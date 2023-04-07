從礦山到拍賣會：蘇富比拍賣本世紀最珍貴的寶石之一

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Estrela de Fura 55.22 cts

這是拍賣會有史以來，最名貴兼罕有的 55.22 卡紅寶石。

莫桑比克出產約 101 卡紅寶石，預計市值超過 3,000 萬美元

即將於本年 6 月舉行的蘇富比瑰麗珠寶拍賣會，拍賣一顆現時世上最巨型的寶石級紅寶石——ESTRELA DE FURA 55.22

「Estrela de Fura 原石已盡顯璀璨，具備成為獨一無二寶石的條件。

這顆 55.22 卡紅寶石，極具份量和色澤均勻。經切割後，更成為一顆多切割面的紅寶石，其晶瑩剔透之美，使其他未經加熱處理的大小相當紅寶石無法與其比擬。

經雕琢後，這巨型兼頂級的天然紅寶石，散發超乎想像的瑰麗。

這顆 55.22 卡天然紅寶石，不僅創下莫桑比克紅寶石的新紀錄，並為所有紅寶石創下新紀錄。」

古寶琳寶石鑑定所

紐約, April 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 當 FURA Gems 於 2022 年 9 月宣布，發現有史以來世上最巨型的寶石級紅寶石時，這則新聞成為全球頭條，振奮人心，並席捲寶石市場。 2022 年 7 月，在莫桑比克蒙特普埃茲的 FURA 紅寶石礦場發現重達 101 卡的寶石，隨後被命名為 Estrela de FURA（Star of FURA 的葡萄牙文），彰顯其色澤和大小，並向頂級紅寶石產量豐富產地莫桑比克致敬。 即使 Estrela de FURA 未經雕琢打磨，也獲眾多專家認為是大自然瑰寶。由於其璀璨奪目、晶瑩剔透，並鮮豔火紅，稱為「鴿血紅」——而傳統上，僅緬甸出產類似的紅寶石。

首次亮相七個月後，蘇富比拍賣師 Uni Kim 在香港 The Exceptional Luxury Evening Auction，為最後拍賣下錘的一刻，正式向世界為 Estrela de FURA 55.22 揭幕時，終於停止該紅寶石下落的猜測。 重達 55.22 卡的莫桑比克寶石，為迄今拍賣會上最巨型的寶石級紅寶石。 它結合色澤勻潤、未經加熱處理、晶瑩剔透和無比巨型——估值超過 3,000 萬美元——Estrela de FURA 55.22 的市場定位，為最有價值和最重要的紅寶石。

本年年初，工匠團隊初步研究和定出形狀後，Estrela de FURA 的 101 卡天然寶石經過精心切割和雕琢，由天然寶石成為瑰麗的枕形寶石。根據 Swiss Gemmological Institute (SSEF) 的報告指出：「由於多種內部折射，透出璀璨紅光。」 該報告更指出：「莫桑比克出產這大小和品質的天然紅寶石，實屬罕見，故為非常珍貴的自然寶藏」。 上述寶石蘊含豐富鉻礦，於紫外線下——如於陽光下——形成寶石發出火紅熒光，並如從內部點亮，加強寶石的活力。



Estrela de Fura 55.22 cts

在色彩主導的珠寶世界和罕有為本的市場時代，紅寶石已成為最炙手可熱的有色寶石之一。 重要和巨型的紅寶石，人間罕見。在拍賣歷史中，僅兩個例子，並打破 1,500 萬美元紀錄。該寶石的出現，本已具里程碑意義。 古寶琳寶石鑑定所更指出，紅寶石「不僅創下莫桑比克紅寶石的新紀錄，並創下所有紅寶石的新紀錄」。 Estrela de FURA 55.22 即將超越緬甸出產的 25.59 卡「日出紅寶石」，創下歷史紀錄。「日出紅寶石」於 2015 年在蘇富比日內瓦，以 3,030 萬美元（每卡 1,185,451 美元）成交，並現時仍然保持紅寶石世界的拍賣紀錄*。

