„INVL Technology“ prezentacija investuotojams

„INVL Technology“ skelbia prezentaciją, kuri bus naudojama susitikimuose su investuotojais.



Papildoma informacija:

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2022 m. pabaigoje buvo 38,27 mln. eurų ir per metus išaugo 5,9 proc. Tiek pat per metus padidėjusi nuosavo kapitalo vertė akcijai 2022 m. pabaigoje siekė 3,17 euro. Bendrovė per praėjusius metus gavo 2,1 mln. eurų grynojo pelno – 19,3 proc. mažiau nei 2021 metais.

„INVL Technology“ nuosavo kapitalo vertės akcijai augimas nuo 2016 m. liepos 14 d., kai bendrovė pradėjo veikti kaip uždaro tipo investicinė bendrovė, iki 2022 m. pabaigos (įvertinus ir savų akcijų supirkimą 2021 m.) siekė 61,5 proc. – nuo 1,96 eurų iki 3,17 eurų akcijai, o šio rodiklio metinio augimo koeficientas (angl. CAGR, compound annual growth rate) šiuo laikotarpiu buvo 7,7 proc.

Vertinant „INVL Technology“ nuosavo kapitalo vertės akcijai pokytį nuo 2015 m. pasibaigusio „INVL Technology“ akcijų antrinio platinimo iki 2022 m. pabaigos, šio rodiklio vertė akcijai nuo 1,65 eurų didėjo 92,2 proc., o jo metinio augimo koeficientas (CAGR) šiuo laikotarpiu buvo 9,1 proc.

„Pasaulyje 2022 metais kritusi technologinių bendrovių vertė bei išaugę kapitalo kaštai turėjo neigiamos įtakos ir „INVL Technology“ valdomam turtui. Kita vertus, pozityviai nuteikia valdomų įmonių veiklos perspektyvos. Išaugus produktų ir paslaugų pardavimui užsienio rinkose, tikime, kad jų pajamos ir toliau augs sparčiau nei darbo sąnaudos“, – sako „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.

Per 2022 m., įvertinus išmokėtų dividendų įtaką, kibernetinės saugos bendrovės „NRD Cyber Security“ vertė augo 16 proc. iki 9,9 mln. eurų, verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje veikiančios „NRD Companies“ vertė didėjo 11 proc. iki 7,3 mln. eurų, o IT paslaugų įmonių grupės „Novian“ vertė susitraukė 9 proc. iki 17,6 mln. eurų.

Vertinant ilgalaikius planus, „INVL Technology“ pradėjo ruoštis valdomų bendrovių pardavimui ir fondo veiklos pabaigai 2026 metais.

Valdomų bendrovių rezultatai

Neaudituotais duomenimis, agreguotos „INVL Technology“ valdomų įmonių pajamos per 2022 m. siekė 50,2 mln. eurų ir, palyginti su 2021 metais, buvo 24,7 proc. didesnės. Jų bendrasis pelnas lyginamuoju laikotarpiu išaugo 22,4 proc. iki 14,7 mln. eurų, o agreguota EBITDA atitinkamai susitraukė 14,1 proc. iki 2,5 mln. eurų.

„Iki tol žymiai augusios darbo sąnaudos 2022 m. antroje pusėje stabilizavosi, be to, pradėjo reikšmingai augti įmonių pajamos užsienyje, atsistatė pelningumas“, – teigia K. Tonkūnas.

„NRD Cyber Security“ konsoliduotos pajamos praėjusiais metais, palyginti su 2021 m., išaugo 13,3 proc. iki 6,1 mln. eurų, EBITDA buvo 653 tūkst. eurų – 16,7 proc. mažesnė. Šioje srityje nuo 2021 m. pabaigos taip pat veikia „NRD Bangladesh“.

„Novian“ 2022 m. uždirbo 33,04 mln. eurų pajamų – 27,9 proc. daugiau nei 2021 metais. „Novian“ grupės EBITDA pernai buvo 1,56 mln. eurų ir, lyginant su 2021 m., sumažėjo 9,3 proc. „Novian“ grupę sudaro „Novian“ Lietuvoje su technologijų verslo krypties įmonėmis „Novian Technologies“, „Novian Eesti“ Estijoje ir „Andmevara“ Moldovoje bei programavimo krypties įmonėmis „Novian Systems“, „Elsis PRO“ Lietuvoje ir Estijos „Andmevara“, taip pat skaitmeninimo ir žiniasklaidos monitoringo programinės įrangos tiekėja „Zissor“ Norvegijoje.

„NRD Companies“ bendrovės pernai uždirbo 8,46 mln. eurų konsoliduotų pajamų – jos, lyginant su 2021 m., didėjo 33,2 proc. Šios grupės EBITDA 2022 m. buvo 213 tūkst. eurų – 28,3 proc. mažesnė nei 2021 m. Šios srities Norvegijos bendrovei „NRD Companies“ priklauso antrinės bendrovės Norvegijos „Norway Registers Development“ su filialu Lietuvoje, Lietuvos „NRD Systems“, „Etronika“, Ruandos „Norway Registers Development Rwanda“, taip pat šioje srityje veikia asocijuota įmonė Ugandoje „Infobank Uganda“.

„INVL Technology“ – uždaro tipo investicinė bendrovė, kotiruojama biržos „Nasdaq Vilnius“ papildomame sąraše (INC1L). Ją valdo bendrovė „INVL Asset Management“. „INVL Technology“ investicijos bus realizuotos iki 2026 m. liepos 14 dienos, ir lėšos išmokėtos akcininkams, o fondas baigs veiklą.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Kazimieras Tonkūnas

UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris

El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

