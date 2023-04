OBI Pharma annonce des présentations d'affiches lors de l'Assemblée annuelle de l'AACR 2023 pour la synergie de la combinaison d'OBI-999 avec un inhibiteur du point de contrôle ainsi qu'une immunothérapie à base de cellules CAR-T ciblant Globo H

French German Chinese (Simplified)

TAIPEI, Taïwan, 10 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (TPEx : 4174) a annoncé aujourd'hui des données précliniques démontrant des effets synergiques considérables d'OBI-999 et du pembrolizumab (anticorps monoclonal anti-PD1) dans quatre modèles de cancer différents, ainsi que le puissant effet antitumoral d'une immunothérapie à base de cellules T réceptrices d'antigène chimérique (CAR-T) ciblant Globo H. Ces données seront présentées lors de l'Assemblée annuelle de l'American Association of Cancer Research (AACR) du 14 au 19 avril 2023 à Orlando, en Floride (États-Unis).



Ming-Tain Lai, Ph.D., directeur scientifique d'OBI, a commenté : « Nos données scientifiques suggèrent qu'OBI-999 crée un micro-environnement tumoral pouvant considérablement améliorer la fonction du pembrolizumab. Cet effet anti-tumoral renforcé a été évident dans quatre modèles différents de xénogreffe (cancer du sein, gastrique, colorectal et du poumon à petites cellules) qui exprimaient Globo H et PD-1. Ces conclusions étayent l'étude clinique de stratégies thérapeutiques combinées associant OBI-999 avec des agents thérapeutiques contre le cancer anti-PD-1/PD-L1. OBI a aussi développé la première thérapie à base de cellules CAR-T (OBI-R007) ciblant Globo H, qui démontre un effet antitumoral fort et spécifique sur les cellules tumorales exprimant Globo H. Ces résultants encourageants justifient un développement supplémentaire de cette nouvelle thérapie cellulaire. »

Titre : OBI-999, an anti-Globo H antibody drug conjugate, exhibits synergistic anti-tumor effect in combination with pembrolizumab (OBI-999, un conjugué médicamenteux à base d'anticorps anti-Globo H, présente un effet synergique anti-tumoral en combinaison avec le pembrolizumab)

Auteurs1 : Chun-Chung Wang, Chi-Huan Lu, Jhih-Jie Yang, Wan-Fen Li, Ming-Tain Lai.

Titre de la session : Tumor-Stromal Cell (Including Immune Cell) Interactions and Therapy Responses (Interactions entre les tumeurs et les cellules stromales (y compris les cellules immunitaires) et réponses thérapeutiques)

Lieu : Section 7

Numéro de tableau d'affichage : 5946/7

Numéro de présentation de résumé : 5946

Date et heure de la session : mercredi 19 avril 2023, 9h00 - 12h30

Titre : Globo H-targeted CAR T cell cancer immunotherapy (Immunothérapie contre le cancer à base de cellules CAR-T ciblant Globo H)

Auteurs1 : Jiann-Shiun Lai, Shiou-Ling Jian, Woan-Eng Chan, Ming-Tain Lai.

Titre de la session : CAR T-cell Therapy 2 (Thérapie à base de cellules CAR-T n° 2)

Lieu : Section 23

Numéro de tableau d'affichage : 4084/4

Numéro de présentation de résumé : 4084

Date et heure de la session : mardi 18 avril 2023, 9h00 - 12h30

1 OBI Pharma, Inc., Taipei, Taïwan.

Les affiches électroniques pourront être parcourues lors de l'Assemblée annuelle de l'AACR débutant à 12h00 (ET) le 14 avril, ainsi que sur le site Web d'OBI Pharma (www.obipharma.com) à compter du 20 avril.

À propos d'OBI Pharma

OBI Pharma, Inc., est une société biopharmaceutique taïwanaise fondée en 2002. Sa mission : développer et concéder sous licence de nouveaux agents thérapeutiques pour répondre aux importants besoins non satisfaits contre des cibles cancéreuses prometteuses comme les séries de glycosphingolipides Globo (comprenant Globo H et SSEA-4), AKR1C3, Trop-2, et d'autres.

Le nouveau portefeuille d'immuno-oncologie ciblant Globo H de la société, premier de sa catégorie, comprend : deux vaccins d'immunothérapie active Globo H, Adagloxad Simolenin (anciennement OBI-822) et OBI 833 ; OBI-999, conjugué anticorps-médicament (antibody-drug conjugate, ADC) Globo H, et OBI-R007, agent thérapeutique à cellules CAR-T Globo H. Le pipeline d'OBI comprend aussi le premier promédicament de sa catégorie à petites molécules ciblant AKR1C3, OBI-3424, qui libère de manière sélective un puissant agent antitumoral alkylateur d'ADN en présence de l'enzyme aldo-keto reductase 1C3 (AKR1C3), et l'innovant ADC Trop-2 de nouvelle génération, R992, conçu pour cibler les cancers résistants aux ADC Trop-2 de 1ère génération. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.obipharma.com.

