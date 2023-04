Rapport sur le marché des prêts hypothécaires et de l'immobilier de nesto pour 2023 : Les acheteurs et les propriétaires doivent se méfier des bonnes nouvelles

English French

MONTREAL, 06 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- nesto, l'un des principaux prêteurs hypothécaires canadiens, a officiellement publié aujourd'hui son rapport trimestriel intitulé Comprendre le marché immobilier dans une économie incertaine: une analyse des prévisions 2023. Ce livre blanc, rédigé par Francis Gosselin, économiste-conseil chez nesto, se penche sur la façon dont des facteurs tels que l'inflation, les taux d'intérêt et l'offre de logements affectent le marché cette année.



Bien que le rapport prévoit que la Banque du Canada va probablement maintenir son taux directeur jusqu'au printemps, les acheteurs devraient faire preuve de vigilance. Ceux-ci devraient cesser d'attendre que les prix baissent davantage et, s'ils le peuvent, ils devraient acheter maintenant, avant que la concurrence ne s'intensifie ou que les taux se remettent à grimper. Quant aux propriétaires, M. Gosselin estime que les détenteurs d'un prêt à taux variable ne seront pas les seuls à ressentir les effets de la crise, comme ce fut le cas en 2022 lorsque les taux ont augmenté, entraînant une hausse des versements hypothécaires. Il estime que les détenteurs d'un prêt à taux fixe dont le renouvellement est prévu en 2023-2024 ressentiront l'impact des taux d'intérêt plus élevés que ceux dont ils ont pu profiter lors de leur terme précédent.

Par exemple : Un propriétaire qui a obtenu en 2018 un prêt hypothécaire à taux fixe de 5 ans d'une valeur de 400 000 $ à un taux de 3,69 % a payé 2 037 $ par mois; toutefois, ce même propriétaire qui renouvelle son prêt en 2023 - même avec le taux bas actuel de nesto à 4,69 % - paierait 2 256 $, c'est-à-dire 219 $ de plus par mois. Cela représente une augmentation de 9,7 %.

« Bien que les conditions du marché semblent encore sous-optimales pour plusieurs, nous sommes d'avis que le prix des habitations a déjà atteint son niveau le plus bas. Alors que les détenteurs actuels de prêts hypothécaires à taux fixe pourraient ressentir l'impact du nouveau taux directeur lors du renouvellement de leur hypothèque, les nouveaux acheteurs et les détenteurs de prêts hypothécaires à taux variable pourront profiter de l'assouplissement à venir pour bénéficier de taux compétitifs sur des hypothèques pour une propriété dont la valeur augmentera à court terme », affirme l'économiste Francis Gosselin (Ph.D., ASC).

Le rapport de nesto constitue une ressource précieuse pour tous ceux qui cherchent à acheter une propriété ou à renouveler leur prêt hypothécaire dans le contexte actuel du marché, ou pour ceux qui souhaitent tout simplement suivre les tendances dans le secteur de l'immobilier au Canada.

