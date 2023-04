Abcourt annonce sa première estimation des ressources minérales au projet Discovery

ROUYN-NORANDA, Québec, 06 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) a le plaisir d’annoncer sa première estimation des ressources minérales («ERM») pour le projet Discovery, un gîte aurifère entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, 80 km à l’est de l’usine Géant Dormant et 35 km au nord de la ville de Lebel-sur-Quévillon, Québec.

Figure 1 : Carte régionale





Cette ERM reflète les résultats d’environ 158 milliers de mètres de forage, dont 35 551 mètres ont été effectués depuis 2010 jusqu’en 2018. L’ERM a été réalisée par la firme InnovExplo de Val d’Or.

Faits saillants

177 700 onces en Ressources mesurées et Indiquées dans 1 186 000 tonnes à une teneur moyenne de 4,66 g/t Au;

303 700 onces en Ressources présumées dans 1 900 700 tonnes à une teneur moyenne de 4,80 g/t Au;

Cette ERM servira de base pour effectuer une campagne d’exploration dans le but d’explorer les extensions du gîte et potentiellement augmenter les ressources minérales.

Pascal Hamelin, Président et chef de la direction d’Abcourt, a déclaré : « Nous sommes heureux de maintenant posséder un deuxième gîte avec des ressources minérales près de notre usine Géant Dormant. Le potentiel d’un hub régional autour de l’usine Géant Dormant commence à voir le jour avec l’ajout du gîte Discovery, et l’ajout prochain d’une autre ERM au gîte Flordin dans le même rayon. »

Figure 2 : Section longitudinale du gîte Discovery





Tableau 1: Estimation des ressources minérales du Projet aurifère Discovery

Projet Aurifère Discovery Ressources Minérales Souterraines (teneur de coupure à 3 g/t Au) Classification

Tonnes Teneur Onces (t) (g/t Au) (oz Troy Au) Indiquées 955 000 5,09 156 300 Présumées 1 573 000 5,21 263 400 Ressources Minérales en Fosses (teneur de coupure 0,5 g/t Au) Classification

Tonnes Teneur Onces (t) (g/t Au) (oz Troy Au) Mesurées 8 000 3,44 900 Indiquées 223 000 2,86 20 500 Total

Mesurées + Indiquées 231 000 2,88 21 400 Présumées 397 000 3,15 40 300 Ressources Totales Projet Aurifère Discovery Total

Mesurées + Indiquées 1 186 000 4,66 177 700 Total Présumées 1 970 000 4,80 303 700

Notes complémentaires sur les estimations des ressources minérales:

