Solvay houdt Algemene Vergadering van 2023

Brussel - 7 April 2023 - 17u45 CET

Solvay maakte vandaag bekend dat de documenten voor zijn volgende Gewone Algemene Vergadering zijn gepubliceerd. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 9 mei 2023 in het Ontmoetingscentrum Square Brussels, Kunstberg B-1000 Brussel, om 10.30 uur CEST. Alle documenten met betrekking tot deze vergadering zijn nu beschikbaar op www.solvay.com.

De aandeelhouders zullen worden gevraagd te stemmen over een aantal resoluties, waaronder de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2022.

De Raad zal ook voorstellen om een totaal brutodividend van €4,05 per aandeel goed te keuren, wat de financiële recordprestatie van Solvay weerspiegelt, met €3,2 miljard onderliggende EBITDA, €1,1 miljard vrije kasstroom (als gevolg van hogere winsten, margeverhoging en werkkapitaaldiscipline) en een record ROCE-niveau.

De aandeelhouders zullen ook worden gevraagd de volgende mandaten van de Raad van Bestuur te hernieuwen:

de verlenging van het mandaat, voor een periode van vier jaar, van mevrouw Marjan Oudeman, onafhankelijk bestuurder en lid van het Auditcomité.

de verlenging van het mandaat, voor één jaar, van mevrouw Rosemary Thorne, als onafhankelijk bestuurder en voorzitter van het Auditcomité, om een vlotte overgang van haar taken in de Raad van Bestuur te verzekeren.

Het mandaat van de heer Charles Casimir-Lambert verstrijkt aan het einde van deze Vergadering; hij is lid van de Raad van Bestuur sinds 2007 en actief lid van het Comité van Financiën.

Voorts kondigt Solvay aan dat mevrouw Laurence Debroux op het einde van deze Vergadering haar mandaat als bestuurder zal neerleggen, volledig ingegeven door de toegenomen en concurrerende eisen aan haar tijd, waardoor zij in de toekomst geen volwaardige bijdrage als bestuurslid meer kan leveren.

In naam van de Raad van Bestuur drukt voorzitter Nicolas Boël zijn oprechte dank uit voor de inzet en het harde werk van de heer Casimir-Lambert en erkent hij de beslissing van mevrouw Laurence Debroux, met waardering voor haar bijdrage.

Bijgevolg zal de Raad van Bestuur bestaan uit 13 leden waarvan 9 onafhankelijke bestuurders en 6 vrouwelijke bestuurders.

Informatie over de vergadering:

Alleen aandeelhouders van Solvay NV die op 25 april 2023 om 24.00 uur CEST als zodanig officieel geregistreerd staan, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de vergadering van 9 mei, ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de vergadering bezitten.

De vergadering zal op hybride wijze georganiseerd worden, zowel in persoon als digitaal. Aandeelhouders kunnen fysiek deelnemen aan de vergadering. Als alternatief kunnen zij hun rechten uitoefenen door een volmacht te geven of door op een digitale en interactieve manier live deel te nemen en te stemmen via het AGM+ platform van Lumi (www.lumiconnect.com). Aanvullende details zijn beschikbaar in de uitnodiging op www.solvay.com.

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen, hetzij in persoon, hetzij digitaal, dienen uiterlijk op 3 mei 2023 hun intenties kenbaar te maken. Alle vragen kunnen tot uiterlijk 3 mei 2023 worden gericht aan ag.solvay@solvay.com.

Bezoek de speciale pagina over de Algemene Vergadering voor meer details over de agenda, de toegangsvoorwaarden en de stemmethoden.