EQUASENS : Atoopharm, le spécialiste e-learning de la formation officinale, rejoint le Groupe Equasens.

Nancy, le 6 avril 2023 – 18 :00 (CET)

Atoopharm, le spécialiste e-learning de la formation officinale, rejoint le Groupe Equasens.

Avec cette opération, le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment A FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS) complète son offre et s’inscrit dans un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leurs métiers, en associant logiciels et applicatifs, équipements connectés, financement et formation.

Atoopharm est un organisme de formation spécialisé dans la formation continue des pharmaciens d’officine et de leurs équipes depuis 15 ans. Pionnière de l’e-learning, la société accompagne aujourd’hui près de 6000 pharmacies, en France et dans d'autres pays francophones.

Répondre aux besoins de formation des pharmaciens d’ officine.

Le pharmacien d’officine est devenu un acteur de santé incontournable. La transformation de son métier s’est accélérée ces dernières années avec la crise sanitaire et le périmètre de ses missions s‘est élargi. Son rôle dans la prévention a été renforcé par la dernière convention pharmaceutique, signée en avril 2022, augmentant ainsi les besoins de formation des titulaires et de leurs équipes.

Atoopharm répond à ces nouvelles missions avec une offre e-learning sur les vaccinations, TROD angine, tests antigéniques et entretiens pharmaceutiques.

Atoopharm permet aux titulaires de déployer un plan de formation tout au long de l’année pour renforcer les compétences pharmaceutiques, techniques et relationnelles de leurs équipes. Les patients bénéficient ainsi d’une prise en charge sécurisée et d’un niveau de conseils optimisé.

P lus de deux cents modules e-learning .

Les principaux thèmes de formation proposés par Atoopharm sont :

- les pathologies & les cas d’ordonnances pour sécuriser la dispensation d’ordonnances.

- les conseils associés à l’ordonnance pour favoriser la bonne observance.

- l’automédication & les cas de comptoir pour sécuriser et développer l’automédication.

- le management de l’équipe officinale pour maîtriser les outils opérationnels du management et fidéliser les salariés dans un contexte de pénurie de Ressources Humaines.

- les techniques de vente pour maîtriser la communication autour de la vente et du conseil.

- les vaccins pour maîtriser les schémas vaccinaux et répondre aux questions des patients.

La qualité, au cœur des préoccupations d’ Atoopharm .

Depuis 2013, Atoopharm est un Organisme de Développement Professionnel Continu (ODPC) enregistré auprès de l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC), permettant aux pharmaciens et préparateurs de répondre à leurs obligations de formation et d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP).

Par ailleurs, Atoopharm a été dans les premiers organismes certifiés Qualiopi, norme qualité spécifique des organismes de formation.

Une pédagogie unique et une société p ionnière en matière de e-learning .

Atoopharm a développé une pédagogie unique d’apprentissage interactive et impliquante, qui permet aux officinaux une mise en application directe au comptoir. Les résultats sont rapides et concrets. Les programmes e-learning sont accessibles 7J/7, 24H/24, ce qui permet de lever les contraintes de temps et d’organisation.

Vers un accompagnement 360° de tou s les professionnels de santé du Groupe .

Pour le Groupe Equasens, l’acquisition à 100 % d’Atoopharm s’inscrit dans une stratégie d’accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier. Avec le savoir-faire unique et l’expertise d’Atoopharm, le Groupe enrichit son offre de la dimension « formation ».

Adossée au Groupe, la société Atoopharm va pouvoir accélérer son développement en France, auprès des officines et élargir son expertise aux autres professions de santé, avant de s’ouvrir aux marchés européens.

Jean-Michel MONIN, Directeur de l’activité pharmacie du Groupe Equasens déclare : « Nous sommes particulièrement enthousiastes de ce rapprochement. Atoopharm est une pépite qui répond parfaitement aux attentes actuelles des pharmaciens en matière de formation : expertise métier, innovation pédagogique, efficacité des formations, parfaite adaptation des solutions e-learning. C’est surtout une équipe et une dirigeante avec qui nous partageons les mêmes valeurs d’innovation et d’excellence. »

Marie-Hélène GAUTHEY, Fondatrice et Dirigeante d’Atoopharm commente : « Nous avons choisi de rejoindre le Groupe Equasens car il offre à Atoopharm de très belles perspectives de développement. L’engagement de la direction du Groupe à maintenir la marque Atoopharm, son identité et sa culture d’entreprise témoigne de sa confiance quant à notre offre, notre positionnement et notre potentiel de croissance. Au-delà des valeurs communes que nous partageons avec le Groupe, nous avons trouvé un partenaire qui, comme nous, est convaincu de la nécessité absolue d’accompagner les pharmaciens d’officine dans la transformation de leur métier. »

Denis SUPPLISSON, Directeur Général du Groupe Equasens, conclut : « Notre projet consiste à aider Atoopharm à poursuivre son développement sur le marché de l’officine et à élargir ensuite son offre à destination des autres professionnels de santé. Atoopharm nous apporte de précieux atouts : une activité nouvelle centrée sur la formation « métier » des professionnels de santé, un savoir-faire unique qui va contribuer à la transformation des offres de formation associées aux solutions digitales du Groupe et enfin la maitrise de la formation à distance des professionnels de santé, une activité porteuse et en forte croissance. En 4 ans, le mode « distanciel » est passé de 30% à 80% des formations officinales. »

À propos du Groupe Equasens :

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, qui compte aujourd’hui plus de 1200 collaborateurs en Europe, est le premier éditeur de solutions informatiques de Santé en termes de diversité de métiers et de parts de marché.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échanges de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur Linkedin

À propos de Atoopharm :

La société Atoopharm est née en 2008, de la volonté d’accompagner les titulaires et les équipes officinales avec un concept de formation en e-learning innovant leur permettant de se former directement depuis l’officine.

Pionnière dans ce mode d’apprentissage à distance, Atoopharm a su créer un nouvel usage dans la formation continue des officinaux grâce à un concept pédagogique novateur qui a démontré l’efficacité de s’entraîner à partir de cas métier interactifs tout au long de l’année.

Ce concept permet de faire évoluer ou renforcer les automatismes de chacun dans ses missions quotidiennes et d’harmoniser les pratiques professionnelles de l’équipe officinale.

Structure à taille humaine, Atoopharm cultive les valeurs fortes d’une belle équipe engagée chaque jour à contribuer à améliorer la santé de la population grâce à des professionnels de santé qui se forment en continu. Avec ses 6000 pharmacies clientes, Atoopharm a su démontrer depuis 15 ans que le e-learning interactif offre une solution de formation efficace et adaptée aux contraintes de temps et d’organisation des officinaux.

CONTACTS

Direction Administrative et Financière : Frédérique SCHMIDT

frederique.schmidt@equasens.com



Communication Groupe : Noëlle STOULIG

communication@equasens.com



Communication financière : Isabelle APRILE, FIN’EXTENSO

Tel. +33 6 17 38 61 78 - i.aprile@finextenso.fr

Pièce jointe