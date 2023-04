ASi Tallinna Sadam 2023. aasta I kvartali tegevusmahud

English Estonian

2023. aasta I kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 3,4 miljonit tonni kaupa ja 1,4 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas reisijate arv 55% ehk 494 tuhande reisija võrra, samas kaubamaht vähenes 31%. Laevakülastuste arv kasvas 4% 1717 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas 8% ja sõidukite arv 2% ning jäämurdja Botnica prahipäevade arv jäi eelneva aasta tasemele, laeva kasutusmäär oli 100%.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul jätkub reisijate äris taastumine COVID-19 pandeemia põhjustatud madalseisust. „Näeme järjest tihenevat reisijate liikumist, eriti Tallinn-Helsingi liinil ja jõudsalt on kasvanud ka Tallinn-Stockholmi liinil reisivate inimeste arv. Kauba osas võib öelda, et alates detsembrist Venemaa päritolu kaupa meie sadamate kaudu sisuliselt enam ei liigu ja me ei näe ka selle taastumist pikemas vaates. Pigem on ootused ro-ro kauba kasvu jätkumise osas,“ selgitas Kalm.

Kaubamahu langusest 82% moodustas vedellasti kaupade vähenemine, mis oli tingitud Venemaa ja Valgevene vastu kehtestatud sanktsioonide rakendamisest, mida võrdlusperioodil ei olnud. Puistlastis langes eelkõige väetiste käitlemine (–91%) samuti seoses sanktsioonidega. Ro-ro kaupade kasvutrend jätkub.

Laevanduse mahud ehk nii reisiparvlaevade teenindatud reisijate ja sõidukite arv näitas kasvu ja jäämurdja Botnica prahipäevade arv oli stabiilselt eelmise aasta tasemel.

Järgnevas tabelis on esitatud Tallinna Sadama grupi 2023. aasta I kvartali tegevusmahud. 2023. a I kvartali andmed on esialgsed seisuga 06.04.2023. Perioodi lõplikud mahud võivad täpsustuda ja avaldatakse järgnevas finantsaruandes.

I kvartal I kvartal muutus muutus 2023 2022 %



Kaubavood lastiliikide lõikes

(tuh tonni) 3 364 4 843 -1 480 -30,6% Ro-ro kaubad 1 729 1 662 68 4,1% Vedellast 515 1 730 -1 215 -70,2% Puistlast 527 737 -210 -28,5% Kaup konteinerites 467 550 -83 -15,0% Konteinerid TEU 52 649 67 828 -15 179 -22,4% Segalast 104 160 -56 -34,9% Mitte-mereline 22 5 17 354,0% Reisijate arv liinide lõikes

(tuh inimest) 1 396 902 494 54,7% Tallinn-Helsingi 1 256 807 449 55,6% Tallinn-Stockholm 102 53 48 90,0% Muuga-Vuosaari 27 32 -4 -14,0% Kruiisireisijad (traditsiooniline) 0 0 0 - Muud 11 10 2 15,3% Laevakülastuste arv 1 717 1 645 72 4,4% Kaubalaevad 320 349 -29 -8,3% Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 397 1 296 101 7,8% Kruiisilaevad (traditsioonilised) 0 0 0 - Reisiparvlaevad*

(Saaremaa ja Hiiumaa liinid) Reisijate arv (tuh inimest) 350 323 27 8,4% Sõidukite arv (tuh sõidukit) 181 178 3 1,5% Jäämurdja Botnica Prahipäevade arv 90 90 0 0,0% Kasutusmäär (%) 100% 100% 0 0,0%

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveoteenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika . Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/

Reisiparvlaevade reisijate ja sõidukite arvu täpsem statistika: https://www.praamid.ee/wp/statistics/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Marju Zirel

Investorsuhete juht

Tel. +372 53 42 6591

E-post: m.zirel@ts.ee

Manus