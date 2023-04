Tütarettevõtete ühendamine

English Estonian

Nordecon AS on otsustanud alustada kontserni kahe 100% tütarettevõtte Tariston AS ja Kaurits OÜ ühendamist. Mõlemad ettevõtted on pikaajaliselt ja edukalt tegutsenud taristuehituse valdkonnas. Ühendamise käigus viiakse lõpule strateegiline plaan konsolideerida kontserni kõik taristuehituse ressursid, kompetentsid ja äritegevus ühte ettevõttesse. Kõik ühinemiseks vajalikud toimingud on plaanis lõpule viia 2023. aasta teise kvartali lõpuks.

„Nende kahe ettevõtte ühendamisel tekib Nordeconi kontsernis taristuehituse valdkonda olulise suurusega tegija, kes oma kogemuste ja motiveeritud meeskonnaga seab endale kõrged eesmärgid. Taristuehitus on meie jaoks jätkuvalt oluline valdkond ja eesmärk on kasvada.“ kommenteeris Nordecon AS juhatuse esimees Gerd Müller.

Nimetatud tehing ei oma mõju Nordecon ASi kontserni konsolideeritud kasumile, varadele ega kohustustele. Tariston ASi näol on tegu Nordecon ASi olulise tütarettevõtjaga Nasdaq Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses.

Tariston AS ( www.tariston.ee ) on 100%lise osalusega Nordecon ASi tütarettevõte. Taristoni peamised tegevusvaldkonnad on taristu- ja teedeehitus, asfaltsegude tootmine ja paigaldus, teehooldus, mäendus, sadama- ja vesiehitus, pindamine, liikluskorraldusvahendite tootmine ja paigaldus ning rasketehnika rentimine.

Kaurits OÜ ( www.kaurits.ee ) on 100%lise osalusega Nordecon ASi tütarettevõte. Kauritsa peamised tegevusvaldkonnad on teedeehitus, keskkonnaehitus, 3D masinjuhtimisega pinnasetööd ja mullatöömasinate rentimine.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2022. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 323 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 660 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.