La date d'entrée en vigueur est le 28 mars 2023. Les personnes indépendantes et qualifiées, telles que définies par le Règlement 43-101, sont Olivier Vadnais-Leblanc, géo., Simon Boudreau, ing. et Eric Lecomte, ing. (InnovExplo). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales car leur viabilité économique n’a pas été démontrée. Les estimations des ressources minérales sont conformes aux normes et aux lignes directrices en vigueur de l'ICM, sont présentées sans dilution et sont considérées respecter le critère de la perspective raisonnable de viabilité économique. Pour le projet Discovery, trente-quatre (34) structures ont été modélisées à l’aide du logiciel Leapfrog Geo. Un écrêtage des hautes teneurs de 35 g/t Au, appuyé par une analyse statistique, a été appliqué après la composition à 1-m des résultats d'analyse des structures aurifères en utilisant également la teneur du matériel adjacent ou une valeur de zéro lorsque le matériel adjacent n’a pas été analysé. Les ressources minérales ont été estimées à l'aide du logiciel Leapfrog Edge à partir d'analyses compositées et écrêtées, contraintes par les structures modélisées. La méthode de l’inverse de la distance à la puissance carrée a été utilisée pour interpoler un modèle de blocs et sous-blocs (bloc parent de 16 m x 1 m x 16 m avec sous-blocs à 4 m X 1 m X 4 m). Une valeur de densité de 2,82 g/cm3 a été appliquée à toutes les structures aurifères. L'exigence d'une perspective raisonnable d'extraction économique éventuelle est satisfaite en ayant des teneurs de coupure basées sur des paramètres raisonnables pour des scénarios potentiels d’extraction souterraine, des largeurs minimales et des volumes contraignants (réalisés avec Deswik). L'estimation est présentée pour un scénario souterrain potentiel à une teneur de coupure de 3 g/t Au sur une largeur minimale de 1,7m. La fosse de l’estimé de ressources minérales de 2023 est contrainte localement par une surface optimisée dans Whittle en utilisant une teneur de coupure arrondie de 0,5 g/t Au. Les teneurs de coupure reflètent la géométrie et le pendage réel des enveloppes minéralisées. Les teneurs de coupure ont été calculées en utilisant les paramètres suivants : coût minier en fosse = C$4.65/t, un coût minier sous-terrain de C$169.50/t, un coût de transformation de C$21.50/t, des frais généraux et administratifs de C$12.00/t, des frais de vente de C$5.00/oz, un prix de l'or de 1 650 $ US l'once, un taux de change USD/CAD de 1,33 et un taux de récupération à l’usine de 96%. Les teneurs de coupure devraient être réévaluées à la lumière des conditions futures du marché (prix des métaux, taux de change, coût minier, etc.). Les estimations des ressources minérales sont classées en ressources mesurées, indiquées et présumées. La catégorie mesurée est définie par une enveloppe d’une distance de 8m autour des rainures de surface ou souterraines là où il existe des ressources indiquées. La catégorie indiquée est définie par un minimum de 2 trous de forage situés dans un rayon de 50 m et la catégorie présumée est définie par un minimum de 1 trou de forage situé dans un rayon de 150 m, où il y a une continuité raisonnable de la géologie et des teneurs aurifères. Once troy correspond aux tonnes métriques multipliées par la teneur (g/t) et divisées par la constante de 31,10348. Le nombre de tonnes a été arrondi au millier le plus proche. Le nombre d’onces d’or a été arrondi à la centaine la plus proche. Tout écart dans les totaux est dû à des effets d’arrondissement. L’arrondissement est conforme aux recommandations du Règlement 43-101. Les personnes indépendantes et qualifiées pour l’estimée des ressources minérales 2023 n’ont connaissance d'aucun problème lié à l’environnement, aux permis, aux titres miniers ou lié à des questions d’ordre juridique, fiscal, sociopolitique, commercial ou tout autre facteur pertinent qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales



L’ERM adhère aux standards canadiens actuels de divulgation des ressources et réserves minérales telles que créées par l’Institut Canadien des Mines (« ICM ») et définis dans les Normes de définitions de l'ICM pour les ressources minérales et les réserves minérales datées de mai 2014 (« Normes de définitions de l'ICM »). L’ERM est également conforme aux Directives des meilleures pratiques de l’ICM sur l’estimation des ressources minérales et réserves minérales datées de novembre 2019 (« Guide des meilleures pratiques en RMRM de l’ICM »).

La présente ERM inclut l’amalgamation des blocs de teneurs diverses (« les blocs obligatoires ») compris à l’intérieur de formes minières potentielles respectant la perspective raisonnable d’extraction économique éventuelle, tel que spécifié par l’ICM en 2019.

Personnes qualifiées

Les personnes qualifiées indépendantes de l’émetteur, responsables de l’estimation des ressources de la propriété Discovery, au sens du Règlement 43-101, sont Olivier Vadnais-Leblanc, géo., Simon Boudreau, ing. et Eric Lecomte, ing., de la firme InnovExplo Inc.

MM. Vadnais-Leblanc, Boudreau et Lecomte déclarent qu’ils ont lu ce communiqué et que les informations scientifiques et techniques relatives à l’estimation des ressources, qui y sont présentées, sont conformes.

M. Pascal Hamelin, ing, Président et Chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

À propos de InnovExplo Inc.

InnovExplo Inc. est une firme de consultant offrant des services en exploration minière, en géologie minière, en ressources minérales, en génie minier, en environnement et en développement durable. Depuis sa fondation en 2003, InnovExplo Inc. a travaillé sur 450 mandats différents pour 170 compagnies d’exploration minières juniors et compagnies productrices. La firme a produit plus de 300 rapports géologiques ou d’ingénierie pour des projets touchant la presque totalité des sphères d’activité d’un projet minier, de l’exploration jusqu’à l’opération incluant principalement la rédaction de rapports techniques conformes au Règlement 43-101.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.com et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedar.com .

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES



Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

