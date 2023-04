Eurora menjalin kemitraan dengan Joom Logistics dalam upaya menyederhanakan perdagangan lintas batas dengan Eropa

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

SINGAPURA, April 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eurora Solutions (Eurora), platform kepatuhan perdagangan lintas batas yang didukung AI/ML (kecerdasan buatan/pembelajaran mesin) terkemuka, telah bermitra dengan Joom Logistics (Joom), penyedia logistik pihak ketiga (3PL) untuk perusahaan yang ingin berdagang dengan Eropa dari Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Tiongkok Daratan, Turki, dan wilayah lainnya. Kerja sama ini memungkinkan Joom memanfaatkan teknologi canggih Eurora untuk mengefisiensikan prosedur bea cukai dan meningkatkan efisiensi perdagangan lintas batas.

Joom bekerja dengan berbagai klien, seperti pedagang yang berjualan di pasar lintas batas dan situs web e-niaga yang menggunakan platform seperti Shopify atau Shoplazza dan mengirimkan lebih dari 5 juta paket per bulan.

Dmitry Chernyshov, CEO Joom Logistics, menyatakan: “Salah satu masalah utama dalam pengiriman lintas batas adalah bea cukai. Untuk klien kami dari Jepang, Hong Kong, Tiongkok Daratan, Korea Selatan, dan wilayah lainnya, kami berusaha membuat proses ini menjadi lancar dan mudah, seolah-olah mereka mengirimkan paket di dalam negeri. Kerja sama yang kami jalin dengan Eurora membantu kami menemukan kode HS* lebih cepat, menurunkan biaya operasional kami, dan meningkatkan kinerja logistik kami secara keseluruhan .”

Mengalokasikan kode HS yang benar untuk pengiriman lintas batas tidak selalu mudah, terutama bagi perusahaan yang menjual berbagai macam produk. Alokasi yang tidak tepat dapat mengakibatkan kesalahan pada bea dan pajak serta kemungkinan denda dan penundaan dari pihak berwenang. Persoalan-persoalan inilah yang menghalangi beberapa pedagang untuk memperluas bisnis mereka secara internasional. Kemitraan Eurora dengan Joom akan membantu mengatasi berbagai tantangan ini dengan memanfaatkan AI dan ML untuk mengotomatisasi alokasi kode HS guna memastikan kepatuhan perdagangan lintas batas yang akurat dan efisien.

Marko Lastik, pendiri Eurora, menambahkan: “Kami bangga bermitra dengan Joom Logistics dan menyediakan klien mereka dengan solusi yang efisien untuk membantu mereka mematuhi peraturan bea cukai dan impor. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk memperluas jangkauan dan memperkenalkan teknologi kami ke lebih banyak pedagang e-niaga di seluruh dunia.”

Joom dan Eurora akan mengadakan webinar online (25 April pukul 15:00 waktu Singapura) yang berjudul “Understanding HS Codes: why they are essential for e-commerce success ?”. Webinar ini menampilkan pembicara Yulia Borodavkina, Manajer Pengembangan Bisnis di Joom Logistics, dan Laura Breede, pakar alokasi Kode HS di Eurora.

Platform AI/ML milik Eurora menawarkan kapasitas pemrosesan hingga 5.000 permintaan per detik dengan akurasi 98% sehingga menjadikannya sebagai solusi paling efisien dan akurat di pasar. Solusi ini telah dikembangkan oleh para ilmuwan terkemuka sejak 2019 ketika platform Eurora menerima hibah penelitian dari Dana Archimedes Eropa, dan sejak saat itu telah ada lebih dari 250 klien yang menggunakan platform Eurora untuk menangani jutaan paket setiap hari. Dengan lebih dari 220 karyawan di 18 negara, Eurora berdedikasi untuk membantu para kliennya mematuhi prosedur perdagangan lintas batas.

Kemitraan Eurora dengan Joom dibentuk setelah pengumuman kolaborasinya baru-baru ini dengan salah satu perusahaan kurir independen terbesar di dunia, SkyNet, jaringan pengiriman paket global terkemuka, DPDgroup, dan salah satu pasar e-niaga seluler terbesar di dunia, Wish.

Kontak Media:

Mari-Liis Kitter, Eurora: pr@eurora.com

Karina Grosheva, Joom: karinagrosheva@joom.com

Eurora Solutions menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mengelola PPN lintas batas, jumlah bea, dan dokumen informasi secara otomatis. Lebih dari 250 klien sudah menggunakan platform perusahaan ini untuk mengirim jutaan paket setiap hari. Eurora mengumpulkan pendanaan Seri A sebesar $40 juta pada April 2022.

Joom Logistics adalah bisnis yang menyediakan layanan logistik, teknologi, dan infrastruktur untuk e-niaga lintas batas bagi pedagang dari Hong Kong, Tiongkok Daratan, Korea Selatan, Jepang, dan Eropa.