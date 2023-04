Kruiisilaeva Isabelle pikaajaline prahileping

English Estonian

AS-i Tallink Grupp tütarettevõtted AS Tallink Latvija ja Hansalink Ltd ning Kanada ettevõte Bridgemans Floatel LP/Bridgemans Services Group LP sõlmisid pikaajalise prahilepingu (bareboat charter) kruiisilaeva Isabelle prahtimiseks alates 1. juulist 2023. Mitmeaastane leping on sõlmitud võimalusega laev välja osta. Prahtimisleping avaldab positiivset mõju kontserni majandustulemustele.

Kruiisilaev Isabelle, mis kuni COVID-19 pandeemiani opereeris Riia-Stockholm liinil, on alates 2022. aasta aprillist välja prahitud Eesti riigile Ukrainast pärit pagulaste majutamiseks.





Anneli Simm

Investorsuhete koordinaator

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail: anneli.simm@tallink.ee