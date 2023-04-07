从矿山到展台：Sotheby’s将拍卖本世纪最重大的宝石发现之一

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55.22克拉的Fura之星



这颗重达55.22克拉的稀有宝石，将成为拍卖会史上最大、价值最高的红宝石

原石出土于莫桑比克，毛重达101克拉，经切割打磨后，其价值预计将超过3千万美元

世界上现存最大的宝石级红宝石——SOTHEBY’S将于今年6月举办“瑰丽珠宝”（MAGNIFICENT JEWELS）拍卖会，届时亮相的“FURA之星”（ESTRELA DE FURA）55.22将成为一大亮点

“在原石状态下，Fura之星即已显示出非凡的品质特征，或将成为独一无二的宝石。

切割师充分发挥了这一潜力，打造出一颗令人惊叹的重达55.22克拉的雕琢平面红宝石，呈现出饱和且均匀的红色，其净度之高在其他大小相当的无烧红宝石中前所未见。

看到如此大小的天然红宝石，且品相特征未经加工，这在以前是无法想象的。

这颗55.22克拉的天然红宝石不仅创造了莫桑比克红宝石的新纪录，也是所有红宝石中的一项新纪录。”

Gübelin Gem Lab

纽约, April 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2022年9月，FURA Gems宣布发现了世界上有史以来最大的宝石级红宝石，这则消息一经发出，便占据了世界各地的新闻头条，引发巨大风潮，并在宝石市场引起了巨大反响。 此宝石于2022年7月在FURA位于莫桑比克蒙特普埃兹的红宝石矿中出土，其重量达到了令人惊叹的101克拉，随后被命名为Estrela de FURA（葡萄牙语，意为“FURA之星”），以彰显其出众的色泽深度和大小，并突出莫桑比克盛产优质红宝石。 即便在未经雕琢的原石状态下，FURA之星也因其荧光、出众的净度和鲜红色调而被专家视为非凡的自然瑰宝，被誉为“鸽血红”，向来只见于缅甸出产的红宝石。

这颗宝石七个月前首次亮相，之后人们便开始纷纷猜测它的去向，而在香港的Exceptional Luxury晚间拍卖会最后一件拍卖品落槌之后，Sotheby’s拍卖师Uni Kim正式向世界宣布FURA之星55.22即将拍卖，让有关这颗红宝石的猜测终于告一段落。 凭借55.22克拉非凡重量，这颗极其重要且稀有的莫桑比克宝石是拍卖史上最大的宝石级红宝石。 FURA之星55.22集饱和的色度、未经热处理、晶莹剔透的外观和无与伦比的大小于一身——估值超过3000万美元，当仁不让地成为市场上最具价值和意义的红宝石。

在年初对这颗101克拉的原石进行了一系列初步研究以确定切割方案后，工匠团队对FURA之星进行了巧妙的切割和雕琢——让原石摇身一变成了美艳的枕形宝石，根据瑞士宝石学院（Swiss Gemmological Institute）的报告，这种造型“通过多次内部反射而呈现出鲜红的色调。” 该报告进一步指出，“这种大小和质量的莫桑比克天然红宝石极为罕见，因此堪称非凡的艺术瑰宝。” 上述宝石富含铬，暴露在紫外线下（如太阳光中的紫外线）就会发出火红的荧光，从而更显活力，仿佛从内部点燃一般。

55.22克拉的Fura之星

在色彩主导珠宝世界、稀有性驱动市场的时代，红宝石已成为最受追捧的一种有色宝石。 意义如此非凡、体型如此巨大的红宝石极为罕见，在之前的拍卖会上，仅有两件突破1500万美元大关的宝石拍卖品，所以当前这颗红宝石的出现，本身已成为一个里程碑式的事件。 Gübelin Gem Lab进一步指出，这颗红宝石“不仅创造了莫桑比克红宝石的新纪录，也是整个红宝石界的一项新纪录。” FURA之星55.22有望创造历史，超越产自缅甸重达25.59克拉的“日出红宝石”（Sunrise Ruby），该宝石于2015年在日内瓦Sotheby’s拍卖会上以3030万美元（每克拉1185451美元）成交，目前仍是世界上红宝石拍卖的最高价格纪录*。

今日，这颗宝石在香港Sotheby’s拍卖行开启了新的旅程，随后将在台北、中国大陆、新加坡、日内瓦和迪拜进行全球巡展（具体日期将择时公布），最终将于6月8日亮相Sotheby’s在纽约举办的瑰丽珠宝拍卖会。

