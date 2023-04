English French Dutch

Kinepolis Group publie son rapport annuel intégré 2022

Information réglementée

7 avril 2023, 8h00

Kinepolis Group SA présente son rapport annuel intégré 2022, avec un aperçu détaillé de ses derniers résultats et activités.

Lien vers le rapport annuel 2022.

L'Assemblée générale ordinaire se tiendra le mercredi 10 mai 2023 à 10h00 au siège social de Kinepolis Group SA (20 Boulevard du Centenaire, 1020 Bruxelles), immédiatement suivie par l’Assemblée générale extraordinaire au même endroit.

Lien vers les rapports, la convocation, le pouvoir et les autres documents.

Lien vers la plate-forme ABN-AMRO pour participer à l’assemblée.

Contact

Kinepolis Press Office Kinepolis Investor Relations

+32 (0)9 241 00 16 +32 (0)9 241 00 22

pressoffice@kinepolis.com investor-relations@kinepolis.com

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 63 cinémas situés en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien Landmark Cinemas et celle du groupe américain MJR Digital Cinemas, Kinepolis compte également 38 cinémas au Canada et 10 aux États-Unis.

Au total, Kinepolis exploite aujourd'hui 111 cinémas, soit 1 138 écrans pour plus de 200 000 places assises. Les collaborateurs de Kinepolis mettent tout en œuvre pour assurer une expérience cinématographique inoubliable à des millions de visiteurs. Plus d’infos sur www.kinepolis.com/corporate.