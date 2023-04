GeoJunxion (GOJXN.AS) en WizzyMaps kondigen samenwerking aan om state-of-the-art last-mile mapping en locatiediensten te leveren

English Dutch

Capelle aan den IJssel - 6 april 2023 - GeoJunxion (GOJXN.AS) is verheugd de samenwerking met WizzyMaps aan te kondigen voor het leveren van state-of-the-art last-mile mapping en locatiediensten.



GeoJunxion, gevestigd in Capelle aan den IJssel bedrijf, leider in gelokaliseerde gegevens en locatie intelligentie diensten die de veiligheid op de weg, duurzaamheid en maatschappelijk nut bevorderen, kondigt met trots een nieuwe strategische samenwerking aan met WizzyMaps, gevestigd in Amsterdam.

Het doel van deze samenwerking is om de onderscheidende sterke punten en competenties van de twee bedrijven op het gebied van locatiebepaling voor buiten- en binnen gebruik samen te voegen tot een ultramoderne maatwerkoplossingen voor last-mile mapping geschikt voor een grote verscheidenheid aan markten en toepassingen.





"We zijn enthousiast over deze nieuwe samenwerking met WizzyMaps", zegt Francesco Altamura, CBO & MD van GeoJunxion. "We combineren onze kennis en kunde in het maken van digitale kaarten, geocoding, routing, data-verzameling op maat , API ontwikkeling en locatie intelligentie met de grafisch aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke digitale kaarten gebaseerd op het WizzyMaps-Pro platform. Stap voor stap bouwen we samen aan een ecosysteem van diensten en technologische modules die ons vermogen vergroten om best-in-class last-mile mapping en real-time locatiepositioneringsdiensten voor outdoor en indoor use-cases te leveren."

Het eerste resultaat van deze samenwerking is zojuist vrijgegeven: de nieuwe interactieve plattegrond van het Zuiderzeemuseum, gelegen aan de Wierdijk in het historische centrum van Enkhuizen. "We zijn erg blij met deze innovatie. Het draagt enorm bij aan de beleving en reis van onze bezoekers. Aangezien toegankelijkheid een belangrijk onderwerp is voor het museum, zijn we extra blij met de specifieke routing voor mindervaliden" zegt Petra de Vreede, Hoofd Marketing en Communicatie van het Zuiderzeemuseum.

Het Zuiderzeemuseum is een uniek voorbeeld van behoud van het cultureel erfgoed en de maritieme geschiedenis van het oude Zuiderzeegebied. Bezoekers kunnen het dagelijks leven ervaren zoals het was voordat de Afsluitdijk de voormalige binnenzee veranderde in het huidige IJsselmeer.

https://www.wizzymaps.com/zuiderzee/museum/plattegrond.php

Zuiderzeemuseum

"We zijn trots dat we in samenwerking met GeoJunxion het Zuiderzeemuseum mogen bedienen", zegt Bas Kostelijk, oprichter van WizzyMaps. "Het museum is een belangrijk instituut in Nederland. In 2023 viert het vanaf april zijn 75-jarig bestaan, waarbij het zijn houding om traditie met innovatie te verbinden, mede gericht op inclusiviteit en toegankelijkheid voor iedereen, en natuurlijk plezier voor het hele gezin nog eens versterkt. Dit is nog een extra goede reden om trots te zijn dat we met onze oplossingen bijdragen aan dit belangrijke evenement."

"Onze weg samen is net begonnen", vervolgt de heer Altamura, "GeoJunxion en WizzyMaps hebben duidelijke ideeën hoe we ons aanbod en dienstenportfolio in de komende maanden gezamenlijk kunnen ontwikkelen".

WizzyMaps en GeoJunxion hebben onlangs ook samengewerkt aan een last-mile mapping oplossing voor de voetbalwedstrijd Nederland-Gibraltar van 27 maart 2023 - een kwalificatiewedstrijd voor de Europese Voetbalkampioenschappen in 2024.

https://www.wizzymaps.com/rotterdam/stadion/feijenoord.php

Rotterdam Stadion