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“去年，FURA奇迹般地在其莫桑比克的矿藏中开采出了重达101克拉的FURA之星，这一发现意义重大，在整个珠宝界引发轰动。 现在，切割打磨过后重达55.22克拉的FURA之星55.22堪称真正的自然奇迹，是一颗色泽完美、净度极高并配以精美枕形造型的非凡宝石。 毫无疑问，它将成为非洲红宝石和其他各种宝石中的翘楚，让全球意识到它们有能力与缅甸红宝石相提并论，甚至超越缅甸红宝石。长久以来，缅甸一直是最受欢迎与认可的红宝石产地，”Sotheby’s珠宝部美洲区负责人Quig Bruning宣称。

“在FURA，能够在莫桑比克之旅的早期阶段就开采出FURA之星，我们感到无比自豪。 像FURA之星这样重要的宝石极其稀少，而重达55.22克拉且进行精美刻面的宝石级红宝石更是几乎前所未闻。 从对宝石的深入分析和研究，到切割和抛光的全过程，我们对这颗红宝石的重要意义和形态结构均给予了充分关注和尊重。 能够见证FURA之星55.22的完成，对我们所有人来说都是一项巨大的成就，我们也很高兴看到这颗鬼斧神工的宝石和莫桑比克红宝石即将携手Sotheby’s谱写新的篇章，”FURA Gems的创始人兼首席执行官Dev Shetty表示。

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莫桑比克的红宝石开采

莫桑比克的红宝石开采历史悠久，早在20世纪60年代，该国就首次发现了重要的红宝石矿床。 然而，直到21世纪初，莫桑比克的红宝石开采才真正获得发展势头，并在该国北部发现了蒙特普埃兹红宝石矿床，也就是最初发现FURA之星原石的地方。 这些产自莫桑比克的顶级红宝石具有出众的透明度和浓郁的色彩，从而造就了非凡的整体品质。 蒙特普埃兹红宝石矿床是世界上最大的红宝石矿床之一，国际上不少矿业公司都对其颇为关注。

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编者按

*目前，红宝石拍卖价格世界纪录的保持者是日出红宝石（Sunrise Ruby）”，该宝石开采自缅甸，于2015年5月在Sotheby’s日内瓦拍卖会上以3030万美元成交。 此价格也创下了当时的红宝石单价新纪录（每克拉1185451美元）

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FURA GEMS介绍

FURA Gems Inc.成立于2017年，是一家年轻的彩色宝石开采和营销公司。 FURA总部位于阿联酋迪拜，在全球拥有1200多名员工。 它是首家真正涵盖全品类彩色宝石的开创性、有创造力和道德感的采矿企业。

FURA在哥伦比亚、莫桑比克和澳大利亚经营着三家采矿子公司，分别开采祖母绿、红宝石和蓝宝石。 作为发展最快的彩色宝石开采公司，其唯一目标是确保道德方式开采的彩色宝石从原石到零售的整个过程稳定且可追溯。

FURA Gems将拿出部分销售收益用于建立Fura培训学院，以支持其在莫桑比克开展业务的社区。

主要目标为促进当地居民接受有关采矿、木工、工程和农业等不同工作流程的合格教育和技术培训，从而让其获得可持续的收入。 www.furagems.com

SOTHEBY’S简介

Sotheby’s成立于1744年，是世界主要的艺术及奢侈品拍卖平台。Sotheby’s通过拍卖和Buy-now“即时收藏”渠道（包括私人洽购、电子商务和零售）促进对非凡艺术品及奢侈品的发掘与购藏。我们可信赖的全球交易市场由行业领先的技术平台和专家网络提供支持，遍及全球40个国家，涵盖70个类别，包括当代艺术、现代及印象派艺术、古典大师杰作、中国艺术、珠宝、钟表、葡萄酒和烈酒、设计，以及收藏级的汽车和房地产。Sotheby’s相信艺术和文化的变革力量，并致力于增进行业的包容性、可持续性和相互协作。

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FURA GEMS INC. FURA通讯联系人

GIANLUCA MAINA先生 | GIANLUCA.MAINA@FURAGEMS.COM

SOTHEBY’S通讯联系人

AMANDA BASS | AMANDA.BASS@SOTHEBYS.COM

ROSE LOBELSON | ROSE.LOBELSON@SOTHEBYS.COM

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