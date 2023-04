Mendus löser in de utestående konvertibla skuldebreven från Negma Group

English Swedish

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier mot tumöråterfall, meddelade idag att Bolaget har kommit överens med Negma Group (”Negma”) att lösa in återstoden av den första delen (tranchen) av de konvertibla skuldebreven som emitterades till Negma Group Ltd. (”Negma”) den 3 januari 2023 för ett belopp om 3,9 Mkr, motsvarande det nominella beloppet för de utestående konvertibla skuldebreven, plus betalning av en premie om 8% i enlighet med bestämmelserna i avtalet med Negma.



Mendus beslut att lösa in de konvertibla skuldebreven triggades av att Mendus aktiekurs nådde den fastställda lägsta konverteringskursen för den första delen (tranchen) av de konvertibla skuldebreven. Konverteringar under den lägsta konverteringskursen resulterar i högre konverteringskostnader för Mendus.

Finansieringen med Negma är en del av det totala finansieringsåtagandet om 250 Mkr från Van Herk Investments och Negma som Mendus tillkännagav i augusti 2022. Det är Bolaget som beslutar om användningen av faciliteten från Negma. Det kommer inte vara några kvarvarande utestående konvertibla skuldebrev efter denna inlösen.

För ytterligare information angående finansieringsavtalen med Negma och VHI, se pressmeddelanden publicerade den 26 augusti 2022, 26 oktober 2022, 5 januari 2023 och 7 mars 2023.

Se fliken "Konvertibla obligationer" på Mendus webbplats för en sammanfattning av tidigare emitterade aktier vid konvertering med avseende på finansieringsarrangemanget med Negma.

Detta är information som Mendus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersoners försorg den 6 april 2023, kl 17.15 CEST.





FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

VD

E-post: ir@mendus.com





INVESTERARRELATIONER

Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telefon: + 1 212-915-2577

E-post: cdavis@lifesciadvisors.com





MEDIAKONTAKT

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu





OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

