CNH Industrial investit 21,4 millions d’euros dans son site d’excellence New Holland, en Vendée (France)

English Italian French

L’entreprise étend ses capacités de production et de recherche de son centre d’excellence de Coëx



Londres, le 6 avril 2023

CNH Industrial va investir 21,4 millions d’euros au cours deux prochaines années sur son site de production et de recherche et développement français de Coëx (Vendée). Cet important investissement sera destiné à l’extension des capacités de production du site et le développement de produits.

“Le site de Coëx est reconnu mondialement comme un site d’excellence pour la récolte spécialisée et exporte le meilleur du “made in France" dans le monde entier" explique Carlo Sisto, président de CNH Industrial EMEA.

Le site New Holland de Coëx est à la pointe de la technologie de la vendange mécanisée depuis plus de 70 ans où sont élaborées et développées des machines à vendanger pour la récolte de la vigne et des olives qui sont exportées dans le monde entier.

"Le secteur des équipements spécialisés est un marché clé pour l'entreprise au niveau mondial, et notre marque New Holland est le leader incontesté du secteur", a déclaré Carlo Sisto.

Aujourd’hui, la marque de CNH Industrial, New Holland, a présenté sa nouvelle gamme de tracteurs enjambeurs - les TE6 - codéveloppée avec le célèbre designer turinois Pininfarina. Ces tracteurs polyvalents ont été spécialement conçus pour les vignobles étroits, à l’instar de ceux de la région Champagne.

Les machines produites à Coëx sont certifiées Origine France Garantie et la gamme TE6 est quant à elle en cours de certification.

Cet engagement en faveur de l'excellence dans le secteur des équipements spécialisés démontre une nouvelle fois comment CNH Industrial innove au profit de ses clients, les agriculteurs du monde entier.

CNH Industrial (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est une entreprise internationale du secteur des biens d'équipements et de services. Guidée par sa vocation, Breaking New Ground (de nouveaux horizons) axée sur l’innovation, la durabilité et la productivité, la société fournit l’orientation stratégique, le déploiement de la R&D et les investissements nécessaires au succès de ses marques. Au niveau mondial, Case IH et New Holland Agriculture fournissent des applications agricoles complètes allant des machines aux outils d’accompagnement, jusqu’aux technologies numériques, pour tirer profit de tout leur potentiel. CASE et New Holland Construction proposent une gamme complète de matériels de construction afin de rendre l'industrie plus productive. Les marques régionales de la société comprennent : STEYR, pour les tracteurs agricoles ; Raven, leader dans l'Agriculture numérique, l’Agriculture de Précision et le développement de systèmes autonomes ; Flexi-Coil, spécialisée dans les systèmes de travail du sol et de semis ; Miller, fabricant d’équipements de pulvérisation ; Kongskilde, spécialiste dans les outils de travail du sol, de semis et de fenaison ; et Eurocomach, qui produit une large gamme de mini-midi pelles pour le secteur de la construction. Au cours d'une histoire qui s'étend sur plus de deux siècles, CNH Industrial a toujours été un pionnier dans ces secteurs et continue à innover avec passion et à favoriser l'efficacité et la réussite de ses clients. En tant que société véritablement mondiale, les plus de 37 000 employés de CNH Industrial ont pour objectif d'aider ses utilisateurs à développer et à construire un monde meilleur.

Pour plus d'informations et parcourir les derniers rapports financiers et de développement durable, visitez le site : cnhindustrial.com

Pour connaître les dernières nouvelles de CNH Industrial et de ses marques, visitez le site : media.cnhindustrial.com

Contacts:

Marilù Brancato Mariangela Vicenti Tel: +39 345 397 2860 Tel: +39 334 39 29 738 Email: mediarelations@cnhind.com

Pièces jointes