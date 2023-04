English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 6.4.2023 KLO 15.30

Ruotsalaisen asuntokaupan palvelualustan Tamburin luovutus saatiin päätökseen

Enento Group ja seitsemän pankin konsortio ovat tänään saaneet päätökseen Ruotsissa asuntolainausta tarjoavien pankkien ja kiinteistönvälittäjien asuntokauppaprosessien tukemiseen kehitetyn Tambur-alustan luovutuksen.

Kuten 24.3.2022 julkaistussa tiedotteessa mainittiin, Enento vastaanotti konsortiolta ilmoituksen, missä konsortio irtisanoi yhteistyösopimuksen sen ehtojen mukaisesti ja käytti oikeuttaan hankkia siihen liittyvä ohjelmistosta ja lähdekoodista koostuva palvelualusta. Irtisanomisajan perusteella alustan siirron arvioitiin tuolloin tapahtuvan aikaisintaan vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä.

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 447 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.

