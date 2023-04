BOUYGUES : Communiqué précisant les modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'assemblée générale

English French

Communiqué de presse

Paris, le 06/04/2023





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 AVRIL 2023

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’avis de convocation publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) du 7 avril 2023 contient l’ordre du jour de l’assemblée et décrit les modalités de participation et de vote à l’assemblée et les modalités d’exercice des droits des actionnaires. L’avis de réunion contenant le texte des projets de résolutions présentés par le conseil d’administration a été publié au BALO du 10 mars 2023. Le document d’enregistrement universel de Bouygues contenant les rapports présentés à l’assemblée a été publié le 23 mars 2023.





Tous les documents et informations relatifs à l’assemblée générale ainsi que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration sont en ligne sur le site internet de la Société :





www.bouygues.com

dans la rubrique : Investisseurs > Investir dans Bouygues > Assemblée générale

Tout actionnaire peut demander par e-mail, dans les conditions et délais précisés à l’article R. 225-88 du Code de commerce, à la société Bouygues de lui envoyer à l’adresse électronique indiquée par ses soins, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225- 83 du Code de commerce.





