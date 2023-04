SATO lisää uusiutuvan energian tuotantoa kiinteistöissään – 15 uutta aurinkovoimalaa kotitaloihin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa

English Finnish

Vastuullisuusohjelmansa mukaisesti SATO on sitoutunut parantamaan kiinteistöjensä energiatehokkuutta ja lisää myös paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian tuotantoa. SATO tuo syyskuun alkuun mennessä 15 aurinkovoimalaa vuokrakotitaloihin eri puolilla pääkaupunkiseutua, Tampereelle ja Turkuun.



SATO on sopinut Kerabit Aurinkosähkön kanssa uusien aurinkovoimaloiden toimituksesta. Aurinkovoimaloita asennetaan 15 SATOn omistamaan vuokrakotikiinteistöön eri puolilla pääkaupunkiseutua, Tampereelle ja Turkuun.



Paikallisesti tuotettu aurinkosähkö käytetään kiinteistösähkönä mm. yleisten tilojen valaistukseen ja ilmanvaihtoon.

Aurinkovoimaloiden asennukset alkavat toukokuussa ja ne ovat valmiita syyskuun alkuun 2023 mennessä.



”Vastuullisuusohjelmamme mukaisesti pyrimme parantamaan energiatehokkuutta ja lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa sekä nykyisissä kiinteistöissämme että uudis- ja peruskorjaushankkeissa. Aurinkovoimalat ovat yksi ratkaisu tähän”, sanoo SATOn tekninen johtaja Jari Kanervo.



SATOn tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä käytönaikaisen energiankulutuksen osalta.



Aurinkovoimaloita asennetaan näihin SATOn kotitaloihin:



Espoo

Taivalmäki 5, Niittykumpu



Helsinki

Aurinkotuulenkatu 6, Vuosaari Aurinkolahti

Gadolininkatu 1, Kumpula

Junonkatu 4, Kalasatama

Kaarenjalka 5, Kontula

Kauniinilmankuja 3, Vuosaari Aurinkolahti

Keinulaudantie 7, Kontula

Malagankatu 7, Jätkäsaari



Tampere

Hissikatu 4, Härmälänranta

Tieteenkatu 14, Hervanta

Turku

Lukkosepänkatu 5a, Pläkkikaupunki

Vantaa

Horsmakuja 4, Tikkurila

Kukinkuja 2, Martinlaakso

Raiviosuonmäki 7 ja 9, Martinlaakso