Estrela de FURA 55.22 將於今天蘇富比香港開始新旅程，然後全球巡迴展出，展覽將會在台北、中國、新加坡、日內瓦和杜拜舉行（確實日期將在稍後公布） ，然後將於 6 月 8 日在紐約蘇富比瑰麗珠寶拍賣會中亮相。

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美洲蘇富比珠寶部主管 Quig Bruning 表示：「去年，在莫桑比克富拉礦山奇蹟般發現 101 卡的 Estrela de FURA 。珠寶界隆重其事，讚嘆不絕。 Estrela de FURA 經雕琢後，現為 55.22 卡， 這 Estrela de FURA 55.22 是個真正自然奇蹟，色澤完美和清晰透徹，並以枕形精心雕琢。 亳無疑問，有望成為非洲紅寶石和普通寶石的佼佼者，並給全球意識到非洲的紅寶石能力，不但可與緬甸媲美，甚至超越身為傳統最受歡迎和認受的紅寶石產地的緬甸。」

FURA Gems 創辦人兼行政總裁 Dev Shetty 表示：「我們展開莫桑比克旅程不久，便於 FURA 紅寶石礦場發現 Estrela de FURA，感到無比自豪。 如 Estrela de FURA 等瑰麗寶石，難得一見，而 55.22 卡的寶石級紅寶石，幾乎聞所未聞。 我們對該紅寶石悉心處理和慎而重之，從寶石的深入分析和研究，至切割和拋光過程，均彰顯它的重要和地位。 我們所有人 視 Estrela de FURA 55.22 的完工為重大成就，並很榮幸這令人驚訝的寶石和眾多莫桑比克紅寶石的故事，即將為蘇富比品牌，寫下新的篇章。」

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莫桑比克的紅寶石出產

莫桑比克的紅寶石採礦，不但歷史悠久和豐富。該國首次發現紅寶石礦場，更可追溯至 1960 年代。 但是，直到 2000 年代初，莫桑比克的紅寶石開採才獲真正開發。在該國北部發現蒙特佩茲紅寶石礦場，最初發現的是 Estrela de FURA 天然水晶。 莫桑比克最好的紅寶石，均晶瑩剔透和色澤鮮豔，因此整體品質非凡。 蒙特佩茲紅寶石礦場是世上最大紅寶石礦場之一，得到眾多國際礦業公司青睞。

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編輯備註

*目前由 2015 年 5 月日內瓦蘇富比拍賣的 25.59 卡「日出紅寶石」緬甸寶石，以 3,030 萬美元成交，保持紅寶石拍賣成交的世界紀錄。 這價格當時還為任何紅寶石，創下每卡新高價紀錄（每卡 1,185,451 美元）。

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關於 FURA GEMS

FURA Gems Inc. 於 2017 年成立，現為彩色寶石開採和市場推廣公司。 總部位於阿聯酋杜拜，在全球各地僱有超過 1,200 名員工。 首間涵蓋整個彩色寶石光譜，並領先業界兼富創意的道德企業。

FURA 於哥倫比亞、莫桑比克和澳洲營運三家礦業子公司，開採翡翠、紅寶石和藍寶石。 成長速度最快的彩色寶石採礦公司，確保從原石到零售，提供穩定、可追溯兼符合道德開採的彩色寶石。

FURA Gems 將撥出部份銷售收益，用於建立 Fura 培訓學院，支援其在莫桑比克營運的社區。

以促進當地居民獲得採礦、木工、工程和農業等，各工作流程的合資格教育和技術培訓，從而得到可持續收入為重要目標。 www.furagems.com

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關於蘇富比

蘇富比於 1744 年成立，是世界一流的藝術和奢侈品目的地。蘇富比通過拍賣和即時購買渠道（包括私人銷售、電子商務和零售）促進獲得和擁有非凡的藝術品和奢侈品。我們值得信賴的全球市場得到行業領先的技術平台，以及遍及 40 個國家/地區和 70 個類別的專家網絡支援，包括當代藝術、現代和印象派藝術、古典大師、中國藝術品、珠寶、腕錶、葡萄酒和洋酒、設計，以及具有收藏價值的汽車和房地產。蘇富比相信藝術和文化的變革力量，並致力使業界變得更具包容性、可持續發展和加強協作。

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