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" investicinio portfolio papildymas. Šiai dienai investicinė įmonė jau valdo 68.1 MW saulės elektrinių Lietuvoje ir Lenkijoje, kartu su partneriais valdo 185.5 MW vėjo jėgainių portfelį Lietuvoje ir toliau aktyviai vysto ir investuoja į saulės ir vėjo energijos projektus Baltijos ir Lenkijos rinkose.

